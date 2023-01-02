兔氣揚眉好過年　臺文館從跨年連假到元宵節活動不間斷

聯合新聞網／ 國立臺灣文學館
來館完成指定任務，即可獲得「錢兔似錦」小春聯。（圖／國立臺灣文學館提供）
來館完成指定任務，即可獲得「錢兔似錦」小春聯。（圖／國立臺灣文學館提供）

卯兔迎新禧！推出新春系列活動，由跨年連假至元宵節，邀大家一起「揚眉兔氣」迎向新年！

2022年12月31日到2023年2月5日展開為期一個多月的解謎遊戲及兔年贈禮活動。「鴻兔大展：解謎闖關」，只要到臺文館服務臺索取闖關單，參觀展覽找答案，完成即可兌換限量精美小福袋，內含臺灣動物文學特展多重好禮、新春限定小卡等。1月23日（初二）至1月29日（初八）每日前30名完成再加碼隨機禮物，快來擴張文學知識版圖！

「好禮兔you：完成任務送」，於Minimou文學坊點「紅蘿蔔蛋糕」；於藝文商店消費滿75元；或於館內任一處模仿兔子比「YA」拍照，並於FB或IG打卡，即可獲得只送不賣的「錢兔似錦」小春聯，與兔子一同跳進繁花似錦的文學世界。1月23日（初二）單日限定，來館即送限量兔子藏書票貼紙。此外，還推出兔年紀念章，於大門入口長梯下印章臺，供民眾參觀時蒐集留念。

「兔飛猛進：繪本闖關」1月24日（初三）、1月25日（初四）14:00至17:00登場！通過《花鬧白雲端》、《老皮箱歲歲念》、《冷不防》等3個繪本關卡，即可兌換限量精美小福袋，一路衝向終點吧！

臺文館春節期間1月21日（除夕）、1月22日（初一）休館，其餘時間皆正常開放，現正展出「成為人以外的——臺灣動物文學特展」、「江湖有字在——臺灣人文出版史特展」、以及「你了解我的明白——族文學捐贈展」。本館位於臺北的臺灣文學基地開放時間亦同，除現正展出「浪花臺流：文學改編影視特展」外，還將推出集章、打卡等期間限定活動。

2023年歡迎來最有字氣的臺文館，玩遊戲、拿好禮，文學力兔飛猛進。

兔年紀念章放置於大門入口長梯下印章臺，歡迎蒐集留念。（圖／國立臺灣文學館提供）

精美小福袋內含臺灣動物文學特展多重好禮、新春限定小卡等。（圖／國立臺灣文學館提供）

2023年臺文館新春活動辦法（圖／國立臺灣文學館提供）

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