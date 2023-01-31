2023台北國際書展／海泱泱兒童主題館 創辦人陳獻棋精彩導覽

去(2022)年台北國際書展中的「森出沒兒童主題館」深受親子喜愛，今(2023)年書展展區將從森林游入大海，推出「海泱泱兒童主題館」，用五感體驗走入故事中的海洋世界。

此次海泱泱主題館設計為16邊形的海洋生物展區，牆面上的生物介紹專門為了孩童設置在較低的閱讀位置，同時也包括低矮式展書平台。策展單位種籽設計有限公司共同創辦人陳獻棋介紹道，展區內有各式互動體驗裝置，更架設竹製的抹香鯨、鸚鵡螺和水母等大型吊掛裝置，開放式的探索空間啟發大家對海洋的想像。

陳獻棋表示，儒勒·凡爾納( Jules Gabriel Verne ) 的《海底兩萬里》故事中，有一艘設有故事館以及實驗室的潛水艇鸚鵡螺號，因此策展單位也在展區的中心布置了宛如實驗室般的場景空間，房內有航行地圖以及對觀察生物圖誌，讓孩童可以自由探索。

五感體驗的展區內，自然也少不了聆聽大海的聲音，「海之音」牆上架設有各式種類的海螺，小孩只要將耳朵靠近，就能聽見海浪以及海風；在「海之味」展區中，則是放置魷魚乾、海藻以及海苔等海洋相關物品，透過嗅覺去感受大海。

而展區的最後也希望喚醒大眾對海洋保護的重視，從海灘撿拾的塑膠垃圾被高掛上展牆，製作成魚或水母的外型。陳獻棋說: 「海洋中最危險的生物不是大白鯊，也不是深海大章魚，而是很多看起來很像海洋生物卻是人類製造的垃圾，因為海中生物誤食後就會死亡。」

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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