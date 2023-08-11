本屋大賞得獎新作受真實案件啟發！結合音樂元素顛覆以往「諜戰小說」

文／尖端出版

日本作家安壇美緒以音樂與間諜為題材，創作小說《間諜靜靜執起琴弓》廣受日本書店店員喜愛，一舉拿下2023年日本本屋大賞第二名！顛覆以往「諜戰小說」印象，結合音樂元素，不只在日本獲獎不斷，近日在台推出繁體中文版，更是入選誠品、博客來、金石堂等三大通路8月選書，一致好評盛讚。令人意想不到的是，這個故事竟然有原型！

《間諜靜靜執起琴弓》講述在全日本音樂著作權聯盟工作的橘樹，被上司要求裝成學員，報名大型連鎖音樂教室三笠，蒐集他們違反著作權法的證據。成為大提琴講師淺葉學生的橘樹，漸漸被學琴生活治癒，也結交了不少志同道合的好友，但同時仍偷偷錄下眾人演奏流行音樂的證據。全著聯終於決定提告，絕對不願意指認老師的橘樹該如何做出選擇？

實際上書中的全著聯可以直接對照到日本音樂著作權協會「JASRAC」，負責替音樂家向在任何線上線下的公共場合播放音樂的使用者收取費用，雖然初衷是為了保護音樂著作權，但不少徵收使用費的案件卻時常引發爭議。其中，2017年「JASRAC」宣布音樂教室若是在授課時使用受「JASRAC」版權保護的歌曲，需支付每年學費的2.5%作為使用費。此話一出，立即受到包含「YAHAMA」等大型連鎖音樂教室為首的才藝補習班強烈反彈，聯署反對並對「JASRAC」提起訴訟。

圖片來源：網路

書名：《間諜靜靜執起琴弓》 作者：安壇美緒 出版社：尖端出版 出版時間：2023年8月3日

「JASRAC」與「YAHAMA」組成的反對協會兩邊訴訟拉鋸多年終於分出勝負，法院最終認為「JASRAC」有權向音樂教室收取使用費，但學生無須繳納費用，以「JASRAC」勝訴結束此案。但民間聲浪卻認為一對一授課並不是公開演奏，也並不以供人聆聽為目的演奏，質疑「JASRAC」此舉究竟是為了保護著作權還是為了賺錢？

安壇美緒老師巧妙運用此一案件，加上臥底取證的內容讓整個故事變得驚險刺激，在信賴與背叛的主軸下，最後帶給讀者溫暖的餘韻。近日老師驚喜快閃來台，也特別感謝台灣讀者對本書的喜愛，讓她備受感動。《間諜靜靜執起琴弓》繁體中文版日前已在全台各大書店通路上市，於博客來可選購獨家燙銀書衣版，誠品書店則有販售獨家書衣海報版。

●本文推薦書為尖端出版之《間諜靜靜執起琴弓》。