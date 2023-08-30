臺史博「流域共構」特展　八田與一手稿「嘉南大圳工程計畫書」首公開

嘉南大圳這項偉大的水利工程，看到的不僅是八田與一，更是傳承百年的職人精神！臺史博與氣象、水利、農業灌溉、文資等8個機關、民間及研究單位，以嘉南大圳為題合作共組水議題研究團隊，歷時3年多的研究成果--「流域共構：雲嘉南百年水利與環境特展」於今（24）日起在臺史博盛大展出。

自109年嘉南大圳開工滿百年起，歷經18次的田野調查及21場工作坊，以及多達50場以上的研究讀書會與座談，臺史博集結了農業部農田水利署雲林及嘉南管理處、經濟部水利署水利規劃試驗所及南區水資源局、交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心、臺南市文化資產管理處、臺南市官田國中、雲林縣山線社區大學、中央研究院地理資訊科學研究中心等，以史料帶路，重返歷史田野探尋，進行走讀、考證，共同展開一連串的追水行動。嘉南大圳不只促進雲嘉南地區的流域共構，也讓土地上的人們因著水而成為生命共同體，彼此命運緊緊相繫。

「流域共構：雲嘉南百年水利與環境特展」帶觀眾從日常生活週遭的水圳、河川等水環境開始觀察，回顧百年來雲嘉南地區的水資源利用，是從清代利用自然環境地形的私有埤圳，到日本時代整併為區域型的水利系統；而當代則加入與環境共存、倡導水資源循環多次利用的永續觀。

本展首次對外界公開臺史博於109年在農田水利署雲林管理處發現，由八田與一署名的《官佃溪埤圳工事說明書》手稿，也就是嘉南大圳的工程計畫書。展覽呈現以八田與一為首的水利工事團隊，如何利用科學調查與數據資料，掌握地形、雨量等自然條件，並善用環境特色、就地取材，完成長達15,617公里、跨雲嘉南區域、供灌15萬甲地的大型水圳工事。而不容錯過的還有「百款水利人」，可看到當代分屬不同單位的水利人，在面臨和八田與一同樣的挑戰時，各自運用哪些儀器、工具，如何各司其職又緊密分工合作，除了專業知識與經驗傳承外，在他們身上更看到敬業的「職人」精神，在各自的工作崗位上持續默默守護臺灣的水資源。

臺史博館長張隆志表示，「流域共構」特展呈現三大特色，首先，臺史博首次與高達8個來自官方到民間的不同單位攜手合作；再來，這也是一個關於水與環境跨領域的展覽，跳脫單純的歷史策展；最後，張隆志提到，臺史博在升格後積極致力於讓臺灣的文化暖實力被看見，這次展覽視角從當代全球性如水資源分配等迫切議題出發，正是與世界溝通連結最好的展現。

臺史博館長張隆志。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

交通部中央氣象局局長程家平表示，很高興可以看到從歷史脈絡出發，將科學及人文社會發展巧妙的連結在一起，讓大家透過展覽從理解環境到思考水的保存及利用，格外有意義。中央研究院GIS專題中心副主任兼執行長詹大千致詞表示，非常榮幸能夠協助嘉南大圳文獻史料的數位保存及活化，期盼在這個基礎上，未來能夠產生更大的能量。

交通部中央氣象局程家平局長。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

中央研究院GIS專題中心副主任兼執行長詹大千。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

今年適逢曾文水庫建庫滿50年，展開歷史與工程的跨領域對話與合作，形成人文與水利共構的當代網絡。臺史博致力於臺灣水文化地方知識的公共化，不僅為農田水利署嘉南管理處整理了4,500多件的水利史料物件，而研究團隊也在「國家文化記憶庫」中發表《從水頭到水尾》的嘉南大圳影音素材，並共同發表《大圳學學》數位刊物。

這次特展除了將許多知識科普化，轉譯為易懂的互動遊戲與生動的圖繪插畫，也匯集團隊3年多來從共學、共筆到共展的成果。更可貴的是，展覽中呈現臺史博不只從人文角度，帶領團隊以新視角重新看待過往被視為理所當然的水環境，也促使水利人在過程中從歷史經驗與線索反思，找出因應當代水資源不足的解方。期盼在氣候變遷下能透過這次展覽，讓社會大眾更加重視水資源、關懷環境議題。

展覽以「流域共構」精神呈現臺灣特有土地與水文的故事，來觀看雲林、嘉義、臺南土地上如何在百年前的遠見與大規模水利設施的建構下，讓這個廣大平原成為臺灣的穀倉。此精神也呼應今年度文化部所推出「文化創意博覽會」主題「野生臺灣」、「整個臺灣都是文博會場」的概念，臺史博以臺灣作為一座交會之島，呈現島嶼上土地與人民的故事，透過各種「相遇」來呼應2023年文博會主題，展開對「野生臺灣」意涵中，多樣、動態、並存、不可預期臺灣歷史多元的想像，來探討土地的相遇。

展覽自即日起至113年6月30日於臺史博4樓第3特展室展出，歡迎民眾踴躍參觀。此外，接續這次的「流域共構」特展，臺史博也預計於11月展開第二波的「共展大集合」，邀請所有合作單位夥伴，搶先於臺史博推出「職人開箱」共展，並計畫於113年起推出第三波「現地共展」，透過流域走讀集章換好禮活動，邀請觀眾親自走進各個現地，實際關心、了解我們生活週遭的水環境。有關後續展覽及陸續推出的精彩教育推廣活動，歡迎密切關注官網（www.nmth.gov.tw）及臉書(https://www.facebook.com/NMTH100)最新訊息。

臺史博與氣象、水利、農業灌溉、文資等8個官方及民間單位共同合作策展。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

「流域共構」特展提到嘉南大圳除了促進雲嘉南地區的連結，也象徵土地上的人們因水而成為生命共同體。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

臺史博「流域共構」特展展場一隅。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

臺史博「流域共構」特展展場一隅。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

策展人導覽。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

展覽資訊： 流域共構：雲嘉南百年水利與環境特展 時間：即日起至113年6月30日 地點：國立臺灣歷史博物館4樓第3特展室