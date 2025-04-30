新北市美術館開啟市民美學新頁 董事長劉和然：在地與世界交匯的全民藝術平台

鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地上，新北市美術館那蘆葦意象的銀白色建築已然聳立，歷十年之功，在4月25日開幕後，鶯歌這座百年陶瓷老鎮又多一個美學寶藏。

「新北市美術館一定是共享、共學、共創的，是人人都可以走進來的美術館。」美術館董事長暨新北市副市長劉和然強調：「這不只是地方性的文化機構，更是一座能連結世界的藝術平台。」

確立新北市的文化定位

作為新北市首座公立美術館，由「姚仁喜｜大元建築工場」設計，地下3層、地上8層，外觀以3166根圓柱狀鋁管交錯包覆出如蘆葦隨風搖曳的身姿，融入鶯歌地景意象。

劉和然指出，過去新北市常被視為台北的衛星城，許多建設規畫都以支援台北為主，但新北市本身擁有豐厚資源，在藝文領域就有李梅樹、李石樵、楊三郎、洪瑞麟等前輩，有台灣藝術大學、輔仁大學、淡江大學等藝文學府，有茶業博物館、黃金博物館、十三行博物館、世界宗教博物館等，藝文發展能量飽滿。

因此，在升格為直轄市時，新北市政府同步確立以新北市美術館作為城市轉型的象徵。最終選址鶯歌，結合鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街、三峽藍染工藝與三鶯線建設，形成「三鶯文創整合計畫」，構築完整的藝文產業鏈，帶動地區再造，讓三鶯地區成為文化創意與美學發展的藝文廊帶。

在地立基、面向全球

新美館肩負三大使命：藝文引擎，在於帶動新北藝文發展、城市美學與文化創新；藝文機構，串聯國內外交流；藝文場域，開放全民共享、共學、共創。同時，劉和然強調：「這是一座從在地出發、放眼世界的美術館。」

劉和然說，新美館將結合城市景觀、生活美學、文化觀光、產業創新等等，以及建構品牌活動，如臺灣國際陶藝雙年展等，帶動城市發展，再加上鶯歌與三峽各有陶瓷和藍染，本身已經有國際知名度，可以創造更多的國際交流。

館方已邀集顧問團與世界各大館所連結，提供營運與策展建議。同時，館址位於城市邊界，周圍是產業道路、藝術村與河濱公園，這種「邊界地理」也象徵藝術流動與在地文化交融獄，館方已展開多項研究計畫，深入挖掘地方文化脈絡。

董事長劉和然表示，新北市美術館將立足台灣、面向全球。 圖／濱田英明 攝影

軟硬體配套完善 打造藝文區

劉和然特別強調，新美館不是專屬於藝術圈，是全民都可以接近，館內也開放體驗活動，「我們的美術館定調很清楚，就是全民的，不管懂不懂美術都可以來，任何年齡的人都可以進來。」

建築採開放式概念，摒棄傳統恢宏大廳，讓人一走進就能自然參與藝術。館內空間分布清晰：二至六樓為展覽區，並設有藝術家駐村計畫場域，一樓的新美聚場會提供餐飲服務、品牌進駐及美術館規畫公眾學習空間，地下樓層為探索基地，設有工作坊、藝術教育課程與共創展場，戶外的新美公園是社區友善與生活融合的藝術場域。

劉和然說：「新美館有公共性，又跟在地文化密切連結，整合下來就會融入在地的生活，而不會是阻隔於外、讓人來膜拜的殿堂，就是生活的一部分。」

劉和然邀請民眾，不管懂不懂藝術、無論幾歲，都可以進來新美術館，一定會有感動的地方。 圖／濱田英明 攝影

為了創造這麼一個舒適親近美學的空間，也是新北市副市長的劉和然能歸功於公部門的協助。他指出，將新美館與三鶯文創計畫整合，並設定為行政法人，就能挹注公部門的助力。

劉和然說：「不只是在三峽鶯歌設一座美術館，而是讓三峽鶯歌本身就是一個藝術重鎮，整個鶯歌就是一個美術園區，那就需要有一些全面的整合，很多老舊城市風貌要重新去規範。」

經跨局處合作，包括改善交通，設三鶯線轉運站，修建步道、指示牌與街道家具。如今從鶯歌火車站就可以走步道串連起陶瓷博物館、陶瓷老街、新美館，待三鶯線完成，從美術館站下來，40分鐘就可以步行串連這幾個節點。

新北市美術館月底開幕，劉和然董事長在記者會上期許這是一個全民的美術館。 圖／王聰賢 攝影

首波展覽：四大主題呈現多元視角

開館首波推出四檔展覽，展現新北市美術館的多元與包容：

●《基進城市》聚焦都市變遷、空間政治、勞動遷徙，展出國內外23組藝術家共41件作品。

●《新店男孩：Don't Worry, Baby》是四位在新店生活與創作的藝術家共同創作，運用投影與遊戲引擎描繪新店溪的生命風景，展現在地藝術創發能量。

●《再自然不過的事》是藝術家與民眾共創的成果展，以互動裝置與地景創作，引導觀眾思考人與自然共生關係。

●《往來／照見》則是典藏展從1930年代至今50件作品，梳理新北視覺藝術發展脈絡與歷史記憶。

市民參與與地方再生

因為一座美術館，可以變成一趟二天一夜的三鶯小旅行，慢慢走，到新美館看展，到陶瓷博物館和老街DIY，再到三峽探訪李梅樹紀念館、三峽老街、清水祖師廟，還有藍染，歇一夜，隔天去拿燒好的陶瓷，心靈滿載而歸。因為一座美術館，不只是一棟地標建築的落成，而是一座城市改變的開始。

新北市首座公立美術館座落於鶯歌新生地上，外觀充分融合在地地景。 圖／濱田英明 攝影

新美館4/25正式開館。4/26至6/1期間每週週末於美術館戶外園區辦理開館系列活動，活動內容包含光雕、煙火、表演、市集等。開館首週邀請雲門舞集及FOCA福爾摩沙馬戲團開幕演出，更多新美館資訊請關注官方網頁或追蹤新美館臉書粉絲專頁（新北市美術館 New Taipei City Art Museum）與Instagram官方社群平台（＠ntcart.museum）。