北師美術館《酷共生》免費特展 探討與跨物種間的共生練習

「人類」為何物？人與其他生命的關係又是什麼？人在地質與生態中的真正位置究竟在何處？北師美術館與國家藝術文化基金會合作之「策展人培力＠美術館」專案，由科學與當代藝術領域的新銳策展人林承緯（大緯）策劃，透過策展找尋差異共性推出「酷共生」展覽，即日起至9月17日北師美術館免費參觀，此外9月推出最後一場藝術家座談和閉幕活動，等待對藝術、對異己共存有興趣的人，一起探問更多的共生可能性。

本次展覽《酷共生》援引隸屬於演化生物學的與性別的理論「內共生」與「酷兒理論」的概念，邀請劉玗、李紫彤、莊志維、吳思嶔、顧廣毅、張辰申、狸貓換、蘇琬婷、葉采薇、徐顥芸及張立曄共 11 組背景各異的藝術家，包括建築、生物工程、醫學等不同領域，彼此合作，在展覽中交織出數個充滿差異與活力的共生提案。

北師美術館「酷共生」免費參觀的特展，展出時間7/22-9/17，探討與跨物種之間的共生練習。圖／琅琅悅讀 花編

展覽空間包含北師美術館的2樓和3樓兩層空間，第一個展區是從劉玗的〈奇珍櫃〉開始，探討生次學家如何透過感性敘事與個人比喻思考他者，自《安汶植物標本誌》一書中的物種的抽象文字描述進行繪製練習，第一個展區李紫彤〈迎靈者〉是以亡者書寫的參與式計畫為核心的作品，談論政治暴力與網路跨身份展演的並與3樓空間展區巧妙連結。

第三以及第四展區，則是莊志維以烏心石樹苗探詢植物的「筆直」與優秀之間關係的現地製作新作〈直立優勢性〉，以及吳思嶔從自身視角記錄臺灣原住民與山羌關係的〈山羌模仿術〉作品，木編椅和土壤布景空間，播放影像，讓觀者更沉浸於林野間，透過土壤彼此串聯生長。

劉玗的〈奇珍櫃〉。圖／琅琅悅讀 花編

（前）莊志維〈直立優勢性〉（後）吳思嶔〈山羌模仿術〉。圖／琅琅悅讀 花編

第五展區由顧廣毅與白蟻科學家共同發展而來〈酷兒白蟻計畫〉，奠基在白蟻生物學的知識基礎上，藝術家與科學家合作，以演化推測的手法進行性與勞動階級的想像，參觀者還能站立於裝置之中，從不同的視野共感微小生物的視角。

顧廣毅〈酷兒白蟻計畫〉。圖／琅琅悅讀 花編

顧廣毅〈酷兒白蟻計畫〉。圖／琅琅悅讀 花編

第六以展區張辰申作品〈肉身計畫：偏差愛好者〉透過器官標本製作與幫豬植牙的錄像作品討論人豬之間的混種關係，與第七展區的狸貓換以中國南方有位新生兒釀酒的傳統習俗，名為「狀元酒」和「女兒紅」發想3組新作〈紫待〉、〈巢間〉與〈房波〉中使用螢光酵母菌釀製酷兒酒，以此談論酷兒與原生異性戀家庭之間的衝突與離散。

張辰申作品〈肉身計畫：偏差愛好者〉。圖／琅琅悅讀 花編

張辰申作品〈肉身計畫：偏差愛好者〉。圖／琅琅悅讀 花編

狸貓換以3組新作〈紫待〉、〈巢間〉與〈房波〉。圖／琅琅悅讀 花編

另外，美術館3樓展出蘇琬婷、葉采薇、徐顥芸、張立曄的繪畫作品，這些作品在線條、色彩與敘事上衍生許多酷兒及異己共存的想像。展覽最後，依循「酷共生」次展命題，類紀錄片〈日常關係〉之中，訪問5組專業工作與其他物種緊密關聯的實踐者，試圖捕捉跨物種關係實踐的多元樣態，觀影座位區還有擺放相關選書，等待讀者透過閱讀體察更多共存關係！

（左起）蘇琬婷〈赤生嶼宙人〉、〈粉紅菱角星〉、〈弄姿醉紅〉。圖／琅琅悅讀 花編

紀錄片〈日常關係〉放映區和書籍陳列。圖／琅琅悅讀 花編

張立曄〈世界大山1〉。圖／琅琅悅讀 花編

徐顥芸〈那個世界你看見了嗎〉。圖／琅琅悅讀 花編

北師美術館「酷共生」免費參觀的特展，展出時間7/22-9/17，探討與跨物種之間的共生練習。圖／翻攝自北師美術館網站 展覽資訊： 《酷共生 𝐂𝐨-𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠(𝐬)》 展期｜𝟮𝟬𝟮𝟯.𝟬𝟳.𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯.𝟬𝟵.𝟭𝟳 週二到週日10:00-18:00，週一休館 地點｜𝗠𝗼𝗡𝗧𝗨𝗘 北師美術館（臺北市大安區和平東路二段134號） 相關展覽活動 ♦ 藝術家座談｜醫療、禁忌與藝術表達 09.03 Sun. 14:00-16:00 講者：沈伯丞（國立臺灣藝術大學雕塑系客座助理教授）、徐瑋婕（牙科醫）、張辰申（本展藝術家） 主持人：林承緯（本展策展人 ） ♦ 閉幕活動｜「#迎靈者」送靈儀式 09.17 Sun. 14:00-16:00