藝術從劇場出走！兩廳院《給自己的情書》邀樂齡族與作家郭強生等人一起日常書寫

國家兩廳院持續推動「藝術出走」計畫，2024年起聚焦「失智與長照」主題，透過藝術回應超高齡社會的生命課題。計畫包含四大面向：臺日共製遊走式演出《夜路不怕黑》臺灣版、共創工作坊、紀錄片拍攝計畫，以及書寫行動《給自己的情書》。其中，《給自己的情書》邀請55歲以上樂齡族群覺察與回憶，留下一封獻給自己的信，讓藝術從舞台走入日常。《給自己的情書》即日起官網開放報名，採線上徵文與社區工作坊雙軌推進。線上徵文與華語創作平台 Matters 合作，邀請作家郭強生、楊翠擔任導師，引導參與者完成一封屬於自己的三日書信；社區工作坊則深入三峽與萬華，由作家袁瓊瓊設計課程，透過短詩與歌詞改寫的創作方式，帶領長者以文字、聲音與影像留下記憶。最終成果將於2026年回到兩廳院展出，讓每一封信成為生命與藝術之間真實的連結。

國家兩廳院推出最新「藝術出走」計畫：「給自己的情書」主視覺。圖／兩廳院提供

一封寫給自己的信：當藝術不只在劇場，而在每個人的心裡

兩廳院藝術推廣組組長王萱儀表示，《給自己的情書》源於一個簡單卻深刻的提問：「在需要時時關照他人的日常中，我有多常看見自己？」隨著台灣進入超高齡社會，長照與失智不只是醫療與照顧的問題，更牽涉到自我認同與情感表達。因此，兩廳院希望透過書寫這個溫柔的行動，邀請人們練習對自己說話，《給自己的情書》不只是創作，而是一種靠近自己、肯認自己的方式，透過藝術的陪伴，幫助我們留下那些未曾說出口的情感，也保留我們不想遺忘的片段。

她進一步指出：「記憶是流動的，我們和它的距離總是忽遠忽近。正因如此，現在這封寫給自己的情書，才會是獨一無二的。它記錄的，不只是回憶，而是此刻與過去交會的樣子。我們也希望，在往後誰都不記得誰的未來，至少，你曾經收過一封很美很美的情書。」

三位導師，三種風格，帶你完成「給自己的情書」

此次活動邀請三位風格鮮明的作家郭強生、楊翠及袁瓊瓊分別擔任線上及線下活動導師，從不同面向引導參與者回望自身、落筆書寫，共同回應《給自己的情書》的核心——讓文字成為一場通往內在的旅程，陪伴參與者練習與自己對話、與記憶和解。

《給自己的情書》【線上徵文】 × 面向華人的創作平台 Matters

兩廳院與去中心化寫作平台 Matters 攜手合作線上徵文，推出自由寫「三日書」，邀請55歲以上的參與者在兩個梯次、各三個主題的引導下，寫下一封獻給自己的情書。Matters 長期鼓勵自由書寫與公開對話，平台採用區塊鏈技術，能讓每一封投稿被永久保存、不被任意修改或刪除，這樣的特性也呼應《給自己的情書》對記憶與誠實表達的珍視。兩廳院希望這些來自樂齡世代的生命片段，不只是一次性的創作，而能長久被看見與閱讀。投稿佳作將有機會收錄於兩廳院2026年展覽。

線上徵文導師郭強生及楊翠從截然不同的兩個路徑，引導樂齡族群覺察日常並照看自己的想望。郭強生以「一天中的某個時刻」、「一餐飯」、「一本書」這些日常切入，引導書寫者從生活細節挖掘內心記憶與情感溫度；楊翠長期關注歷史與記憶的交織，所設計的主題橫跨人生轉折、高光時刻與內在恐懼，鼓勵參與者誠實面對自我，整理未竟的情緒與生命印記。

《給自己的情書》線上徵文導師_郭強生。

《給自己的情書》線上徵文導師_楊翠。

《給自己的情書》【社區工作坊】× 地方共創

線下活動兩廳院與臺北市萬華婦女支持培力中心、新北市立圖書館三峽分館合作，辦理為期四週的書寫課程。邀請知名作家袁瓊瓊擔任導師，以「愛自己」為出發點，設計出一套適合樂齡族群參與的書寫路徑，讓從未寫作的人也能以俳句、川柳、短詩與改寫歌詞的方式說出自己的故事。重新拾回書寫與自我對話的力量。課程特別選擇這類結構短小、貼近日常的型態，原因在於相較中文文學的長篇敘事，日本詩型如俳句與川柳形式簡單、節奏清楚，更容易讓初學者掌握與模仿，降低書寫門檻。課程亦歡迎多元表達方式，對於不便書寫者開放使用聲音、影像與照片等素材，確保每一份記憶都能被留下、被看見。

《給自己的情書》社區工作坊導師_袁瓊瓊。

藝術從劇場出走，走入生命與記憶的現場

《給自己的情書》不只是推廣活動，更是「兩廳院藝術出走」理念的延伸：日常的、地方的、親密的。讓藝術不再高不可攀，而是成為生活中真實的陪伴與回應。「兩廳院藝術出走」亦將於9月12日至28日間走入三峽及萬華，展開《夜路不怕黑》臺灣版演出，兩地各演七場。為讓劇場真正貼近社區與日常，本次演出免費參與，8月8日起於OPENTIX 開放索票，惟須繳納保證金1200元，全程參與即退還。

兩廳院藝術出走整體計畫由日月光文教基金會、金寶電子及國泰人壽共同支持。來自不同產業的企業，皆高度認同當今樂齡議題的重要性，並看見藝術積極介入社會的可能。相信書寫記憶不只是文字的紀錄，更是情感交流與生命見證。透過支持《給自己的情書》與兩廳院一起攜手，讓藝術成為理解老年、回應失智的溫柔途徑。更多《給自己的情書》徵件或講座報名資訊，請至兩廳院官網或社群平台查詢。