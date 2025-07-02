2025臺灣文學巡禮「老街溪文學漫走」講座走讀，7/13中壢登場！

琅琅悅讀／ 聯合文學出版社
圖／琅琅悅讀
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文／

多元的族群文化與繁複的認同內裡，是台灣的命數也是台灣文學的根柱，且隨時光的軸線走去，從獨立書屋，一路漫行至、聚落、巷弄，融會地方風情與地景體驗，從台三線走起──探尋在地客家聚落與眷村生活的時代記憶，織繹客家、外省、閩南、新住民的族群生命故事。

❤️老街溪文學漫走

講者對談：向鴻全＆李欣倫

主持引言：周昭翡總編輯

❤️舊城區

中壢走讀：領路人 ／向鴻全

活動日期：2025年7月13日(星期日)

活動時間：下午13:30-17:00

集合地點：下午13:30｜大河壩小書店

集合地址：桃園市中壢區三樂二街37號

備註：本場次活動為免費，報名至7/10止或額滿為止。

📞 電話報名：

聯合文學（02）27666759轉5101韋小姐

大河壩小書店0970166489 羅先生

🛜 網路線上報名：https://forms.gle/nePyk8bwZKYNMwGr9

提醒：參加活動者請攜帶輕便防曬用具、水、墨鏡、帽子、輕便走路鞋。

辦理單位：勇源基金會、聯合文學基金會

協辦單位：大河壩小書店

圖／聯合文學

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