Hami書城「開學慶」掀閱讀熱潮！全民廣發百元購書金、首登享七天免費閱讀

迎接九月開學季，台灣最多人使用的電子書月租平台Hami書城，推全民登入領百元購書金活動，學生憑購書序號買《外語腦升級革命》、《大腦開發・每天1分鐘專注力鍛鍊》等開學必備好書，本本先省100元。而首次登入Hami書城網站民眾亦可獲得免費七天Hami書城月讀包體驗，以月租書報雜誌看到飽的月讀包今年擴增多本知識類雜誌如《科學月刊》、《傳記文學》、《人本教育札記》、《遙控技術雜誌》及《住展雜誌》等，希望民眾透過定期閱讀提升學習力。

Hami書城月讀包以每月149元的訂閱價，讓付費會員享有超過一萬本的書報刊物，除了當天報紙、180刊主流當期雜誌外，每月更新嚴選電子書、有聲書，讓讀者在獲取新聞資訊的同時，也能獲得豐厚的生活知識與聽書樂趣，九月推薦好讀有《買房，也買自由：小資族的財富翻身之路》、《黃豆好好吃》、《這樣吃藥對不對？藥師最想告訴你的正確用藥與保健知識》、【有聲書】被誤解的臺灣史、【有聲書】用日語暢遊日本、【有聲書】小學生必備英語圖解字典等，更多豐富內容歡迎下載Hamibook App享首次登入七天免費體驗。

致力推廣全台數位閱讀風氣的Hami書城，除了與新北市教育局、台南市教育局及雲林縣教育處等單位合作推廣數位閱讀，也與全台各校園合作，包含偏鄉的學校也在合作之列，開學後將再新增苗栗縣南埔國小、外埔國小、泰興國小及嘉義市文雅國小等單位，希望面對數位化趨勢，未來世代仍能養成良好閱讀習慣，已與Hami書城合作場域閱讀的學校，學生開學後在校園的場域範圍，透過數位裝置即能共讀專為校園場域精選的優良刊物。

除了校園推廣，Hami書城也鼓勵成年人能找回閱讀初心，即日起至9月底，只要登入Hami書城網站，每人都可獲得一組100元購書金序號。九月底前購買書城任一本電子書，就幫你省下100元，活動詳情請見Hami書城網站說明。

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