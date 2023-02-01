2023台北國際書展／1月31日盛大開幕 歡迎民眾踴躍進場體驗五感 一同探索閱讀的多重宇宙

文化部主辦、台北書展基金會承辦的2023年「第31屆台北國際書展」，今（31）日起至2月5日止在世貿一館隆重展開，今年書展以「閱讀的多重宇宙」為主題，主題國為波蘭，展區規劃、活動安排融入五感體驗，並嘗試淨零低碳作法，邀請民眾一同前往書展探索閱讀的多重宇宙。

總統蔡英文、文化部長史哲、波蘭臺北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、波蘭書協會長達魯斯‧雅渥斯基（Dariusz Jaworski）、台北書展基金會董事長吳韻儀，以及各國駐臺大使及國內外重要出版人士等共同出席開展。開展儀式後，緊接著由文化部長史哲頒發金蝶獎及書展大獎予所有得主。

總統蔡英文表示，今年書展主題「閱讀的多重宇宙」很符合閱讀帶給我們的體驗，透過閱讀可以容易的探索不同領域的知識，就像是太空人探索一個星球獲得許多新發現一樣，讓人充滿期待也很享受，希望藉由書展這個平台聚集各領域的知識宇宙，成為臺灣和各國文化交流的重要基地。蔡總統也提及，因為公務關係，原本有閱讀習慣的自己，常沒能好好靜心飽讀各式書籍，很羨慕可以參觀書展的人，如果有機會，非常希望有個不被注意的時間，自由自在的去逛書展，「有時間唸完一本書的人，都是幸福的人」。

文化部長史哲在結束行政院內閣交接後趕赴開幕現場出席就任後首場活動，並頒發書展大獎、金蝶獎予所有得主。史哲致詞時表示，自己1小時前才完成文化部長交接，就如從印刷廠熱騰騰印好的書正送往通路上，期盼大家秉持著文字閱讀出版的精神，「不要只看到封面就決定好壞。」

史哲說，就任文化部長的前一晚，心情忐忑不安，但在睡前閱讀臺灣文學館和時報共同出版《出版島讀》一書，心中安定不少，「這也是閱讀的力量」。《出版島讀》書中提到「字是作者思想的化身，當文字經由編輯出版，能凝聚同志，建立社群，也能撼動既有結構。」閱讀文字和滑過去的文字、圖案是不一樣的，文字、閱讀讓我們沉澱、寧靜進而思辨、思考真正所需要的事情，這正符合自己就任文化部長的首要施政目標，期盼「透過壯大臺灣的內容，進而建立我們的文化自信」。

史哲強調，過去7年，在總統蔡英文的支持下，文化部以每年3.7億預算，提出國民閱讀、圖書免徵營業稅、公共出借權、鼓勵青年創作、漫畫創作及外譯、開拓海外市場等6大策略支持出版。自己接下文化部長這一棒後，將以更強大的力量支持最根本的原創內容端，「讓文字真正成為臺灣社會沉澱、增進人類思考、客觀中立思辨能力的基石」。

波蘭副首相暨文化部長Piotr Glinski特別以預錄影片致詞表示，文化是增進國家間相互了解的絕佳工具，很高興能在台北國際書展上介紹波蘭文學，不但有助於加強彼此文化交流，也是展示波蘭多元出版的絕佳機會。今年波蘭館準備了很多有趣的文化活動，邀請臺灣讀者一定要來到迷人的波蘭文學世界，與波蘭圖書來一場另類的相會，相信能更深入了解豐富且多樣的波蘭文化。

波蘭辦事處處長高澤叡表示，對於波蘭可以受邀成為主題國感到非常的驕傲，在正處俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭下，中、東歐文化在台北書展匯集，更具意義。期盼透過此機會，讓大家更認識波蘭的藝術、文化、美學、詩、紀錄片等。

波蘭書協會長達魯斯．雅渥斯基說，「品嘗美味的飲食就像細細品味著詩歌」，波蘭是一個擁有上千年歷史文化的迷人國度，此次波蘭館展示波蘭文學、書本、紀錄片、飲食文化饗宴及音樂等，歡迎大家在書展期間蒞臨波蘭館，感受波蘭歷史的迷人魅力。

擔綱開幕演出的四人表演團體DAGADANA，成立於2008年，曲風結合爵士樂、電子音樂和世界音樂，將波蘭和烏克蘭文化元素，打造出新一代的民謠風格。DAGADANA曾周遊29國演出，更是2019年唯一代表波蘭暨烏克蘭團體參加全球最大露天音樂節Glastonbury Festival的表演團體，斯拉夫表演藝術最佳代言人。

文化部表示，精彩豐富的書展於今天正式展開，18歲以下、身障人士、外籍人士憑護照及居留證，桃園以南及宜花東地區民眾憑當日高鐵、臺鐵票根皆可免費參觀。此外，為響應環保，此次書展全面採用交通票卡入場參觀。誠摯邀請全國民眾至書展參觀及購書，重溫書本及閱讀的美好。相關講座及論壇訊息，歡迎民眾下載「2023台北國際書展」APP，或至「2023台北國際書展」官網查詢。

（延伸閱讀：2023台北國際書展／導覽手冊、地圖、節目表歡迎下載）

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