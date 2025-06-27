榮獲兩大日本文學獎、改編電影確定！《史賓諾莎診療室》6/27預購開跑

文／悅知文化

2024本屋大賞、第12屆京都本大賞得賞作品《史賓諾莎診療室》繁中版，將由悅知文化隆重推出。身為現役醫師的作者夏川草介，在醫療最前線持續面對生命20年，結合「京都╳和菓子╳在地醫療╳哲學」，描繪出超越400萬冊暢銷作《神的病歷簿》，既靜謐且充滿希望的嶄新傑作。更受到日本藝文界名人一致盛讚。

不同於大眾對醫療題材作品的印象，《史賓諾莎診療室》沒有權力鬥爭，不刻意渲染驚心動魄與死神拔河的情節，亦沒有「奇蹟」發生。故事從炎熱的京都夏季展開，透過熱愛生命和和菓子的主角，以極富深度的溫柔角度，與各式各樣的患者們交流，進一步思考、探索生命的本質。

書名：《史賓諾莎診療室【本屋大賞TOP4，日本藝文界名人一致盛讚之傑作！】》 作者：夏川草介 出版社：悅知文化 出版時間：2025年6月30日

書名「史賓諾莎」取自17世紀理性主義哲學家之名，其哲學觀與主角哲郎醫師的人生觀巧妙相呼應「悲觀接受生命的有限性，但仍肯定人類努力的價值」。作者融合看似遙遠的「哲學」與「醫學」兩大主題，引導讀者深入思索，在面對無法治癒和時間有限時，幸福多元樣貌的可能性。

故事以歷史悠久的京都為舞台，細膩勾勒古都風情，營造出京都獨特的「生死相接」都市氛圍。隨著五山送火、六道祭等節日，由夏季緩緩推進至秋季，主角哲郎醫師與昔日同僚重逢，與不同患者對話與道別，層層堆疊出具深度的生命思索歷程。京都老牌和菓子店，也為故事增添濃厚的在地色彩，成為《史賓諾莎診療室》不可或缺的動人細節。

將「醫療現場的故事」傳達出去，一直是夏川草介的畢生志業。身為現役醫生，確實見過無論症狀多麼嚴重，都不會卸下笑容、不忘顧慮他人的患者，他也從中得到許多啟發及活動。因此，希望透過這部作品，為生存在這個苦痛時代的人們，帶來勇氣與希望。

圖／誠品書店獨家書衣版

《史賓諾莎診療室》在獲得2024本屋大賞和第12屆京都本大賞肯定後，已確定將翻拍成電影。繁體中文版小說於27日開始預購、30日正式出版，並已獲誠品書店選書推薦。此外，悅知文化也推出「誠品書店獨家書衣版」、「博客來獨家贈品版」及「限量作者親筆簽名版」供讀者珍藏。

●本文推薦書為悅知文化出版之《史賓諾莎診療室【本屋大賞TOP4，日本藝文界名人一致盛讚之傑作！】》。

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