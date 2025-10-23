琅讀金句／蔡璧名：當你學會選擇「在意什麼」，生活的每個縫隙都會開始發光。
【琅讀金句】
你是否願意試著過這樣的生活：更在意自己的心？
成為一個愛自己的心，不亞於愛工作、愛有情人的人。
你是自由的。在同一個屋簷、同一片天空之下的每時每刻，都可以選擇自己究竟要「在意」些什麼。
倘你願意追隨莊子的腳步，比在意上千百件事，更在意我們的「心」──把成就心的安好，當成今生今世非完成不可的首要成就。我們就從收回自己的「在意」開始練習，把生命的目標樹立在自我生命之中
你將發現：生活中原本瑣碎無聊的每個縫隙，竟因此閃閃發光地變得超有意義。
始於《莊子，從心開始》終於《莊子，從心開始 完結篇》
臺大中文系副教授、作者蔡璧名將二○一四至今、超過百萬人次點擊觀看的「莊子」臺大線上課程，歷經十修，梳理成冊的課堂講錄。她以獨特的家學背景，融合深奧的國學與醫道，將鍾情其間卅餘載的《莊子》，深入淺出，以生活化事例、淺白的語言、每個人都能同情共感的經驗，獻給心累、身倦、情傷者收穫自由的解答。
來自兩千多年前的莊子提醒：在人生前行的路上，你是否願意留幾分在意，
回望你的心、照看你的身，且能好好吃飯、好好睡覺，照顧好生活的根本？
從眾人到大宗師，無需追高，只要轉向內心，便能收穫〈大宗師〉裡關於自由的人生解答。
【編輯推薦】
知名作家、台大中文系教授蔡璧名於於昨日逝世，享壽60歲。她本人曾依循莊子之道強化心身，進而走出癌症，也有學生藉此走出憂鬱。她的魅力，不僅是累積了二十餘年解說《莊子》的獨特觀點，深入淺出，用中國經典的智慧，解答現代人普遍的心靈痛苦。並以獨特的家學背景，將深奧的國學與醫道相融合，獨樹一幟，因此吸引學生不斷重返課堂，將她所詮釋的莊子視作人生指引。其著作如《正是時候讀莊子》《莊子，從心開始》等，激發無數讀者與學生。
追憶作家蔡璧名用生命所傳遞的「自在與自在之道」，她溫柔的文字與智慧，將深植在讀者心中。
●本文摘選自天下雜誌出版之《莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師：關於自由的人生解答之書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 口袋的發明與中世紀歐洲有關？除了收納，它曾是身分與品味的象徵
📰 「戀愛腦」是經科學證實的結果，墜入愛河的大腦發生了什麼事？
📰 智商真的能代表頭腦聰明嗎？它與收入和職涯成功有關聯嗎？
📰 如何處理數位遺物？一個人的線上存在，應該在過世後立即刪除嗎？
📰 89％大學生常常誤以為手機震動 為何難以擺脫手機成癮？
📰 從動物本能看人類社會性！牠們比我們更懂合作與反擊
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言