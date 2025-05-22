5/23來聽李昂聊《鴛鴦春饍》講座，現場還能試吃＋享好禮！
文／聯合文學
七位作家的人文之旅——開啟大地十周年文化盛宴
今年，正值北投大地酒店開幕十週年，我們以「閱讀」為鑰、以「文學」為橋，大地酒店 X 聯合文學攜手共同打造「駐館作家」計畫，邀請七位風格獨具的作家，陪你一同深度探索生活美學與思想的邊界。
5月23日（星期五）晚上8點整，於大地酒店 光陰部落藏書閣，由本月駐館作家李昂以《鴛鴦春饍》美食人生為題與報名參加朋友們分享，現場還將由李昂與大地酒店主廚李昭明，首次共同合作推出「見真素齋」，讓參與本活動讀者一同試吃體驗。
活動報名參加即享：
・活動入場X1席位（可與作家交流簽書）
・大地專屬書籤X一只（市價 NT$399）
・無酒精飲品X一杯（市價 NT$320）
・李昂著作X一本（市價約 NT$300–350）
活動費用｜請先電話或網路報名，現場再繳交NT$800／人，預約報名專（02）5551-8888。
網路報名：大地酒店官網報名連結：https://www.thegaiahotel.com/news-detail/author/加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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