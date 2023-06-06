二十世紀傳奇女性黎．米勒傳記改編電影《Lee》將由凱特．溫絲蕾主演

文／臉譜出版編輯部

「很多故事都是關於女人如何面對命運；黎．米勒卻是創造命運的女人。我不介意承認我很崇拜她。」──凱特．溫絲蕾（Kate Winslet）《黎．米勒攝影作品集》

黎．米勒為二十世紀最傳奇的女性之一，時尚模特、攝影師、戰地記者、作家、古典樂迷、世界名廚、旅者......她的興趣既廣且深，彷彿活了好多遍的人生，本次臉譜出版同步出版了由黎．米勒的獨生子安東尼．彭若斯所精心挑選與編輯的個人傳記《黎．米勒》和《黎．米勒攝影作品集》，其改編電影《Lee》將由凱特．溫絲蕾、裘德．洛、瑪莉詠・柯蒂亞等影星主演。

黎．米勒是誰？

也許不應該預設大家認得這個名字，因為她並不在如畢卡索、杜象等眾人耳熟能詳的藝術大師之列，但在二十世紀上半葉，在超現實主義大行其道的藝術之都──巴黎，黎．米勒絕對是在聚光燈下恣意展現才華、收穫萬千寵愛與敬重的奇女子。

時尚模特、攝影師、戰地記者、作家、古典樂迷、世界名廚、旅者。她的興趣既廣且深，彷彿活了好多遍的人生，如此精華、扎實且閃閃發亮，要為這樣一位傳奇女子作傳絕非易事。

黎．米勒的獨生子（本書作者）安東尼．彭若斯在母親去世後，在自家農莊各個角落和倫敦《時尚》（Vogue）雜誌總部陸續翻出超過六萬件照片、手稿、底片、書信，才驚覺母親有過波瀾壯闊的一生。彭若斯在序中說道：「我發掘出的黎，和我多年來一直針鋒相對的那個黎截然不同。沒能及時理解她，我感到深深地遺憾。應該有許多人也共享了這份遺憾，因為她對每個人都只揭露了一小部分的自己。」

黎．米勒的多重人生

《黎．米勒》傳記完整描寫了黎．米勒一生的高低起落──創作才華的綻現與消逝；容貌紅利的得意及紅利消殞的痛苦；開放式伴侶關係的大度包容和忌恨妒意的反噬，以及墜落人生黑暗深淵中，卻再度被自身內在迸發的生命力及創造力給拯救。

一九三八年黎寫給第一任丈夫艾齊茲的信中如此說：「老實說我不知道自己想要什麼，除非它是魚與熊掌兼得的。我想要兼具安全感與自由的夢幻組合，情感上我需要完全專注於工作或某個我愛的男人。我想我最該做的第一件事就是獲得自由或創造自由──這讓我有機會再度專注在某件事上，但願這樣安全感會隨之而來──就算沒有，至少這些掙扎會讓我清醒地活著。」

黎一生的掙扎完整體現在她生命中每一個段落，她最為人所知的兩個身分莫過於模特和戰地記者，然而超現實主義才是她生命真正的體現。

「一九二七年，黎那美麗而疏離的容顏登上美國版《時尚》雜誌的封面插圖，在一片紐約爵士時代的流光燦爛裡兀自綻放，職業生涯也從此伊始，成為最炙手可熱的攝影模特之一。……二十多歲時，黎在攝影與被攝之間做出抉擇，宣布『我寧願拍攝照片，而不是成為一張照片』。這個在眾人目光下成長的女孩，蛻變成教導自己看見他人的女人。也許因為她仍記得自己處在男性凝視下，悄無聲息地受人擺佈的感受；她在拍攝女性時總是積極與對方互動。在她的鏡頭裡，她們總是歡笑連連。」（摘錄自《黎．米勒攝影集》中凱特．溫絲蕾撰寫之序文）

美國版《時尚》雜誌，一九二七年三月號。由喬治・勒帕普設計。 Photographs by Lee Miller used in this book are © Copyright Lee Miller Archives, 1985 and 2021 Thames & Hudson Ltd, London

「黎在第二次世界大戰開打的那天抵達倫敦。美國大使館強烈建議黎回美國。身為美國人，她大可舒服安全地隔岸觀火，但她對因納粹而飽受生命威脅的歐洲朋友有著深刻的同理。『我吃夠奶油了，現在我要面對槍砲』。……在黎的戰爭作品中，我們發現她那超現實主義的隱喻再度複沓。在意想不到的時刻，新聞攝影序列中間的膠卷上，出現了只有超現實主義者才拍得出的影像。要成為戰地記者，最好的訓練或許是先成為超現實主義者，並重新校準你對「正常」的感知。如此一來，沒有一張照片被視作標準，且所有照片都背離規範。」（摘錄自《黎．米勒攝影集》中作者序）

「巨『蛋』成就」。在《嚴酷的榮光：烽火倫敦攝影集》（一九四一年出版）中，圖片說明是：下了一顆銀蛋的鵝。倫敦，一九四〇年。（黎．米勒） Photographs by Lee Miller used in this book are © Copyright Lee Miller Archives, 1985 and 2021 Thames & Hudson Ltd, London

「向文化復仇」。摘錄自《嚴酷的榮光》，一九四〇年。（黎．米勒） Photographs by Lee Miller used in this book are © Copyright Lee Miller Archives, 1985 and 2021 Thames & Hudson Ltd, London

戰時的女性視角

儘管有些人抱存偏見，認為女性從事戰地記者工作可能會侵犯男性固有領域，但黎還是成功申請上了。她當上攝影記者的第一篇報導與美軍護士有關，文中她特別關注護士對自身角色的感受，並對她們讚賞不已。

「黎的攝影作品是一部鉅細靡遺的戰地史料。我們看見她鏡頭下的女性放鬆且親密，這是男人無法拍到的，因為男性闖入女性的小圈圈會讓她們對自身過於自覺。」（摘錄自《黎．米勒攝影集》中作者序）

休假的護士在第四十四號後送醫院（44th Evacuation Hospital）裡休息，布里克維爾（Bricqueville），拉康布（La Cambe）附近，諾曼第（Normandy），法國，一九四四年。Photographs by Lee Miller used in this book are © Copyright Lee Miller Archives, 1985 and 2021 Thames & Hudson Ltd, London

黎最著名的攝影作品「在希特勒的浴缸裡」，是她與戰地記者戴維･E･雪曼（David E. Scherman）共同創作拍攝，凱特．溫斯蕾在序言中對這幅作品如此描述：「她全裸入鏡，身上除了一塊拭布外什麼都沒有……整幅影像完全是由黎策劃的。元首的裱框相片倚在浴缸邊緣，看起來搖搖欲墜，也許是暗示風雨欲來的垮台（黎和雪曼當時不知道希特勒已經死了）；一尊骯髒的裸體塑像擠進畫面邊緣，可能是用來提醒觀者某個齷齪的雅利安理想。另外，謀殺的隱喻──黎的戰鬥靴──會突兀地出現在畫面正中央，絕非偶然。她剛把達豪（Dachau）集中營的塵土蹭在獨裁者愚蠢的小腳踏墊上。」

黎在希特勒的浴缸裡。攝政王廣場二十七號，德國慕尼黑，一九四五年四月三十日。（黎・米勒與戴維・E・雪曼）Photographs by Lee Miller used in this book are © Copyright Lee Miller Archives, 1985 and 2021 Thames & Hudson Ltd, London

爾後在圍攻聖馬洛、布痕瓦爾德和達豪集中營、酷寒的孚日山脈及阿登山脈......在砲火中黎勇敢自持，並透過影像再次詮釋了她的超現實主義攝影，然而檢視黎的戰後作品，卻發覺超現實主義攝影幾乎不復存在。對此，安東尼．彭若斯寫道：「是達豪的恐怖景象破壞了這種感知力嗎？她在維也納醫院眼見嬰兒因黑市小偷竊走所有藥物而死亡，這是否扼殺了她一部分的創造力？那段時間裡，黎的心理狀態發生變化，損害了她捕捉「隨手拾來之影像」的能力。到我出生時，她已飽受嚴重的創傷後壓力失調與產後抑鬱的折磨，這是很明確的。」

一位真正的超現實女性

黎為在戰爭目睹的一切付出代價，然而回顧她的一生，從一張張照片與她寫下的文字和書信，看見她的無所畏懼、勇敢與誠實。縱使她的生命與成就似乎缺乏某種易於理解的連貫性，她強盛的生命力仍為她眾人留下了永恆的啟示。

書名：《黎．米勒：時尚模特、超現實攝影師、戰地記者與冠軍名廚，二十世紀傳奇女性黎．米勒的多重人生》 作者：安東尼．彭若斯 出版社：臉譜 出版日期：2023年06月01日

演員凱特．溫絲蕾在序中最後寫道：「很多人都說她是繆思，這種說法徹底惹惱我；因為「繆思」一詞往往是僅以外貌來定義黎的一切。對我而言，她擁有無法忽視的強盛生命力，遠遠不止是某位她交往過的知名男性垂憐的對象而已。這位身兼攝影師／作家／記者的女人以毫無保留的愛、渴望和勇氣做到一切，並激勵著你──若你敢於牢牢抓緊生命，全力以赴，那麼你將能夠掙得、且能夠承受生命給予的種種豐盛。」

本書改編電影《Lee》將由凱特．溫絲蕾、裘德．洛、瑪莉詠・柯蒂亞等影星主演；在電影上映之前，邀請你一起翻閱黎．米勒精彩的一生！就從你所好奇的生命歷程為起點，追隨這位獨具才華的女性，從時尚圈到歐洲二戰前線，以影像記憶一個多彩又壓抑的動盪時代。