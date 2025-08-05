2025臺灣文博會／Pinkoi《海光集選》首次實體展出：從選品到插畫，潛入夏日海洋風格

亞洲跨境設計購物平台Pinkoi今年首度以數位策略合作夥伴參與2025年臺灣文博會，將多年線上策展經驗帶入實體展場，打造風格策展專區《海光集選・SEASONED by SEA》，呼應本屆文博會主題「水」，Pinkoi以「海洋靈感」為主軸，集結台灣與日本多組設計品牌，跨界呈現一場融合創意、日常與感官體驗的策展區。從可飲可拍的限定飲品、角色魅力爆棚的插畫周邊，到幽默有趣的釣魚體驗小物、風格鮮明的魚形穿搭包款，以及承載手作溫度的海洋工藝家飾，Pinkoi精選五大主題類別——飲品、插畫、穿搭、話題選物、工藝家飾，化身為展場中最具沉浸感的選食、選品體驗，邀請大眾在生活與設計之間，潛入一場屬於夏日的海洋風格之旅。

Pinkoi x 文博會主視覺（圖：Pinkoi）

五位人氣插畫家跨界共創，限定海洋角色鑰匙圈釣魚體驗

延伸展區主題《海光集選》，Pinkoi於文博會現場特別策劃一場兼具趣味性與收藏價值的會員限定互動企劃，邀集五位風格鮮明的插畫創作者——Tabbi L、春天先生、魚餅一隻熊、Order Zoos、日耀堂BetterDays studio，以「海洋」為題，分別創作五款角色與海洋的故事，結合插畫與個性設計，推出限量發行的壓克力吊飾。與以往靜態贈品不同，Pinkoi首度推出互動式「插畫角色釣魚機」，為現場增添趣味儀式感，民眾只要完成指定任務，即可參與釣魚體驗，隨機釣出一款限定的海洋插畫角色。

五位人氣插畫家跨界共創，限定海洋角色鑰匙圈釣魚體驗（圖：Pinkoi）

（圖：Pinkoi）

精選海光五品｜從設計選品中潛入生活的五種方式

在Pinkoi策劃的《海光集選・SEASONED by SEA》中，海洋不只是靈感來源，更是一場設計與日常的新體驗，從飲品、插畫、穿搭、話題選品到工藝家飾，五大主題分類、五種風格語彙，引領民眾從海洋設計探索生活的更多可能。

【飲品】

來自台北的風格餐飲品牌Sweet & Sour，帶來文博會限定飲品《海藍甜騷兒》，以可爾必思搭配藍柑橘特調而成，色澤澄淨、口感酸甜帶奶香，清爽中又帶點層次，是杯很夏日的風味飲品；在地酒品牌 世嵵 則推出文博會限定《夏日藍洋特調》，以熟成一年以上的梅酒為基底，融合當季果香調和出海洋般清新的微醺氣息，現場同步開放六款人氣地酒試飲，邀請民眾從舌尖感受台灣風土與職人釀造的風味深度。

Sweet & Sour、世嵵梅酒（圖：Pinkoi）

【插畫】

來自日本的超人氣插畫角色「胡子碰碰 OHIGE no PON」與「有點市」攜手推出四款文博會周邊新品，包括絨毛娃娃、壓克力掛件、帆布袋與明信片等收藏好物，8月8日至8月11日更於Pinkoi專區特別規劃限量的作者簽繪互動活動，讓粉絲不僅能帶回可愛角色周邊，更能與創作者零距離交流，將這份療癒魅力變成屬於珍藏回憶。

（圖：Pinkoi）

【穿搭】

來自日本的kabanbaka，將「如果魚能變成包包？」的想像化為現實創作，累積超過500款原創設計，擅長將熱帶魚與深海魚等海洋元素幻化為各式背包與收納單品，兼具造型趣味與實用功能，每件作品都像是一尾游入日常生活的創意海洋生物。

kabanbaka｜魟魚包包（圖：Pinkoi）

【話題選物】

來自日本的Ocean-teabag，擅長將各式海洋生物幻化為立體造型茶包，從鯨魚、章魚到水母，每款都藏著設計師的幽默與想像，茶包一入熱水，生動的輪廓隨即浮現，宛如微型海洋生物悠游杯中，不只是茶包，更像是件漂浮藝術品，為日常注入創意驚喜。

海洋茶包（圖：Pinkoi）

【工藝家飾】

木合金長期以木材為創作核心，透過細膩雕刻工藝與天然質地，傳遞質感即生活的美學理念，本次於文博會推出全新海洋木雕系列，以魟魚、鯨魚、鯨鯊為靈感，將其轉化為兼具藝術性與實用性的家居風格作品，讓家居空間流出深沉而優雅的海洋氣息。

木合金（圖：Pinkoi）

Pinkoi x文博會攤位平配圖（圖：Pinkoi）

無法到場也能線上逛展，輕鬆把海光設計帶回家

為了讓更多人感受這場以海洋為靈感的設計盛會，Pinkoi同步推出《海光集選・線上專區》，將展場亮點與限定選品延伸至線上平台，無論你身在台灣、香港、日本，甚至無法親臨文博現場，都能透過Pinkoi一鍵探索展出品牌、選購設計商品，將這片屬於夏日的設計海域收藏進日常生活中。即日起至8月17日，使用APP消費滿800元，現折50元；精選品牌全館商品滿千免運，詳細活動辦法，請見活動網站和官方臉書查詢。

完整選品清單： 黑手甜點 OhChu 有點市 x 胡子碰碰 ANUNNAKI Sweet & Sour 甜酸 世嵵梅酒 三星四季青花瓷 卜人 自然禮讚 POEM of nature 拾石工藝 Jestone Craftart Mermaid Macramé 人魚編繩 一二土作 One Two Ceramic Chocolat R 職人工作室 satí sensation 精油調香室 森小姐的茶店 SENSTEA Good Omens 好預兆 小翹班甜事 Sweet Things Bakery T.I.N.T STUDIO 木合金 Ascera 湯姆先生 MR. TOＭ 洄藝工作室 Re.in Greenisland 海洋茶包 Ocean-teabag 魚形包包 kabanbaka

展覽資訊： 2025文博會：Pinkoi《海光集選・SEASONED by SEA》 專業買家日：8月5日至8月6日10:00至18:00​ 一般民眾入場：

8月7日（四）、10日（日） 10:00至18:00

8月8日（五）、9日 （六）10:00至20:00

8月11日（一）10:00至16:00 展覽地點：南港展覽館一館1樓（攤位編號F-001）