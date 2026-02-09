【琅讀金句】 把自己放在第一位不代表自私，而是知道必須要先成為賦予自己力量的人，才有辦法關照別人。 「擁有愛情自主權的女生」對世界有著自己獨特的見解和看法，不會盲目接受他人的想法，而是透過獨立的思考來形成自己的觀點。

書名：《找回愛與不愛的底氣：國民閨密Megan教你打造吸引寶藏男體質，渣男慢走不送！》 作者：Megan（以暄） 出版社：圓神出版 出版時間：2026年1月22日

有些事不要等跌倒了才知道！

給為愛徬徨、在愛中卡關、為情所苦的你－－

從開發自己的戀愛魅力、避開感情誤區，到一眼辨識寶藏男……

Megan教你聰明戀愛，找到對的人，成為更好的自己！

愛情需要勇氣，更需要看穿寶藏男與渣男的眼力！

愛情需要底氣，更需要了解自己、珍惜自己的能力！

Megan一路走來，感情路上跌跌撞撞，曾擁抱多采多姿的戀情，也曾因為情傷一度以為無法再恢復愛的能力。即便如此，她依然沒有對愛絕望、與愛絕緣，反而因為這些在愛裡受過的傷、走過的冤枉路或嘗過的愛情冷暖，悟出成熟的愛情觀，並且相信即使愛情的多巴胺停止，她也不會停止愛自己。

在本書中，Megan與你談「情」說「愛」，也藉由解析戀愛體質＆性格、學習愛情語言、培養愛的儀式感、經營愛的日常，以及各種對愛的潛力＆依戀量表……帶你認識更接地氣的愛情真相。她加持你在愛裡來去自如的底氣，讓你安然度過情關滿血復活，重繪愛情藍圖，找到理想情人。

【編輯推薦】

愛情需要勇氣，也需要看清人心的眼力。作者Megan以自身跌宕起伏的感情經驗出發，分享在受傷、迷惘與成長中淬鍊出的成熟愛情觀。本書透過戀愛體質與性格解析、愛情語言、依戀關係與日常經營，引導你辨識寶藏男與渣男，建立不委屈自己的底氣。當多巴胺退場，愛自己仍能持續發光，幫助你重拾信任、重繪愛情藍圖，找到真正適合的親密關係。

