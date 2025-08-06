2025臺灣文博會／「百年新故宮・島嶼潮風尚」進駐南港展區　展現典藏文創魅力與跨界能量

國立故宮博物院今年創院百年，將在2025年臺灣文化創意博覽會展現其深厚文創實力!此次故宮展區以「百年新故宮・島嶼潮風尚」為主軸，結合歷史底蘊與當代設計語彙，從文創商品、展場氛圍到現場互動體驗，全面呈現故宮在地深耕與文化創新的成果，邀請全民共襄盛舉，走進百年故宮的嶄新篇章。

故宮2025年正式邁入百年歷程，「故宮100++」代表100並不是終點，而是從100繼續往前進的起點。透過故宮在臺灣落地生根的文化厚度與創意能量，大步邁向世界。故宮百年來的發展，仰賴歷代故宮人守護人類文明重要的文化資產。此次參與2025臺灣文博會，正是對百年歷史的致敬與創新延伸，藉由跨界合作與文化整合，展現故宮與臺灣文創產業的緊密連結，攜手邁向「百年新故宮」起點，亦為此次展區的主題特點，與喜愛故宮的朋友們一同踏入百年新潮，品味一系列故宮典藏文化與新潮的魅力結合之作。

文博會現場推出多項優惠，是打包故宮精美文創商品的好機會！

本次故宮展區現場將展售多款百年院慶限定，並融合臺灣在地文化特色的故宮聯名精品，包括「台灣金選MIT微笑標章」商品、「宜蘭敬好」及「海湃澎湖」等精選商品，以島嶼型態形成在地好物推薦，同時熱邀在地友好品牌進駐，打造故宮聯名商品體驗區，現場更佈置有LED沉浸式劇場播映會動的雨都上河圖，將台灣特色融入清明上河圖中，讓觀眾體驗文化與生活的無縫心連結。另自7月29日起，於故宮精品網路商城線上選購文博會專區商品，即可享有9折優惠；8月7日至8月11日歡迎蒞臨南港展覽館1館 K6-002 故宮展區現場選購，商品同享全面9折。

故宮展場佈置LED沉浸式劇場播映會動的雨都上河圖，將台灣特色融入清明上河圖中，讓觀眾體驗文化與生活的無縫心連結。

為響應青年文化參與，故宮展區及故宮精品網路商城、故宮南北院區禮品店全面支援文化幣支付服務，而文博會現場更有消費不限金額見面小禮，還有「耄耋同春菊葵肩包-水藍」、「萬用牽掛繩-駿犬」及「狂歡後睡好覺眼罩」、「故宮聯名麻辣鍋四人套餐券」等商品超低優惠好康、消費滿千及滿萬贈經典禮等活動，讓文化創意成為生活日常，也讓文化力與購買力雙雙升級！

三麗鷗×故宮夢幻聯名商品粉嫩可愛，十分吸睛！

展覽資訊： 2025臺灣文博會：百年新故宮・島嶼潮風尚

展位編號：島嶼風尚（K6-002）

地點：南港展覽館一館（臺北市南港區經貿二路1號）

一般民眾時間：

8月7日(四)、8月10日(日)10:00－18:00

8月8日(五)、8月9日(六)10:00－20:00

8月11日(一)10:00－16:00