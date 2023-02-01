2023台北國際書展／時隔14年！《東華春理髮廳》完結篇登場 阮光民洩新作主題

家的定義是什麼？以家庭為主題、曾被改編成連續劇的漫畫《東華春理髮廳》，時隔14年終於迎來大結局。《東華春理髮廳》完結篇於今(1/31)日在台北國際書展舉辦首賣會，漫畫家阮光民與精神科醫師鄧惠文同台與談，從《東華春理髮廳》的故事與角色出發，談對家的定義與課題。

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阮光民提到，當初的創作契機，是自己在坐公車通勤上班時，總是會經過一家「東華春理髮廳」。當時家庭式理髮廳多半會以老闆娘的名字當店名，因此他對於「東華春」這樣特殊的店名感到相當好奇，並以此發想進行創作。

阮光民表示，希望透過主角遭遇的不如意和挫折，探討人生如何前進以及家庭組成的概念，並為讀者帶來希望的感覺。對於家庭他也提出自己的看法，他說「家人並非擁有，而是我願意屬於你，而你也願意屬於我」，彼此碰撞卻又不會受傷。

對於家的定義，有讀者提問「一個人獨居可以有家嗎？」阮光民分享自己過去是住在大家庭，一直很嚮往一個人住，後來才自己搬出來生活，認為「只要當下是舒服的，那一個人也可以是家」。鄧惠文則表示，以前有句話是「媽媽在哪裡，家就在哪裡」，認為「家」是心靈意義上的概念。

提問環節上，有讀者好奇阮光民下部作品的題材，他則透露主題是有關於「失物招領」的故事，鄧惠文則笑稱這將會是「光民版的角落生物」。

台北國際書展舉辦首日（1/31），藍沙龍區（左起）漫畫家阮光民與精神科醫師鄧惠文同台與談對家的定義與課題。（圖／台北書展基金會 提供）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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