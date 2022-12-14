文化總會2023除夕特別節目「WE ARE」 歌壇天王后御用設計師楊士慶操刀主視覺

曾負責大型活動、慶典籌辦及轉播的文化總會推出全新除夕特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」，邀集影視音及藝文界的卡司及團隊投入節目製播，主視覺更邀請到歌壇天王后御用設計師楊士慶操刀，期待打造「跨界共演、世代共賞」融合經典與創新元素的音樂節目，在即將到來的春節除夕夜凝聚跨世代觀眾的記憶與感動。

除夕特別節目以「WE ARE」為母題，象徵融合不同世代與族群，共創屬於「WE ARE ＿＿ ？！」的集體想像。文總表示，製播除夕特別節目是希望能夠為台灣觀眾打造全新的收視體驗，提供跨世代收視群的新選項，且透過不同年代的音樂、不同領域藝文表演團體的跨界共演，製作老少咸宜、世代共賞的音樂會，讓一起守歲的觀眾，能在收看節目時共同回顧過去、展望未來。

主視覺由曾擔任金曲、金音及金點獎視覺設計的設計師楊士慶操刀，以「獨特」和「融合」為關鍵字延伸，藉由一家大小和樂融融的圖像呈現凝聚與團結的節目內涵，代表除夕夜與家人相處度過的歡樂時光，其中加入不同年齡世代及動物族群的元素，凸顯團圓共聚的年節氛圍。而在色彩應用上，以繽紛的色系代表獨特各異卻多元共融的文化內涵，不同字體樣式的「WE ARE」設計也呼應至此概念。楊士慶更表示，「正是因為這些獨特的個體存在，相互聯繫與羈絆後匯集為精彩多元的節目內涵，傳達出活力、具有創造性的除夕節目調性。」

設計師楊士慶創作領域涵蓋各類唱片、書籍及展覽藝術活動，曾擔任多屆金曲、金音及金點獎視覺設計，目前執行多檔演唱會視覺與唱片設計。（圖片來源：楊士慶臉書）

設計師楊士慶擅長運用繽紛飽和的色調、解構拼貼手法、頗具玩心且刻意潦草的手寫字等表現手法，並以暈眩恍惚、低科技感的畫面挑戰既有的雅俗定位。創作領域涵蓋各類唱片、書籍及展覽藝術活動，曾擔任多屆金曲、金音及金點獎視覺設計，目前執行多檔演唱會視覺與唱片設計，包含張惠妹、徐佳瑩、林宥嘉、孫燕姿、魏如萱、楊丞琳、盧廣仲、Karencici、美秀集團、宇宙人等。

「WE ARE 我們的除夕夜」將在 2023 年 1 月 21 日除夕當天晚上 8 點至 12 點首播，參演卡司將自下周起陸續對外公布。活動詳情請關注中華文化總會官網。

「WE ARE 我們的除夕夜」春節特別節目

首播時間： 2023 年 1 月 21 日（除夕當天）晚上 8 點至 12 點

演出陣容：超過 1500 人（包括 1 位主持人、2 位引言人、20 組藝人、7 組表演團體、參演 8 所學校的 1351 位青年學生），參演卡司將自下周起陸續對外公布。

播出頻道：無線及有線電視、網路與 OTT 平台。電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMO TV、中華電信 MOD 等；國際影音平台 TAIWAN PLUS 將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括 YouTube、Facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday 星光雲及 OTT 平台同步聯播。