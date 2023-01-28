2023台北國際書展／導覽手冊、地圖、節目表歡迎下載

聯合新聞網／ 台北國際書展

想知道今年精彩內容，1/31-2/5六天展期，國內外出版社總動員，精銳盡出活動滿檔，趁春節瀏覽下載一波，書展攻略指南，響應節能減碳，愛護地球一起來！

◆　2023TIBE_導覽手冊

看完整內容：歡迎下載


◆　2023TIBE_導覽地圖

看完整內容：歡迎下載


◆　2023TIBE_活動節目表

看完整內容：歡迎下載

●本文為 台北國際書展基金會授權刊登於聯合新聞網，本文為 台北書展基金會授權刊登於聯合新聞網「」頻道。原文為「2023台北國際書展導覽手冊、地圖、節目表歡迎下載」，未經同意，請勿轉載。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台北國際書展 閱讀

逛書店

科學刮痧修復全書：【圖解】8大部位X 34個對症手法，從痧圖回推傷害，讓身體再也不疼痛【電子書加值版】

NT$ 315

餐旅法規：餐旅業管理與實務案例

NT$ 400

正向談判：台大管院教授教你善用借位思考，打破僵局達成目標

NT$ 228

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

延伸閱讀

高美館《瞬間》累計近15萬參觀人次！閉展倒數週末加碼延長開放

雜誌公會「AI圖文生成媒體內容工作坊」掌握生成式AI最新應用技巧！

「駁二小手體操」手作市集結合美食、植栽工藝等體驗課 本週末趣味登場！

2024 台灣法語譯者協會──法國巴黎銀行翻譯獎 入圍名單公布！

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。