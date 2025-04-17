來趟人文之旅！大地酒店攜手聯合文學 七位名作家接力開講 羅智成4/25首登場

文／聯合文學

大地酒店 X 聯合文學｜十年有成・文學作伴

在北投的山嵐與溫泉之間，與作家對話，讓旅行不只是一場身體的移動，更是一段靈魂的散步。十年有成，大地再啟，誠摯邀您加入這一段文字與風景共構的旅程。七位作家的人文之旅——開啟大地十周年文化盛宴

今年，正值北投大地酒店開幕十週年，我們以「閱讀」為鑰、以「文學」為橋，大地酒店 X 聯合文學攜手共同打造「駐館作家」計畫，邀請七位風格獨具的作家，陪你一同深度探索生活美學與思想的邊界從四月到十月，每月一位作家進駐大地，以書為友、以旅為題，在酒店內部的光陰部落藏書閣——那座高達22層、藏書逾6000冊的「知識微宇宙」將舉辦一場場深夜對談，邀您共赴一場與思想同行的旅程。

❤️4月25日首登場 —— 駐館作家：羅智成

講題｜詩和遠方——從旅行談生活審美

時間｜20:00–22:00

票價｜NT$800／人（每場限額50位）

❤️報名即享：

・活動入場X1席位（可與作家交流簽書）

・大地專屬書籤X一只（市價 NT$399）

・無酒精飲品X一杯（市價 NT$320）

・羅智成著作X一本（市價約 NT$300–350）

預約專線｜02-5551-8888

【大地酒店—人文之旅｜大地酒店 X 聯合文學駐館作家】 4月25日 羅智成 講題：詩和遠方——從旅行談生活審美 5月23日 李昂 講題：《鴛鴦春饍》美食人生 6月 20日 陳慕純 講題：預防失智與頭腦保健 7月18日 舒國治 講題：我的遊覽日本雜感——談吃，住，溫泉，建築，審美。 8月15日 郝譽翔 講題：山與海的交界——我的北投地誌書寫 9月12日 李瑞騰 講題：笑不出來——我讀黃春明《秀琴，這個愛笑的女孩》 10月17日 郭強生 講題：因為愛，所以書寫——那些文學教我的事 主辦：大地酒店·聯合文學

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