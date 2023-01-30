2023台北國際書展／認識波蘭作家布羅尼斯勞·維爾德斯坦 Bronisław Wildstein
2023年台北國際書展波蘭主題國，邀請作家布羅尼斯勞·維爾德斯坦 Bronisław Wildstein分享對現在、過去與未來的歷史省思。
作家小檔案—布羅尼斯勞·維爾德斯坦Bronisław Wildstein
前波蘭持異議份子、新聞記者、自由作家，創作哲學和政論作品。曾任波蘭電視台（Telewizja Polska）的執行長。
認識波蘭作家—布羅尼斯勞·維爾德斯坦 Bronisław Wildstein
2月4日（六）14:00-15:00
台北國際書展．世貿一館．波蘭主題國館（D127）
【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】
展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）
展覽時間：
●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00
●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00
展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）
全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）
●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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