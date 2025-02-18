台江文化中心「圖畫生態·漫游古書」水墨家袁金塔結合中西打造新府城風情

山水畫不再只是存在美術館的藝術品，它也可以貼近你我生活裡的風景與生態。水墨藝術家袁金塔今年首次於台南的台江文化中心舉辦的個展「圖畫生態．漫游古書」，以細膩筆觸、磅礡裝置，結合生態、古書、手抄紙元素，不只呼應台南的歷史文化與台江自然生態，即日起至4月6日，邀請大家共同來台江感受一場穿越時空的藝術旅程。

藝術家袁金塔，1949年生於彰化，為現代水墨與複合媒材藝術大師，曾任國立台灣師範大學教授及當代美術館館長。其作品擅長融合東西方藝術理念，皆由不同材質、不同地呈現方式，重塑並詮釋傳統水墨的新印象。

藝術家袁金塔致詞。圖／台江文化中心臉書

圖／台江文化中心臉書

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本展覽由文化局主辦，臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、臺南應用科技大學美術系、長流美術館共同協辦，展覽現場將作品分為「古籍今說」、「水墨新顏」及「紙漿立體書工作坊」三大系列，特別以袁金塔的紙漿創作《新神農本草經》與《本草綱目新編》等作品為靈感，結合宮廟的藥籤文化，讓人看見傳統文化也能有創意表現手法。

同時，也辦理了「新創紙漿立體書工作坊」活動，邀請同學們以現代人常見的文明病來找藥方，重新賦予傳統文化創意展現。展場還提供袁金塔老師特製的手工紙卡片及經典瓢蟲造型圖章，讓觀眾寫下新年新希望，希望可以讓觀眾「幸福重重，好運連連」，送完為止！

圖／台江文化中心臉書

圖／台江文化中心臉書

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