2023台北國際書展／波蘭主題館 《獵魔士》作者驚喜現身

2023年台北國際書展將於1月31日至2月5日於世貿一館1樓開展，本屆主題國為歐洲國家波蘭。今（1/30）日書展舉辦展前記者會，波蘭辦事處處長高則叡、波蘭書協會長達魯斯·雅渥斯基、密茨凱維奇學院院長芭芭拉·思卡波絲卡連袂出席，奇幻網路影集《獵魔士》的原著作者安傑·薩普科夫斯基也驚喜現身會場。

波蘭主題館由波蘭書協、波蘭臺北辦事處共同規劃。展場設計主視覺為代表波蘭傳統雕刻的紅色紋飾，而從中也可看到東方元素的影子。波蘭書協國際部主任安妮斯加·烏本諾斯卡介紹時表示，「因為波蘭是歐洲文化和亞洲文化交匯、融合的成果」。

展場也規劃波蘭歷史特展，安妮斯加·烏本諾斯卡表示，「我們不想要用像維基百科這種無聊的形式介紹」，因此特別精選了多部作品，分別代表波蘭重要歷史事件，透過作者來講述波蘭歷史。

另外，受邀展出波蘭插畫展的密茨凱奇學院院長芭芭拉·思卡波絲卡(Barbara Schabowska)在介紹插畫展時表示，從事相關工作已有二十年的時間，也相當榮幸能代表波蘭各地去推廣波蘭的文化。其中最主要的金主為一位波蘭的重要詩人，其作品皆能在書牆上方找尋。

芭芭拉·思卡波絲卡指出，此次策展的概念主要是要向民眾介紹插畫的歷史脈絡，自波蘭的黃金插畫年代，1970年代至1980年代開始至今。她說，這一區所策劃的相關作品，從經典的波蘭作品到現代作品都有展出。其中的幾位插畫家也會在今年的書展與大家見面。其中一位插畫家為曾獲選IBBY國際兒童圖書評議會2018年國際榮譽書單的瑪莉安娜˙奧格勒亞克(Marianna Oklejak)。她也表示，展覽期間也會有由波蘭及烏克蘭所組成的表演團體為大家帶來精彩的表演，歡迎大家一同來看表演。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。