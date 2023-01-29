2023台北國際書展／認識波蘭創作者巴爾托什史蒂博爾 Bartosz Sztybor

聯合新聞網／ 台北國際書展
巴爾托什史蒂博爾 Bartosz Sztybor 波蘭書協（Polish Book Institute)
巴爾托什史蒂博爾 Bartosz Sztybor 波蘭書協（Polish Book Institute)

給各位好不容易邁入寒假、考完學測或者正準備挑一場講座來參加的文藝青年：

如果你符合下列條件的其中之一 (當然，如果沒有符合我們也很歡迎)

對創作感興趣

想要呈現所有天馬行空的想像力

新年新希望剛好發願要嘗試來一場創意寫作課

想跟著大師從簡單的角色與背景設定著手入門

有一顆熱誠地想跟重量級講師交流的心

歡迎報名【如何編寫劇情—巴爾托什史蒂博爾創意寫作工作坊】

2/1(三)10:30-11:30

台北國際書展世貿一館波蘭主題國(D127)

徵求對象：七年級以上（13歲）學生、青年才俊創作者報名

免費報名連結：https://forms.gle/DjsAkQ2Et7nMBpMU7

󠀠※線上報名之後即可入場，請於活動前15分鐘至波蘭主題國館櫃台(D127)報到。

認識創作者巴爾托什史蒂博爾 Bartosz Sztybor

1/31(二)15:30-16:30

台北國際書展世貿一館波蘭主題國(D127)

讓我們來討論—Cyberpunk 2077

2/1(三)15:30-16:30

台北國際書展世貿一館波蘭主題國(D127)

創作者小檔案：巴爾托什史蒂博爾 Bartosz Sztybor

身兼記者、專欄作家、影評與漫畫評論者等多重角色，同時也是《》和《電馭叛客：邊緣行者》(Cyberpunk 2077)的漫畫作者。曾獲多項國際漫畫及電玩藝術節漫畫競賽獎項。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

󠀠󠀠󠀠

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台北國際書展 波蘭 獵魔士 改編 漫畫

逛書店

底層邏輯：看清這個世界的底牌

NT$ 280

從「匯率」看經濟：看懂股匯市與國際連動，學會投資理財

NT$ 340

我不管，我就是要開咖啡店：我浪漫的開了一家賺錢的咖啡店，十年功力，毫無保留告訴你。

NT$ 322

情緒管理x食慾控制減肥法：美女醫師擺脫10年情緒性飲食惡性循環，教你正確瘦身的關鍵方法

NT$ 284

延伸閱讀

高美館《瞬間》累計近15萬參觀人次！閉展倒數週末加碼延長開放

雜誌公會「AI圖文生成媒體內容工作坊」掌握生成式AI最新應用技巧！

「駁二小手體操」手作市集結合美食、植栽工藝等體驗課 本週末趣味登場！

2024 台灣法語譯者協會──法國巴黎銀行翻譯獎 入圍名單公布！

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。