2025台北國際書展／知田出版邀你逛森林市集！聽世界上最大貓頭鷹的故事

文／福智文化（知田出版）編輯部

書名：《遠東冰原的貓頭鷹》 作者：強納森．斯萊特 出版社：知田出版 出版時間：2025年1月14日

台北國際書展於4日登場，福智文化／知田出版第二次參展，以創意和巧思，有效循環利用印刷打樣紙，打造「城市森林裡的希望市集」，以知識的力量和繽紛的展場設計，希望透過閱讀拉近讀者和自然的距離。同時規劃專題講座，邀請包括音樂製作人李驥、生物多樣性研究所副研究員林大利老師，在書展現場分享個人生命故事和導讀新書《遠東冰原的貓頭鷹》。

新書導讀，一探世界上最大貓頭鷹的祕密

知田出版為福智文化2022年成立的出版品牌，旨在出版個人身心健康、自然環保、永續發展等知識性含量相當高的好書，書展期間，也邀請到金鼎獎科普作家林大利老師蒞臨現場，為讀者導讀新書《遠東冰原的貓頭鷹》，一探鳥類專家在冰天雪地裡尋找與拯救世界上最大貓頭鷹的旅程，同時也林大利老師也會帶來台灣貓頭鷹的小故事喔！新書分享活動2/8（六）19:00於福智文化攤位B1224展開，錯過可惜！

用書封摺成的紙鶴，結合環保與閱讀

圖／福智文化X知田出版提供

為表現出知田的理念，此次在攤位設計上，減少木作裝潢施工，以可重複使用的攤位桌作為書籍主要陳設，所有的擺設，都由出版社同仁們發揮創意，提供家裡的擺設品，根據不同的主題，裝點得充滿文藝氣息。仰望天空，更可以看到以打樣書封折成的一隻隻紙鶴，每一隻紙鶴都代表一本知田出版的書籍，結合環保與閱讀，創意設計不僅為活動注入更多活力，也為讀者帶來耳目一新的感受。

圖／福智文化X知田出版提供

書展期間，福智文化／知田出版同時推出多項優惠活動，包括現場購買新書可享75折起，全館書籍66折起的優惠，還有多款精選書展特裝組及滿額禮贈送，讓讀者享受更多福利，且只要出示網站會員登入畫面或是追蹤福智文化／知田出版任一社群，即可參加轉扭蛋抽好禮，獎品豐富，包括購書金、藏書票、電子書、實體書等，誠摯邀請您於書展期間前來B1224福智文化攤位試手氣，開啟一場充滿樂趣的閱讀探索之旅。

圖／福智文化X知田出版提供

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