琅讀金句／透過歌曲，BLACKPINK誠實地傳遞現代女性的多重面向：既積極、堅強、睚眥必報，同時也浪漫、脆弱、渴望幸福。
【琅讀金句】
除〈Ready for Love〉、〈Pink Venom〉與〈Shut Down〉之外，《Born Pink》還收錄5首全新作品。透過這些歌曲，BLACKPINK證明了自己在所有女團當中，
最能夠誠實地傳遞現代女性的多重面向：既積極、堅強、睚眥必報，同時也浪漫、脆弱、渴望幸福。她們的獨門絕技，正是能像切換韓、英語般，在各種迥異的情緒間自由跳轉。
BLACKPINK IN YOUR AREA
必收！一本關於BLACKPINK最詳實的傳記
全球最頂尖的女團
出道近10年
一步步登上世界顛峰
她們究竟如何辦到？
※
全球最受歡迎的女子團體BLACKPINK，全面席捲世界──本書將一次滿足你對這股K-pop旋風的好奇！
Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa無疑是當今流行樂壇最炙手可熱的人物──她們才華洋溢、魅力無可挑剔，集唱功、舞蹈、饒舌於一身，表演時總是霸氣十足，難怪連同為天后級歌手的亞莉安娜・格蘭德（Ariana Grande）與女神卡卡（Lady Gaga）都成了BLINK！
從擔綱「科切拉音樂節」（Coachella）重點演出，到坐上「巴黎時裝週」（Paris Fashion Week）第一排，她們達成了一項又一項重大成就，永遠以最華麗的姿態現身。她們的MV在YouTube達到突破10億次觀看，世界巡演更是一票難求。
想瞭解BLACKPINK從練習生時期、正式出道到持續朝世界舞台邁進的全過程嗎？本書介紹了她們的歌曲、編舞、時尚造型、MV、明星好友及跨界合作，更分析這4人獨一無二的故事與個性……所有你想知道的內容都在這裡──對任何BLINK而言，這都是一本不可或缺的全方位指南。
【編輯推薦】
全球最頂尖女團BLACKPINK，從練習生到站上世界舞台，她們以無與倫比的才華與魅力席捲全球。本書詳實記述 Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa 的成長歷程、團隊默契與個人風格。從登上科切拉音樂節、征戰巴黎時裝週，到MV突破10億次觀看，她們以音樂與時尚創造無可取代的文化現象。書中同步收錄歌曲、編舞、造型、跨界合作與幕後故事，帶你看見「人間公主」、「四千金」如何一步步成為風靡全球的頂流偶像。推薦給所有喜歡BLACKPINK的讀者，一定要收的全方位指南！
