文／林水福

「令和」出自《萬葉集》所透露的信息

日本的年號一向取自中國古籍，如「大正」取自《易經 》：「大亨以正」。「昭和」取自《書經》：「百姓昭明，協和萬邦」。「平成」從《史記 》：「內平外成」及《書經》：「地平天成」擷取。

這次「令和」取自《萬葉集》（七五九年）第五卷「梅花歌三二首並序」嚴格來說是「序」文：「天平二年正月十三日，萃于帥老之宅，申宴會也。于時，初春令月，氣淑風和。梅披鏡前之粉，蘭薰珮後之香。加以，曙嶺移雲，松掛羅而傾蓋，夕岫結霧……」日本學者認為這部分參考〈蘭亭集序 〉：「是日也，天朗氣清，惠風和暢……」寫成的。「令月」意指吉月。「風和」指風平穩。

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《萬葉集》是日本現存最古的歌集。成立時期有奈良時代後期與平安時代前期的說法。不是由一人或數人基於一定的編輯方針編撰而成的，而是收集前人和歌，長久歲月中，經數次多人之手，最後由大伴家持整理而成的。書名「萬葉」究竟何意？日本學界有幾種說法，主流看法，「葉」為「世」之意，意思是「可流傳萬世之和歌集」。

收錄歌數，長歌二六五首、旋頭歌六二首、短歌四二○七首、連歌一首、佛足石歌體一首；此外還有漢詩四首、漢文二二篇。作者遍及天皇、皇后、皇子、官僚、僧侶等上層階級，以至於庶民。全部二十卷。

其中鎮守邊疆戰士的「防人之歌」與偏僻地方的「東歌」是庶民之歌，樸實、率直，不使用華麗修辭技巧，是一大特徵。

目前我們看到的《萬葉集》是已改為現代假名的，原來的稱「萬葉假名」，雖使用漢字，然與漢字原意毫無關連。茲舉一例，大伴家持的和歌，萬葉假名「都流藝多知 伊与餘刀具倍之」，以現代假名表示則為「剣大刀 いよよ研ぐべし」。懷念之意的「懷かし」萬葉假名的一種寫法是「名津蚊為」（なつかし）。

書名：《日本文學導遊》 作者：林水福 出版社：聯合文學 出版時間：2026年11月23日

內容可分為三大類，雜歌、相聞歌、輓歌，皆取自《文選》然意義或稍有不同。雜歌是相聞與輓歌以外的和歌。有歌詠旅途、四季、自然與宮廷關係者等。相聞歌主要是男女戀愛的和歌。輓歌則是拉棺材時及哀悼死者的和歌。

《萬葉集》詠花的和歌主要是詠梅花。平安朝（八―十二世紀）初期以中國的律令制度為宗，向漢詩文傾倒，有學者稱這段時期是「國風暗黑時代」。到了《古今和歌集》（九○五年）詠花的和歌以櫻花為主，梅花退位。之後，日文的「花」，毫無疑義指的就是「櫻花」。

這次新年號取自日本最古和歌集《萬葉集》，如同詠花從梅花轉為櫻花，自日本古書籍取材的年號，我相信這次不是唯一、也不是最後一次。其間透露的訊息，不言自明。

●本文摘選自聯合文學出版之《日本文學導遊》。