願你了解我的明白　臺文館推原住民族文學展

國立臺灣文學館推出「原住民族文學捐贈展」，邀請民眾一同追溯臺灣文學史長河的源流——原住民族文學。

本展以典藏文物為基礎，呈現原住民族文學的各樣載體，史前的口傳時期，有神話、傳說、祭儀、歌謠等多元文本，彰顯各族群語言的獨特性，也承載族群如何面對自然挑戰與社會變遷。

及至原住民族開始運用外來的文字系統——日文、華語作為工具，向臺灣社會傳遞其獨特的文化內涵，同時藉以記錄、描繪民族圖像，為新世代族人留下追尋認同的線索。原住民族作家豐碩且優異的作品，不但於國內文學獎大放異彩，更受到國際出版社關注，持續進行外譯推展。

本展展出日治時期陸森寶傳記、高一生〈高一生寄春芳書信〉；當代作家卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端的族語日記、亞榮隆．撒可努經歷火災後僅存，具鮮明排灣族畫風的筆記、巴代《斯卡羅人》小說構思草稿等原件；以及孫大川為文建會預擬的致詞稿，運用於1994年李登輝總統參與「原住民族文化會議」時，首度以國家元首的身分稱呼「原住民」。

展場也可見到許多貼近作家日常的器物：由夏曼．藍波安親力自造的達悟族拼板舟、卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端自製的羽毛筆；另有孫大川留學比利時期間使用的煙斗及鋼筆；伊苞．達德拉凡參與中研院巫師祭儀研究調查時所收藏的「單杯小米酒雕刻水杯」等。為遵循文物保護規範，所有文物分為兩梯次展出。此外，現場也播放原舞者演出影音《懷念年祭》、《杜鵑山的回憶》，訴說以歌謠縫補族群記憶的陸森寶、高一生的生命故事。

原住民族文化不但是論述臺灣主體性的重要元素，更在全球化的趨勢中，成為臺灣送給世界最獨特而珍貴的資產。期待民眾走進展間，透過跨越文字的媒介，深刻認識最早且依然生活在這片土地的原住民族。

展覽資訊： 你了解我的明白：原住民族文學捐贈展 展期｜2022年12月24日至2023年8月31日 地點｜國立臺灣文學館二樓展覽室E

原住民族文學外譯成果。（圖／國立臺灣文學館 提供） 展場入口即可見到由夏曼．藍波安親力自造的達悟族拼板舟。（圖／國立臺灣文學館 提供） 孫大川留學比利時期間使用的煙斗、筆袋、鋼筆。（圖／國立臺灣文學館 提供） 《山海文化雙月刊》各期封面。（圖／國立臺灣文學館 提供）