灣生舊居巡禮　在臺文基地重看戰前臺灣

國立臺灣文學館位於臺北的據點——臺灣文學基地（下稱臺文基地），園區內七棟歷史悠久的建築曾住過哪些居民呢？本週六（5月13日）上午，1931年出生於臺灣的新元久先生，為了重溫兒時回憶，特地從日本遠道而來，將以「美麗記憶中的臺北」為題，分享年少時期的成長點滴，與觀眾一起重回戰前的臺北，看見記憶中美麗的城廓！

1920年至1940年間，臺灣總督府於臺文基地現址及其周邊興建了大批日式文官宿舍，新元久先生的祖父新元鹿之助（1870-1949）在1897年抵臺，任職於臺灣總督府民政局，而後於1919至1924年間擔任鐵道部長，與總督田健治郎、後藤新平等人友好。因此，新元久成長、就學於臺北期間，就住在文官宿舍內；最有趣的是，新元一家人當時所住的屋舍，現在正是以抹茶甜點聞名的「平安京MatchaOne」。

臺文基地所在的「齊東街日式宿舍街區風貌保存特定區」大規模且完整地保留日治晚期的都市住宅聚落，深具歷史意義，也在高樓林立的臺北市中心留下一方老樹環繞的自然空間，更獲得2022年臺北老屋新生大獎評審團特別獎。

為深化對於臺灣文化與歷史的認識，國立臺灣文學館特別邀請旅臺作家片倉佳史主持、「原住戶」新元久現身說法，「灣生」的故鄉如今何在？而少年眼中的戰前臺北，又是如何風華？本週六上午就跟隨新元久的腳步，來一場舊居巡禮吧！不須報名，自由入場，活動詳情請見臺文基地官網及FB粉絲專頁。

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5月13日上午，灣生新元久先生將蒞臨臺文基地分享年少時的成長點滴。