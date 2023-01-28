2023台北國際書展／導覽手冊、地圖、節目表歡迎下載
想知道今年台北國際書展精彩內容，1/31-2/5六天展期，國內外出版社總動員，精銳盡出活動滿檔，趁春節瀏覽下載一波，書展攻略指南，響應節能減碳，愛護地球一起來！
◆ 2023TIBE_導覽手冊
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◆ 2023TIBE_活動節目表
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●本文為 台北國際書展基金會授權刊登於聯合新聞網，本文為 台北書展基金會授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「2023台北國際書展導覽手冊、地圖、節目表歡迎下載」，未經同意，請勿轉載。
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