最高補助50萬元！新北市美術館首推「2026年度申請展」徵件開跑，7/28說明會登場

新北市首座公有美術館——新北市美術館（以下簡稱新美館），自2025年4月25日正式開館以來，秉持「立基在地、面向國際」的核心使命，聚焦20世紀以降的現當代藝術與視覺文化發展，積極扶植具實驗性、跨領域與創新思維的藝術實踐，致力打造一座探索與創新的展演平台。

為推動當代藝術創作的多元發展及展演交流，新美館於今（2025）年7月14日正式啟動開館後首項公開徵件計畫「2026 NTCAM年度申請展」。即日起至10月15日止，廣邀國內外具創新精神與多元視角的藝術創作者和策展人踴躍參與，透過公開徵件機制與城市共創精神，開啟藝術參與的新篇章。

2026_NTCAM年度申請展主視覺。圖／新美館

鼓勵創新跨域創作 提供專業發表平台

「2026 NTCAM 年度申請展」秉持自由開放的策劃原則，不設主題限制，鼓勵各類型媒材與形式的創新展演計畫，歡迎來自當代藝術領域的個人或團體踴躍提出申請。申請人國籍與年齡不拘，惟個人申請者須具備中華民國國籍或有效居留證，團體申請者則需至少半數成員為中華民國國民。

本次徵件計畫預計遴選最多三組展覽提案，並視評審結果酌列備取名單。獲選者將獲得最高新臺幣50萬元的展覽補助，可用於創作研究、展覽製作、文宣印製與教育推廣等相關費用。

徵件規範與評選機制

為確保資源分配之公平性及鼓勵更多創作者參與，本次徵件每人（或每團體）限提交一件提案。入選展覽預定於2026年於新美館六樓展間舉行，展期約12週（含佈展與撤展）。本計畫評選採兩階段制，第一階段為新美館進行之資格初審，通過者將進入第二階段決審，由專業評審委員會進行提案審查。結果將於2025年11月30日前公告於新美館官網。所有申請作業採線上報名，申請者請至官方徵件系統網站登錄申請。

為協助申請人深入了解計畫內容與申請流程，新美館將於2025年7月28日辦理「2026 NTCAM 年度申請展 徵件說明會」，將同步開放線上與實體參與，敬請於 ACCUPASS 平台完成報名手續。更多徵件資訊與簡章下載，請見新北市美術館官網洽詢。

公開徵件： 「2026 NTCAM年度申請展」

時間：即日起至10月15日