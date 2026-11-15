2027十二生肖財運一次看！虎、兔有望翻身獲利，鼠、龍小心破財詐騙

文／王崇禮《2027問神達人王崇禮金羊吉兆生肖 運籤農民曆》

鼠

容易遇詐騙，投資要稍待

建議在國曆二月四日到五月五日這段期間內不要做投資，原因是容易遇到詐騙，有可能前面說的頭頭是道，後來卻沒有想像中的好，所以這段期間如果有遇到要做投資的重要決定，建議先等等。

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等到國曆五月六日後，再來決定要不要投資，因為這個時候運勢 會比較強，這時候思考事情也會比較清晰，比較不容易出差錯。

牛

運勢與小人關重疊，切忌受誘惑

屬牛的朋友在國曆二月四日開始到五月二十一日這段期間，財運上容易發生一旦投資便極可能會有損失的情況，因為這段期期間屬牛朋友的財運與小人關重疊，如此天象，即暗示著很有可能落入他人的陷阱而無法自拔。

建議這段期間千萬要把持住，不要受到他人的獲利誘惑，等過了國曆五月二十二日，小人關便會漸漸遠離，財運也將漸漸轉強。

虎

解套有望，趁勢再起

財運轉強，不只過去投資有虧損的情況有可能解套，甚至還有意想不到的獲利。

過去財運不佳讓你心中失去信心，演變成想再往前走卻不敢再邁進一步，深怕自己再度陷入困境之中。建議屬虎的朋友可以先等之前的困境解套，如確實有解套，可再評估自己的能力，趁這波運勢再進行小額度投資，這樣一步一步穩妥的前進，便可以把風險降到最低。

兔

拋開困境，獲利開始提高

有獲利提高的趨勢，而且這波獲利趨勢會一直持續到國曆八月七日。過去因為曾聽信一些錯誤的投資理財建議，讓自己套牢一段很長的時間，甚至有認賠殺出的情況，導致你的家庭與經濟一度陷入困境當中，讓屬兔的朋友心情跌盪到谷底，到現在還很難走出來。

但不用太過擔心，這些情形在今年上半年將會得到解決，過去套牢的情況將獲得解套，而新的投資也會有新的獲利成果，建議在今年上半年要好好的善用這波有利的財運。

龍

有貴人相助獲利，但後續要小心投資陷阱

財運開始轉強，過去投資理財有不順遂的部分，在此階段會得到貴人的專業建議而有轉虧為盈的情形。

不過，從五月二十一日到八月七日這段期間，因為過去有部分的投資失利，又心急地想把虧損補回來，所以容易偏聽偏信誤入投資陷阱而無法自拔，比如投資詐騙等。所以，這段期間屬龍的朋友千萬不要心急亂投醫，免得之前的虧損無法補回來，又造成另外更多的虧損而得不償失。

蛇

獲利機會高，但要多考量自身能力

過去曾經投資而沒有獲利的情況，今年可望在這個階段漸漸有獲利回本的機會，如果有新的投資機會，獲利的機會也會很高。然而，投資總是有風險，如果超出自己的能力範圍，可能讓自己陷入時間上的壓力，而在慌亂之中做出錯誤的決定。

馬

有回補機會，六月九日到八月一日要放慢腳步

上半年有機會可以把過去虧損的部分補回來，如果想要在這個階段進行新的投資方案，可以適當地進行。

然而，在國曆六月九日到八月一日這段期間，建議把投資的腳步放慢，甚至暫停，因為這段期間內，很容易聽信他人的建議而造成虧損，建議多觀望，以免投資失利。同時，身邊如果有較親近的朋友提出金錢借貸或邀約投資，也要踩煞車，等低迷期過去後再來決定是否進行。

羊

先觀望，切勿憑直覺做判斷

上半年財運開始轉弱，發展趨勢中平，建議屬羊的朋友這段期間盡量不要做大投資，因為這段期間你缺少的是貴人及專業人士的建議，如果依照自己的直覺判斷，便很容易誤判局勢而造成虧損。所以，這段期間就先觀望，如果對投資方案產生半點遲疑就要立即踩煞車，這樣才是最保險的做法。

猴

正財投資都獲利，小心心思不純之人

不管是正財還是投資都能維持一個不錯的成果，但獲利的同時，也伴隨著小人關被詐騙的高風險，所以這個階段要建議屬猴的朋友盡量不要一開心，便逢人就說獲利多少，這樣會很容易讓有覬覦之心的人動了不好的想法。其次，如果遇到有人邀你投資，特別是那種保證獲利的宣傳，請務必小心謹慎思考，以免誤入陷阱。

書名：《2027問神達人王崇禮金羊吉兆生肖運籤農民曆》 作者：王崇禮 出版社：柿子文化 出版時間：2026年11月4日

雞

有破財危機，要耐心等待轉運

在國曆二月四日到五月五日這段期間有破財的危機，而且速度快到連自己都無法想像，所以這段期間不建議做任何投資，也不要有任何金錢上的借貸，以避免遇上詐騙，甚至背負官司。有任何的投資，都建議在國曆五月六日的午時（上午十一點至下午一點）運勢開始轉強後再來考慮會比較好。

狗

薪水穩定，避免做大投資

運勢轉弱，雖然薪水上大多穩定也沒有多大變化，但要多注意理財投資與金錢的往來。這段期間如果有人出現邀請做大投資，而你又覺得這是難得的機會，甚至感覺機不可失，衷心建議屬狗的朋友千萬不要貿然投入資金，才不會事後發現坑洞很多，不只無法獲利，連帶還會產生出一堆糾紛來，得不償失。

豬

以觀望為主，避免再做投資

上半年要以觀望為主，建議不要投入太多的資金，因為這個階段運勢呈現轉弱趨勢，非常容易遇到講話誇大且不切實際的人鼓吹你投資，很容易造成你投資不利，甚至有虧損的局面。如果真要投資，建議在國曆五月六日後再作打算。

●本文摘選自柿子文化 出版之《2027問神達人王崇禮金羊吉兆生肖運籤農民曆》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！