臺文館《親愛的州廳1916》　透過導覽與遊戲感受百年風情

418國際古蹟遺址日前夕，國立臺灣文學館推出《親愛的州廳1916》古蹟智慧導覽，邀大家透過科技看見原臺南州廳這座百年古蹟的風華與風霜。

國際古蹟遺址日今年主題為「轉型中的遺產」，臺文館所在的建築正是古蹟修復再利用的典範，歷經臺南州廳、空軍供應司令部、臺南市政府等階段，如今成為可輕鬆悠遊於文學世界的博物館。

臺文館館長林巾力致詞時表示，目前館內常設展中設有「舊建築新生命」展區，以現地展覽介紹這座建築的前世今生。然而實體展示仍有其侷限性，因此經過一年籌備規劃，結合訪談資料、3D建模、擴增實境等技術，開發成此款可跨越時間、空間的智慧導覽。

《親愛的州廳1916》由臺文館與科技公司「愛迪斯」合作開發，包含「百年記憶地圖」、「文學青年散策」、「磚瓦間的藍天」三部分，前者可於館內外點選觀看；後二者則結合AR擴增實境，需實地操作體驗。

臺文館館長林巾力致詞

「百年記憶地圖」中，點選探訪點即可閱讀籌備團隊口訪數十位專家所匯集而成的豐富建築歷史資料；「文學青年散策」中，AR虛擬導覽員「利文學」帶領觀眾穿梭於古今時空，訴說12則精彩故事。

「磚瓦間的藍天」則是改編自2022年「建築遊戲腳本徵選」金獎作品的AR遊戲，由臺南女中教師陳月芳指導、高三生余侑蓁、孫誼軒共同創作。玩家可穿越時空與建築師森山松之助一同建造州廳；幫助訪臺官階最高者——裕仁皇太子順利抵達州廳；保護州廳躲過二戰燒夷彈的攻擊；最後望向發展空間無限的未來。

記者會上，虛擬導覽員「利文學」首度以3D形象現身；「磚瓦間的藍天」遊戲原作者余侑蓁、孫誼軒；文化部文化資產局文化資產保存研究中心科長李建興、臺南市文化資產管理處組長許書維、臺南市立博物館展教推廣組組長曾稚淵、聚珍臺灣總監王子碩等各界貴賓均到場共襄盛舉。水交社文化學會榮譽理事長姚蓬麟、臺南文史工作者林建農、正臺壹工程公司工務經理黃貴光等貴賓更展開精采座談，與觀眾分享他們與臺南州廳間的故事。

正如遊戲結尾浮現的字樣「文學館的過往你已知曉，文學館的未來由你定義！」歡迎民眾下載此導覽，深刻感受臺文館一磚一瓦背後豐厚的歷史人文風情，並持續寫下與臺文館的嶄新篇章。

「百年記憶地圖」中，點選探訪點即可閱讀資料，如藝文大廳紅磚牆面的彈孔

民眾可透過《親愛的州廳1916》古蹟智慧導覽，看見目前未開放的露臺風景

●《親愛的州廳1916》下載連結：https://nmtl-ws.com/WST_Download/