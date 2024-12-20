成功進軍國際的台漫！LINE WEBTOON超過400萬點閱《要是未曾相遇就好了1》上市

文／春光出版編輯部

M蜥出道十年，曾創作《聽見晴空的迴音》、《假戲真做的我們》等漫畫作品，作品結合愛情、懸疑、驚悚、療癒等元素，風格百變，作品更入選入選2025安古蘭漫畫節推薦作品。

Ｍ蜥親簽照片（圖／春光出版提供） Ｍ蜥提供

《要是未曾相遇就好了》故事浪漫中帶著神祕詭譎。唯美的校園愛情故事竟然捲入陰謀與算計中。噩夢中的場景、手臂上帶血的刀痕、廟中老婦的警告，究竟這段緣分是幸福的開始？還是厄運的前奏？

《要是未曾相遇就好了1》漫畫由城邦文化春光出版發行，於博客來、誠品、金石堂、讀書花園等各大網路、實體通路上市販售。電子書同步販售中。親簽盒裝版收錄彩繪明信片、Q版主角人物壓克力夾子。

藍俊賢，年紀輕輕就升格為副教授，帥氣陽光的形象廣獲年輕學生愛慕，

他眼光一掃，赫然發現台下坐著的，竟是自己剛才偶遇、一見傾心的女學生──朱芷璃。她有一雙水靈靈的大眼睛，長髮如綢，笑容溫暖又親和，

卻在同儕之間遭到排擠，更戲稱她是勾引別人男友的「白狐女」。

就在藍俊賢還沒搞懂同學的惡意從何而來，師生曖昧情愫已逐漸升溫。

然而接連捲入了麻煩命案的他，竟也開始受盡各種異樣眼光的指責……

某天，藍俊賢偶然路過土地公廟前，一位廟中老婦卻突然叫住了他：

「不要相信她！去找！」

這個「她」，指的是誰？而他又該去找誰？

書名：《要是未曾相遇就好了1》 作者：M蜥 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2024年12月15日

（圖／春光出版提供）

（圖／春光出版提供）

（圖／春光出版提供）

（圖／春光出版提供）

（圖／春光出版提供）