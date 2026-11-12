琅讀金句／因為子宮的緣故，男人逍遙法外，女人困在網中

一個女人的一生，究竟有多少選擇，是由自己決定的？初家老奶奶戚念慈年輕守寡，以一雙小腳撐起傳統大家庭；兒媳吳愛香則在三十出頭便成了寡婦，像牲口般生下五女一子，長年受子宮內節育環折磨，直到離世都未能取出。從初家第一代到第四代，四代女性 在中國社會劇烈變遷的年代中成長，各自走過不同的人生道路，卻始終逃不開婚姻、生育與家庭的牽絆。有人將一生奉獻給家庭，有人努力逃離傳統束縛，有人選擇不婚不育，也有人渴望再次生兒育女。無論走得多遠，故鄉與家族始終是她們難以割捨的生命根源。

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初家女性的命運，因一個共同的身體器官而有了不同的轉折。初雲絕育後想恢復生育能力，只為離婚後能與另一個男人生孩子；初月因結紮手術而身心受創；初雪在不孕的困境中獨自面對生育難題；年僅十六歲的初秀未婚懷孕，更讓整個家族陷入難題。盛可以以冷冽犀利的筆觸，描寫女性在婚姻、欲望、生育與家庭責任之間的掙扎，揭開傳統社會中男女承擔的不平等。小說透過鮮活的鄉土人物、濃厚的家族情感與細膩的生活描摹，呈現女性在苦難中磨礪出的生命韌性，也刻畫她們逐漸覺醒的自我意識。當子宮成為衡量女性價值、決定人生去向的枷鎖，她們又該如何找回身體自主與選擇人生的權利？

書名：《子宮》 作者：盛可以 出版社：九歌 出版時間：2019年5月1日

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以「子宮」為切入點，描寫女性在生育、婚姻、情慾與命運中的不同選擇。盛可以以細膩犀利的女性視角，刻畫有人順從命運、有人奮力爭取自主的生命故事，揭開傳統性別框架下女性身體與情感的束縛。故事不僅引人入勝，更引領讀者思考女性如何掌握自己的身體與人生，重新看見愛情、婚姻與性別權力之間的關係。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自九歌出版之《子宮》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！