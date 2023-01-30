2023台北國際書展／認識波蘭作家布羅尼斯勞·維爾德斯坦 Bronisław Wildstein

2023年台北國際書展波蘭主題國，邀請作家布羅尼斯勞·維爾德斯坦 Bronisław Wildstein分享對現在、過去與未來的歷史省思。

作家小檔案—布羅尼斯勞·維爾德斯坦Bronisław Wildstein

前波蘭持異議份子、新聞記者、自由作家，創作哲學和政論作品。曾任波蘭電視台（Telewizja Polska）的執行長。

認識波蘭作家—布羅尼斯勞·維爾德斯坦 Bronisław Wildstein

2月4日（六）14:00-15:00

台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國館（D127）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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