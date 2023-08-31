臺史博「望春風」特展 不只紀念臺灣400年也記憶庶民文化

國立臺灣歷史博物館今（6）日舉辦「當我們望春風—臺灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、文化部長史哲、臺南市長黃偉哲、望春風作詞者李臨秋之子李修鑑、作曲者鄧雨賢之孫鄧泰超等出席，吉他獨奏家蔡世鴻老師演出經典歌曲〈望春風〉。行政院長陳建仁致詞時承諾，將支持臺史博二期擴建，並期許臺史博持續蒐藏、展示代表臺灣跨世代價值的常民文化。

行政院長陳建仁致詞時表示，〈望春風〉是一首歌詞、歌曲都精彩，讓每個人都朗朗上口的歌，期盼藉由這首歌，祝福臺灣春風滿面，未來發展像春風一樣，讓全世界感到臺灣的溫暖、善良及慈悲，「這就是臺灣風格」。陳建仁說，臺史博作為讓大家認識臺灣的歷史、進而認識自己；從珍視臺灣的歷史文物，進一步珍惜現在，並且共同創造更美好生活的重要場館，「興建臺史博二期館舍的工作，行政院責無旁貸」。期許臺史博持續努力，使臺灣的歷史都能夠被留下，讓每一個認真打拼的人所流的每一滴汗水及付出的精神都被記憶，「當所有庶民文化都被記憶的時候，臺灣就是最豐富、最美好的地方」。

行政院長陳建仁致詞時承諾，將支持臺史博二期擴建，並期許臺史博持續蒐藏、展示代表臺灣跨世代價值的常民文化。

文化部長史哲表示，明年是「臺南400」，為紀念這個臺灣與世界相遇400年時刻，行政院各部會大力支持臺南市所提計畫，不僅臺灣燈會、臺灣設計展、臺灣文博會都將在臺南舉辦，包含在臺北舉辦的國際書展主題國也是荷蘭，文化部更將推出1624大戲、臺史博也將舉辦1624特展。在這些共同迎接臺南的大事中，史哲提到唯有臺史博的2期擴建計畫是臺南市沒有提出，但卻是文化部認為最需要爭取的。

文化部長史哲致詞

史哲指出，臺史博自2011年開館，2021年以4億元前瞻計畫預算完成常設展、兒童廳、庫房、湖畔圖書室及基礎建設更新及強化。在開館10多年後，確實可發現臺史博整體的展示、服務及典藏空間逐漸不足，「臺灣的歷史記憶已經滿載」。因此，文化部特別提出臺史博二期計畫，並在近日獲得行政院初步同意將以整體30億元規模，明年將先行以1億元預算展開遴選建築師。史哲笑稱，爭取二期計畫的過程如同〈望春風〉歌詞所表現的，「我也不好意思一直問，怕不好意思，應該不會被人騙不知，人家也不會當阮憨大呆吧！」謝謝行政院及院長陳建仁「送給臺南400最好的禮物」。

臺史博館長張隆志（左起）、文化部長史哲、行政院秘書長李孟諺、行政院長陳建仁、立委林宜瑾、行政院發言人林子倫、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長劉米山合影

臺史博館長張隆志表示，臺史博正在全力從大家的博物館走向世界的博物館，今日「望春風」特展的開幕別具意義，因為每一個人的內心，都有一首屬於自己的望春風，而臺史博正是蒐藏常民生活與集體記憶的場所，我們運用這樣的精神，迎接新的紀元到來。因此，我們也積極爭取二期公共建設計畫的擴充，希望未來以國際接軌、當代蒐藏、文化科技、產業觀光，為國內外的民眾提供更優質的服務。

「當我們望春風：臺灣流行音樂90年特展」開幕，立委林宜瑾（左起）、臺史博館長張隆志、文化部長史哲、行政院長陳建仁、望春風作詞者李臨秋之子李修鑑、臺南市長黃偉哲、立委郭國文合影。

立委林宜瑾（左起）、臺史博館長張隆志、文化部長史哲、行政院長陳建仁、望春風作詞者李臨秋之子李修鑑、臺南市長黃偉哲、立委郭國文合影。

望春風作詞者李臨秋之子李修鑑致詞時表示，自己是與臺南淵源甚深的「臺南女婿」，一定要共襄盛舉這次的展覽。臺南市長黃偉哲說，臺南除了甫在臺南成立的文夏故事館，還有許多音樂地景，例如許石紀念圖書館、鹽水的永成戲院、吳晉淮紀念館及建國電臺等，都是臺灣流行音樂無可抹滅的記憶。

「當我們望春風—臺灣流行音樂90年特展」特展共分為五大單元，包含「韻律—風格的歷史」、「心動—愛情的歷史」、「國家—動員的歷史」、「明星—偶像的歷史」、「鄉愁—認同的歷史」。各單元就重點的〈望春風〉版本，透過時代的對比，表現想要探討議題。

演唱過〈望春風〉的知名歌手、歌王、歌后眾多，版本不計其數，且曲風多樣。特展精選最具有代表性的7個版本作為展覽核心，以抒情浪漫、爵士藍調、行進號角、魔幻電子、歌謠經典，將〈望春風〉串接在一起，宛如一部膾炙人口的臺灣流行音樂史，藉由這7首歌曲曲風、旋律等的變化，展現流行音樂的社會性。

現場搭配強調聽覺與聲光效果的「同心圓」展示設計，由圓心向外發展，展場中央以歌手錄製唱片的錄音間呈現，並以AI生成第一位演唱望春風的歌手純純、歌王文夏、歌后紀露霞三位代表歌手演唱畫面。最後以年表概念在展場的最外側，呈現90年出現過的不同歌詞版本，帶領觀眾找到屬於自己的那一首〈望春風〉。

「當我們望春風：臺灣流行音樂90年特展」自即日起至11月12日於臺史博4樓第2特展室展出，配合展覽也規劃許多系列活動，相關活動資訊請密切關注臺史博官網（www.nmth.gov.tw）及臉書、IG最新消息，歡迎民眾踴躍參加。

行政院長陳建仁(左5）、行政院秘書長李孟諺（左4）、行政院發言人林子倫（左3）、文化部長史哲（右4）、臺南市長黃偉哲（右5）等合影

行政院長陳建仁、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人林子倫、文化部長史哲等參觀臺史博。

展覽資訊： 當我們望春風：臺灣流行音樂90年特展 時間：即日起至11月12日 地點：國立臺灣歷史博物館 臺4樓第2特展室