親子互動找找書 《宇宙躲貓貓》結合天文知識與遊戲 台灣原創角色IP超精美構圖 驚艷海外

文／聯經出版

為了讓更多台灣小朋友能和浩瀚宇宙拉近距離，台灣人氣角色IP宇宙喵Kuroro，近期與聯經出版合作，首度推出邊玩邊認識人類宇宙探索史的遊戲書《KURORO太空學校找找書01：宇宙躲貓貓》，超精美華麗的構圖令人驚艷，重現人類史上十大天文科技的發展時刻，內容結合益智性、遊戲性與知識性，適合大人小孩親子互動，從找找遊戲中激發孩子對太空的興趣。

《KURORO太空學校找找書01：宇宙躲貓貓》是以迷母豐盛人氣原創角色「Kuroro宇宙探查隊」為主角所創作的系列找找書第一集，構圖十分精美，每個大跨頁都有豐富的圖像，充滿細節，仔細看每個小小人物都不一樣，在找尋魚星人執行任務的過程中，培養孩子的圖像閱讀力、資訊判讀力、專注力與觀察力。一出版就讓日本、新加坡等地業者讚嘆不已。

迷母豐盛總經理高景星表示，創作團隊費心讓圖片上每個人物都不同，充滿細節，目的就是要打造一本互動遊戲可以找很久、玩很久的書。無論在學校課堂上，老師帶領同學們一起找魚星人，或是阿公阿媽帶小孩用放大鏡找找，這本書「用來玩的」都充滿樂趣。

《宇宙躲貓貓》不只是精美有趣的找找書，其誕生的背後，更期望啟發孩子對太空的興趣。本書重現了10大重要天文科技發展時刻：馬雅文明、古埃及時代、中國東漢張衡、大航海時代、哥白尼地動說、伽利略與牛頓望遠鏡、哈雷證實彗星週期、太空競逐與人類登月、哈伯與韋伯太空望遠鏡、成功拍攝黑洞等。

圖／聯經出版《KURORO太空學校找找書01：宇宙躲貓貓》

為支持與接軌國家太空發展政策，聯經出版攜手迷母豐盛公司，以旗下兒童科學教育品牌「Kuroro太空學校」發展一系列太空相關作品。2021年以首發作品《動手做，跟ARRC⼀起上太空》打入童書市場，鼓勵兒童種下太空夢；今年再度推出台灣原創系列遊戲書《KURORO太空學校找找書01：宇宙躲貓貓》，讓孩子在遊戲中認識人類的天文發展。

聯經童書主編周彥彤表示 ：「美國NASA、日本JASA，因為深知人才培養與提升國民太空素養的重要性，多年來為孩子研發許多相關活動與教案，這些國家的太空出版也很蓬勃。台灣的TASA正在起飛，聯經出版期望透過出版各種知識性與趣味性兼具的讀物，陪伴孩子一起打造太空夢。」

台灣玩具教育發展協會理事長蔡宗翰表示：「找找書（seek and find）是一種經典的童書類型，透過搜尋、發現、尋找，色彩繽紛的插圖中有許多細節，可以訓練孩子的視覺辨別能力；而在尋找書中物件時，父母給予提示，除了練習口語技巧和語言能力，也能學習新詞彙；其富有想像力的場景，可以啟發創造性的思維。」

《KURORO太空學校找找書01：宇宙躲貓貓》已於7/13在各大書店通路上市。