寒假首選免費入場！《葬送的芙莉蓮》華山快閃店 打卡贈限定貼紙
《葬送的芙莉蓮》自推出以來，以深刻的劇情和感人的角色塑造贏得了廣大讀者的喜愛。不久前結束了在高雄場的首站發表，今年冬天，準備以更華麗的姿態重磅坐鎮於華山1914文化創意產業園區西二館！《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店將於2024年12月27日（五）正式開幕，粉絲們準備尖叫吧！
本次快閃店將再現《葬送的芙莉蓮》中的多個經典場景，讓粉絲們將能夠在各個拍照打卡點留下美好回憶。無論是溫馨的流星雨場景、激烈的打鬥場面，還是充滿搞笑日常的相處瞬間，皆將一一呈現在店內，邀請每位粉絲置身於動漫之中。
編輯開箱搶先看：
《葬送的芙莉蓮》快閃店必拍亮點一次看：
《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店除了追加人氣商品之外，也因應台北站特別開發了多限定品項，不論是外出或居家的用品一應俱全。舉凡多款具收藏價值的精緻小盲抽、名場面貼紙包，還有外出服飾類的大學T、帽T、牛仔外套，甚至連撲克牌、行李廂等等…大的小的應有盡有、琳琅滿目，歡迎粉絲們盡情選購。
為了慶祝快閃店開幕，主辦方特別準備了六款限定貼紙，現場免費贈送！只需追蹤及標註本快閃店官方帳號，並在限時動態中分享24小時，出示給現場櫃台同仁確認後，即可獲得角色限定貼紙一張。貼紙款式每15天更換一次，數量有限，送完為止。若粉絲們希望蒐集全套六款貼紙，歡迎每隔一段時間再次回訪快閃店。此外，現場也將不定時推出新商品，請務必追蹤了解我們的最新動態。
今年寒假《葬送的芙莉蓮》期間限定快閃店不僅是一個拍照打卡的好去處，還將成為粉絲交流和分享的場所。無論是對作品的熱愛，還是對角色的喜愛，都可以在這裡得到共鳴。快來華山1914文化創意產業園區西二館，一同參與這場精彩的動漫盛宴吧！
展覽資訊
《 葬送的芙莉蓮期間限定店 》
| 日 期 | 2024.12.27(五)-2025.4.6(日)
| 時 間 | 11:00-19:00
| 地 點 | 華山1914文化創意產業園區西二館 (中正區八德路一段1號)
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