李安《少年Pi的奇幻漂流》改編舞台劇7月登台 重現百老匯級鉅作

兩度獲得奧斯卡最佳導演獎的臺灣導演李安將於美國時間2025年2月8日晚間（臺灣時間2月9日上午）於美國導演工會（DGA）頒獎典禮上，獲頒工會最高榮譽—終身成就獎（Lifetime Achievement Award），成為該獎項創設88年來第37位得主。這份榮譽不僅肯定了李安導演的藝術成就，也印證了他在全球電影圈的深遠影響力。

李安榮獲奧斯卡最佳導演獎的經典電影《少年Pi的奇幻漂流》Life of Pi，改編自加拿大作家楊．馬泰爾（Yann Martel）獲獎小說，電影在2012年風靡全球，票房突破6億美元。這部暢銷小說被李安讚揚為「人性、信仰與冒險的完美結合」，如今，同名改編的舞台劇作品首度登上亞洲，首演時就以極致細膩的巨型偶戲及如夢似幻的視覺效果，橫掃美國東尼獎與英國奧利弗獎共八項大獎，國家兩廳院邀請百老匯版本於臺北原汁原味重現，除慶賀李安導演獲獎更回應眾多觀眾敲碗期待，將於臺北國家戲劇院連演兩週共13場演出，邀請大家在7月17日至7月27日與歐美劇場同步體驗世界級磅礡鉅作。

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臺北國家兩廳院首演企業共襄盛舉，共創表演藝術里程碑

國際旗艦節目《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇首度來臺，為迎接2025表演藝術界的年度盛會，兩廳院邀請民間企業展開合作，除了共襄盛舉將頂級作品引進臺灣，同時也透過企業的支持，實際讓觀眾以更優惠的票價享受表演藝術。其中日月光文教基金會及台塑石化股份有限公司因持續關注永續共融議題，更在支持藝術產業上不遺餘力，率先支持本節目。此外，本次演出規劃7月20日晚場做為「輕鬆自在場」，體現共融劇場與文化平權理念，此專場由長期認同「輕鬆自在場計畫」的玉山文教基金會冠名支持。而各企業也將運用自身資源，邀請其長期關懷的社福單位、團體至兩廳院欣賞演出，以實際行動實踐「人人劇場」的精神。

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇版英文發音，中文字幕，國家兩廳院邀請全球華語觀眾一起於臺北欣賞世界頂尖演出，票價由800元至6600元，7月17日至7月27日共13場，4月1日開放兩廳院會員預購8折優惠，4月8日全面啟售。另巡迴場次於臺中國家歌劇院大劇院7月31日至8月3日演出5場。現至兩廳院官網活動頁面（https://m.ntch.art/LOP）填寫電子信箱即可獲得第一手消息及特殊優惠活動，別錯過這場對臺灣觀眾別具意義的國際級劇場盛宴！

2025廳院選《少年Pi的奇幻漂流》劇照 （圖／國家兩廳院提供／攝影Johan Persson）

2025廳院選《少年Pi的奇幻漂流》劇照 （圖／國家兩廳院提供／攝影Johan Persson）

2025廳院選《少年Pi的奇幻漂流》劇照 （圖／國家兩廳院提供／攝影Johan Persson）

展演資訊： 《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇 演出地點：國家戲劇院 演出時間：7月17日~7月27日，共13場 🌊 第一週 🌊 7/17 (四) 19:30 7/18 (五) 19:30 7/19 (六) 14:30、19:30 7/20 (日) 14:30、19:30（輕鬆自在場） 🌊 第二週 🌊 7/22 (二) 19:30 7/23 (三) 19:30 7/24 (四) 19:30 7/25 (五) 19:30 7/26 (六) 14:30、19:30 7/27 (日) 14:30