安卓藝術15周年特展「生命樹」15位藝術家挖掘植物療癒的多元面向

安卓藝術推出我們慶祝15週年的兩場特展「生命樹」與「石晉華」。「生命樹」展覽時間三個半月,於6月7日至8月8日之間舉行,策展概念接續安卓藝術五週年的「Revision」和十週年的「生生長流」之方向,邀請畫廊長期代理與合作的台灣、亞洲與歐洲的十五位藝術家參展,期望展現過往十五年來畫廊與藝術家的合作成果,以及透過如同「生命樹」的有機成長狀態,反思與展望安卓的下一個十五年。而十五週年的第二個展覽項目「石晉華」,則於8月16日到9月25日之間推出,是畫廊追念藝術家石晉華於2024年夏天因為車禍意外往生的一場紀念性展出。兩場特展對安卓藝術的十五年,皆具有極其重要的象徵意義。

「生命樹」 安卓藝術15周年特展。圖/安卓藝術

主題寓藏初創意義

「生命樹」作為安卓藝術十五週年特展的主題,背後藏著一段收藏家贊助支持畫廊與藝術家的美麗典故。2010年春天安卓藝術成立時,收藏家陳泊文醫師為安卓的成立在自家花園種下一顆高度及膝的小桂花苗;十五年過去,這株桂花苗已長成高逾兩米五的桂花樹,並且成了象徵安卓的生命樹。大約從安卓樹的第三年起,我和陳醫師提議我想要每年為這株安卓的生命樹進行一次修剪,為它去蕪存菁使其得以長成的更好。之後很多年的元旦便成了我自己,或是和安卓團隊以及藝術家們一起去北投修剪這株安卓樹與聚會的日子。因此,「生命樹」作為此次十五周年特展的主題,對安卓和長年支持我們的收藏家與藝術家來說,都是最為貼切且深具意義的。

安卓藝術15週年的「生命樹」,展覽一隅。圖/安卓藝術

瑞納斯・凡・德・維爾德 Rinus Van de Velde,The killer may be distinguished,2018,炭筆、畫布 Charcoal on canvas,215 x 400 cm (diptych)

匯聚15位藝術家創作 從繪畫到雕塑應有盡有

「生命樹」一展匯聚台灣、亞洲和歐洲等地的十五位藝術家,包含布恩・卡路拜恩(Buen CALUBAYAN)、周楷倫(CHOU Kai Lun)、瑪莉娜・克魯斯(Marina CRUZ)、薩伊夫.加里波第(Syaiful Garibaldi)、丹尼.格爾卡(Dani GHERCĂ)、傅饒(Rao FU)、林煒翔(LIN Wei Hsiang)、安娜・瑪莉亞・米庫(Ana Maria MICU)、大卷伸嗣(Shinji OHMAKI)、艾伯特.約拿桑.瑟提亞萬(Albert Yonathan SETYAWAN)、謝鴻均(Juin SHIEH)、黨若洪(TANG Jo Hung)、瑞納斯・凡・德・維爾德(Rinus VAN DE VELDE)、柏格丹・弗拉杜塔(Bogdan VLÃDUTÃ)、楊寓寧(YANG Yu-Ning),展品包含繪畫、裝置、雕塑、攝影與複合媒材等不同形式的創作,寫實繪畫作為繪畫史上的經典和傳統,在當代繪畫始終佔有一席之地,克魯斯和米庫兩位女性藝術家的作品,展現兩人對於植物與時間的超凡觀察和傑出的描繪能力,米庫最新的水粉畫《一個奇異的夢境降臨於他….現在回頭吧》,在顏料和水的渲染中,將地面盆栽與光影的流動交會於時間性的穿梭當中。而克魯斯的《凝視牆垣間的植物》,則將光影的折射和舞動融入構圖,並混合抽象色塊與拼貼的表現手法,把長期遭受洪水氾濫的家屋一角,描繪成一座潮濕溫熱的陰性空間,於時間與洪水的作用下沉積出動人的液態美學。

安娜・瑪瑞亞・米庫 Ana Maria MICU,《一個奇異的夢境降臨於他…...現在回頭吧》an odd dream came to him ... Turn back now,2025,水粉、法比亞諾水彩紙,Gouache on Watercolour Fabriano paper,136 × 231 cm

瑪莉娜 ‧克魯斯Marina Cruz,《凝視牆垣間的植物》Reflecting on Plants Clinging on Walls,2024,油彩、畫布 Oil on canvas,177.8 × 121.92 cm

植物主題的繪畫在藝術家弗拉杜塔和楊寓寧的作品中也能見到。弗拉杜塔的「傘松」系列,以流動、有力,且帶著速度感的筆觸,描繪松樹的屹力不搖與蒼勁,而他描繪樹幹底部肆意生長且根結盤錯的《根》,尤其顯露梵谷對其藝術的強大影響。楊寓寧的新作《旅人蕉群》,將兩株香蕉樹擬人化為相伴之旅人,一高一低、一淺一深的構圖與墨色,營造動人的畫面節奏與彼此的相伴關係,開啟水墨、影像與繪畫間的多重對話。

楊寓寧 YANG Yu-Ning,《旅人蕉群》Cluster of Travellers,2025,墨水、紙 Ink on paper,180 × 95 cm

黨若洪的畫作《樹》以微觀的視角和近乎抽象的手法描繪枝葉繁茂和羽毛般飛揚的意象,在動態的構圖中將現實與想像進行一種趣味的混融,展現黨若洪畫作中一貫地詼諧幽默情調。而林煒翔的「如霧起時」系列,以細微且流動的筆觸刻畫一片流瀉著微風、馨香、鳥語的抒情景緻,這晨曦中霧氣漸散的原野與樹林,像我們記憶裡曾在某處瞥見的一個清晨,透散著濕度與詩意的靜謐時刻,而這樣的迷人片刻被林煒翔定格成繪畫裡的永恆。

黨若洪Tang Jo-Hung,《島》 The Isle,2025,油彩、纖維板 Oil on masonite,57.5 × 56 cm

林煒翔 LIN Wei-Hsiang,《如霧起時(四)》As the Fog Rises (4),2025,油彩、畫布 Oil on canvas,130 × 162 cm

情感療癒與精神昇華

「藝術是一種具有療癒的媒介,能夠協助引導、規誡以及撫慰藝術品的欣賞者,促使他們成為更好的人。」 ──艾倫・狄波頓,《藝術的慰藉》

如同狄波頓提及藝術具有療癒功能,印尼藝術家瑟提亞萬透過無數個親手捏塑、燒製的陶瓷裝置《重生》,既於創作過程療癒了藝術家,也在作品展示時沉靜著觀者的心靈;它那曼陀羅的圖示與儀式般重複的構成,讓人在閱讀作品時猶如步入一座混合藝術與宗教的聖殿。而日本藝術家大卷伸嗣用人體局部創作的「漂浮-背景」系列,則以滴流的觸感和手法重新詮釋雕塑的古老主題「殘軀」(Torso),為雕塑歷史與發展進行了一次有趣的再生。丹尼.格爾卡獨具特色的高空攝影,在一種遠距視角下進行減法創作,以簡單構圖和近乎單色調的呈現,顯影出近乎抽象的畫面,帶領我們俯瞰與漫遊一座城市的空間紋理時,也以影像詩化了當代都會裡人與空間的疏離。

艾伯特・約拿桑・瑟提亞萬 Albert Yonathan SETYAWAN,《重生 I》Palingenesis I,2024,粉漿澆鑄赤陶 Terracotta, slip-casting,147 × 300 × 3.5 cm × 576 pcs

同樣採取詩化手法來昇華藝術,傅饒的一組參展作品《午後的邂逅》與《閨房》,在充滿力量的繪畫筆觸和色彩中,表現他對人類生命的永恆探索。這組繪畫以座落戶外的男人和狗、斜倚室內的女人與貓為對象,不論構圖、色彩、空間,或是主角與寵物間,彼此都存在明確的對應關係;而陷入沉思憂鬱神情的男人與仿若半夢半醒之間的女孩,則將自己封閉在某種思緒裡,不管是回憶過往或者憧憬未來,兩個角色透露出人類生命亙古存在的情愛、思念、離別或忌妒,將現實情境轉化為人類生命的普遍性課題。

安卓藝術五週年的「生命樹」即日起至8月8日在藝廊展出,更多詳情見安卓藝術官網或社群查詢。

傅饒Rao Fu,《午後的邂逅》Midday Rendezvous,2025,壓克力顏料、畫布 Acrylic on canvas,155 × 135 cm

安卓藝術15週年的「生命樹」,展覽一隅。圖/安卓藝術

關於安卓藝術 安卓藝術2010年成立於台北,是一個推廣台灣、亞洲和國際藝術家的當代藝術平台,同時致力於策劃創新且具有啟發性的展覽項目,並藉由不同地區策展人和美術館的合作計畫,落實本地和國際藝術文化交流。成立以來,安卓藝術多次將台灣藝術家推廣至北京、香港、馬尼拉等地的空間展出,2017年起更於香港巴塞爾藝術展上成功推出石晉華的「行路一百公里」、李明則的「遊俠戲影」,以及日本藝術家大卷伸嗣的「臨界之氣-時空」等項目,獲得國際藝壇矚目。 2019年後,安卓藝術與關渡美術館合作,接續以「光年:傅饒」、「存在的細語:大卷伸嗣」、「潮汐時間表:瑪莉娜.克魯斯」、「從你的窗櫺開始綻放以來:安德利亞.梅達爾」等展覽,深化旗下經紀藝術家的學術能量。

展覽資訊: 安卓藝術五週年的「生命樹」

時間:2025年6月7日至8月8日,周二至周六(日ㄧ公休),13:00-18:00

地點:安卓藝廊(114台北市內湖區文湖街20號1F) 參展藝術家 布恩・卡路拜恩(Buen CALUBAYAN) 周楷倫(CHOU Kai Lun) 瑪莉娜・克魯斯(Marina CRUZ) 薩伊夫.加里波第(Syaiful Garibaldi) 丹尼.格爾卡(Dani GHERCĂ) 傅饒(Rao FU) 林煒翔(LIN Wei Hsiang) 安娜・瑪莉亞・米庫(Ana Maria MICU) 大卷伸嗣(Shinji OHMAKI) 艾伯特.約拿桑.瑟提亞萬(Albert Yonathan SETYAWAN) 謝鴻均(Juin SHIEH) 黨若洪(TANG Jo Hung) 瑞納斯・凡・德・維爾德(Rinus VAN DE VELDE) 柏格丹・弗拉杜塔(Bogdan VLÃDUTÃ) 楊寓寧(YANG Yu-Ning)