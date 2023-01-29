2023台北國際書展／認識波蘭創作者巴爾托什史蒂博爾 Bartosz Sztybor

給各位好不容易邁入寒假、考完學測或者正準備挑一場台北國際書展講座來參加的文藝青年：

如果你符合下列條件的其中之一 (當然，如果沒有符合我們也很歡迎)

對創作感興趣

想要呈現所有天馬行空的想像力

新年新希望剛好發願要嘗試來一場創意寫作課

想跟著大師從簡單的角色與背景設定著手入門

有一顆熱誠地想跟波蘭重量級講師交流的心

歡迎報名【如何編寫漫畫劇情—巴爾托什史蒂博爾創意寫作工作坊】

2/1(三)10:30-11:30

台北國際書展世貿一館波蘭主題國(D127)

徵求對象：七年級以上（13歲）學生、青年才俊創作者報名

免費報名連結：https://forms.gle/DjsAkQ2Et7nMBpMU7

󠀠※線上報名之後即可入場，請於活動前15分鐘至波蘭主題國館櫃台(D127)報到。

認識創作者巴爾托什史蒂博爾 Bartosz Sztybor

1/31(二)15:30-16:30

台北國際書展世貿一館波蘭主題國(D127)

讓我們來討論—Cyberpunk 2077

2/1(三)15:30-16:30

台北國際書展世貿一館波蘭主題國(D127)

創作者小檔案：巴爾托什史蒂博爾 Bartosz Sztybor

身兼記者、專欄作家、影評與漫畫評論者等多重角色，同時也是《獵魔士》和《電馭叛客：邊緣行者》(Cyberpunk 2077)的漫畫改編作者。曾獲多項國際漫畫及電玩藝術節漫畫競賽獎項。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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