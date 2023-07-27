孟耿如舉辦個人藝術展 臉書釋出宣傳短片談創作理念

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
孟耿如分享創作影片，展現「真實自我」。圖／截圖自臉書
孟耿如分享創作影片，展現「真實自我」。圖／截圖自臉書

受老公黃子佼捲入性騷擾紛爭影響，自己的展覽「ARU 幻夢星空」開展已18天，才終於在臉書上PO文宣傳，並曝光近10分鐘的影片，分享時的模樣。許多粉絲看了，也紛紛留言為她加油打氣。

影片中孟耿如提到，有時會用創作出來的角色「阿如」寫日記，「孟耿如會有現實層面的考量，但阿如不用，它想去哪就去哪。」演戲時不能有太多自我，但創作時「我就是我」。

這是孟耿如當媽後，首次舉辦個展，她坦言作品受到女兒很多影響，除了「阿如」，也多了很多「新的外星角色」，就像是「小朋友的虛幻朋友」，且用色也比之前的展覽更繽紛。

孟耿如也形容自己是個叛逆的人，對於創作「想怎麼做就怎麼做」，「有時候就是要大膽去試，不怕失敗去試，才會得到你想要的結果。即便你去大膽的去試，失敗了也都沒有關係，因為去試了才知道怎麼樣做才是我喜歡的方式。」

孟耿如有時會用創作出來的角色「阿如」寫日記。圖／截圖自臉書

完整影片：

白石畫廊Instagram貼文宣傳：

書名：不想往前，是為了給你來夢裡的空間
作者：孟耿如
出版社：尖端出版
出版日期：2021-09-17

ARU幻夢星空：孟耿如個展 Dreams in the Starry Sky: ARU Meng Solo Exhibition

時間：即日起至2023年8月26日

地點：白石畫廊（114內湖區基湖路1號）

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展覽資訊 創作 孟耿如

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