2023台北國際書展／蔡英文公布12本書單 鼓勵把握閱讀時光

聯合新聞網／ 琅琅悅讀
2023台北國際書展開幕式（1/31）總統蔡英文致詞曾表示，今年書展主題是閱讀的多重宇宙，這很符合閱讀帶給我們的體驗，「透過閱讀我們可以容易的探索不同領域的知識，就像是太空人探索一個星球獲得許多新發現，讓人充滿期待也很享受」。（圖／台北書展基金會提供）
2023台北國際書展開幕式（1/31）總統蔡英文致詞曾表示，今年書展主題是閱讀的多重宇宙，這很符合閱讀帶給我們的體驗，「透過閱讀我們可以容易的探索不同領域的知識，就像是太空人探索一個星球獲得許多新發現，讓人充滿期待也很享受」。（圖／台北書展基金會提供）

2023這週如火如荼展開，總統不僅於書展首日（1/31）出席書展開幕式，更於昨日（2/3）在社群平台發文，邀請大家把握週末最後兩日逛書展，並在臉書上分享自己今年的12本推薦書單，希望大家都能享受閱讀的樂趣。

受疫情影響，睽違兩年書展首次回歸於春節後舉辦，也是國門開放後首度舉辦，本次集結32個國家，超過200位的國際出版人、作家、版權人一起共襄盛舉，短短六天展期內就有超過500場的活動，熱鬧非凡。

總統蔡英文的臉書貼文中呼應書展主題「閱讀多重宇宙」，也列出自己種類豐富的書單，包括歷史、文學、藝術以及漫畫等。她表示：「閱讀，往往是幫助我們獲得解答或是前進方向的重要方法」，鼓勵以閱讀求知外，希望能可以從中對臺灣和國際局勢有深入地了解，同時，讓更多人看見並支持台灣優秀的作品。

以下為總統蔡英文推薦書單：

書名／（出版社）

1.物見：四十八位物件的閱讀者，與他們所見的世界（文化）

2.看得見的臺灣史．時間篇：30件文物裡的日常與非常（

3.隱形冠軍2.0：中堅企業面對地緣政治的務實佈局，擁抱生態系與永續成長的新策略（天下雜誌）

4.激流與倒影

5.巨震創生：九二一震災的風險分析與制度韌性（國立台灣大學出版中心）

6.鬼地方（

7.綠之歌-收集群風

8.漁夫和他的靈魂（聯經出版）

9.神明便利商店1（鏡文學）

10.《ati wawa 來吧！孩子——在春天的歌謠裡萌芽》跟著季節學習的阿美語繪本（TAMORAK母語共學園）

11.海權經濟大未來：國旗跟著貿易前進，掌控貨櫃運輸，軍備戰略，電纜數據及海底能源才能成為世界霸權（

12.矽島的危與機：半導體與地緣政治（國立陽明交通大學出版社）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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