國美館「廖修平90大展」多元媒材展現「臺灣現代版畫之父」的傳承與創新

文化部所屬國立臺灣美術館主辦「廖修平90大展」，邀請成功大學歷史系所名譽教授蕭瓊瑞策展，以「求藝歷程」、「創作過程」、「教學與推廣」3個主題區，呈現廖修平橫跨版畫、油畫、雕塑等多元媒材創作，並透過不同面向切入，帶領觀眾深入瞭解這位戰後時期重要的資深藝術家，今年恰逢廖修平90歲生日，具重要的里程碑意義。

22日在國美館辦理開幕式，文化部政務次長李靜慧、國立臺灣美術館長陳貺怡、藝術家廖修平、策展人蕭瓊瑞、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀，以及廖修平親朋好友、學生等皆出席盛會。

文化部政務次長李靜慧（左2）、國立臺灣美術館長陳貺怡（右1）、藝術家廖修平（右2）、策展人蕭瑞瓊（左1）於開幕式合照。圖／國美館

「廖修平90大展」展場一隅。圖／國美館

文化部次長李靜慧特別感謝廖修平將如此重要的回顧展放在國美館，以及對版畫藝術的卓越貢獻與推廣，包括創立版畫學會與推動「中華民國國際版畫雙年展」。李靜慧提到，國美館自2018年以來，透過文化部「重建臺灣藝術史」政策，積極推動藝術史研究與資深藝術家展覽，如江明賢、黃才郎及莊普等重量級藝術家。文化部未來將與全國美術館合作，攜手將臺灣美術推向國際，打造「藝術福爾摩沙」時代，讓臺灣藝術發光發熱。

國美館長陳貺怡指出，廖修平不僅是「臺灣現代版畫之父」，其油畫與立體作品也極具藝術價值，曾於巴黎著名的「十七工作室」學習，這間著名的版畫工作室曾有畢卡索、馬蒂斯、夏卡爾等世界級大師在此創作，廖修平憑藉卓越技術與東方元素融入版畫，獲得創建者海特（Stanley William Hayter）的讚賞。廖修平也是「中華民國國際版畫雙年展」的創立推手之一，此展自第11屆起由國美館主辦，即將邁入第22屆，成為全球歷史最悠久的版畫雙年展之一。此次回顧展不僅展現廖修平在國際間的成就，更彰顯他在臺灣版畫藝術的卓越地位。

國立臺灣美術館長陳貺怡致詞。圖／國美館

「廖修平90大展」展場一隅。圖／國美館

策展人蕭瓊瑞表示，廖修平始終巧妙地融合「傳統」與「現代」，悠游於「入世」與「出塵」間、穿梭於「俗世」與「聖境」間，也在「真實」與「虛擬」、「華美」與「寂寞」間，予人溫馨、平和、內斂、秩序的心靈感受。

藝術家廖修平表示，他一生的藝術創作歷程，從日本東京、法國巴黎、美國紐約，再回到臺灣師範大學服務，自己在教學中始終鼓勵學生自我學習與嘗試，不拘泥於老師的指導，培養創作的自主性。廖修平特別感謝各界藝術朋友的支持，展覽不僅呈現其版畫代表作，也包括油畫與其他類型的藝術創作，期望藉此機會讓觀眾全面了解自己多元的藝術創作歷程。

國美館表示，廖修平1936年生於臺北，自年輕時便顯示出非凡的藝術天賦，1955年進入臺灣師範大學藝術系學習，在學期間的作品屢次入選美展，逐漸奠定了在藝術界的地位，並逐步探索不同藝術領域，而其1960年代前往日本及法國留學的經歷，則奠定日後以版畫創作為主的堅實基礎。廖修平善於將東方美學與現代藝術語言相結合，並在不同的藝術表現方式中，展現出濃厚文化底蘊與深邃的思想內涵，從早期《人體與風景系列》到最新《吉慶系列》作品，始終保持著強烈的個人風格與探索精神，並反映對人生、自然及精神世界的深刻反思。

廖修平，節慶之門。圖／國美館

廖修平，寺廟。圖／國美館

除了在創作上的卓越成就，廖修平在藝術教育領域也有卓越的貢獻，自1973年起回到臺灣師範大學任教，引領及培養新一代藝術家，被譽為「臺灣現代版畫推手」及「版畫師傅」，出版的《版畫藝術》一書，成為許多藝術工作者的重要參考資料，促進版畫技法的普及和提升；而除了投入臺灣的版畫教學，廖修平還將藝術理念帶到中國與日本等地，始終堅持藝術的創新與傳承。廖修平曾說，「選擇了藝術，這是一條孤獨又漫長的道路，沒有捷徑，要以堅毅的信念，懷抱熱情及理想，持續不斷地走下去」。

「廖修平90大展」分為：「求藝過程」、「創作歷程」及「教學與推廣」三個主題區。圖／國美館

「廖修平90大展」展場。圖／國美館

「廖修平90大展」展場一隅。圖／國美館

「廖修平90大展」不僅透過13個風格鮮明的創作系列精選作品，回顧廖修平長達數10年的藝術生涯，更首次公開展示他最新創作《吉慶系列》作品，展現出不斷突破自我、追求藝術極致的精神。此外，規劃「教學與推廣」主題區，呈現其一路走來在教學推廣領域的重要影響力，邀請民眾即日起至6月29日展覽期間，到國立臺灣美術館一同見證這位藝術巨匠的非凡之路。更多展覽詳情可見國立臺灣美術館官網或官方臉書社群查詢。

廖修平，廟神(二)。圖／國美館

廖修平，春夏秋冬。圖／國美館

廖修平，星星節。圖／國美館

廖修平，墨(十)。圖／國美館

廖修平, 四季。圖／國美館

廖修平，歲暮億往。圖／國美館

廖修平, 默象(七)。圖／國美館

廖修平，無語。圖／國美館

廖修平，吉祥。圖／國美館