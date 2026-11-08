從威權統治到民主台灣，蔣經國的領袖形象為何歷久不衰？

文／潘柏廷

一、民主化三十年，「蔣經國」為何聲望不墜

自一九九二年起，台灣逐步推動自由化與民主化，不僅保障言論自由、集會遊行和出版自由等基本人權，一九九六年更實施總統直接選舉，使「主權在民」成為現實。台灣的民主發展至今，已有豐碩成果。

然而，長期由國民黨 統治台灣五十五年的時期（一九四五－二○○○），社會被灌輸「去台灣化」與「服從領袖」的黨國意識。即便民主化後，這些價值觀並未完全消失，反而以新的形式存在，例如鄙視台灣本土文化，以及對兩蔣（蔣介石 、蔣經國）的偶像崇拜。在這之中，對蔣經國的懷念尤為明顯。換言之，表面上台灣已擺脫黨國威權，但在價值觀層面，仍受到威權歷史 影響。

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回顧蔣經國逝世後的社會反應，「懷念蔣經國」成為普遍現象，甚至出現「蔣經國熱」，這種懷念甚至延伸成當代政治人物的典範。例如，二〇一四年參選台北市長的柯文哲便曾在臉書上表示：「蔣經國時代對政府官員操守及政商關係的嚴格規範，應成為台灣政治的典範，值得所有執政者學習。」

國民黨在蔣經國逝世周年，同樣也會強調其貢獻。以二○二三年一月為例，國民黨讚揚蔣經國「親民愛民」，推動十大建設、設立新竹科學園區、投資台積電，並落實憲政體制。這些讚揚背後，往往隱含政治意圖——希望民眾將支持轉化為選票，推動國民黨重返中央執政。

藉由分析柯文哲與國民黨的言論，可看出兩件事：一、在他們眼中，台灣史上最好的政治人物是蔣經國；二、對經歷過蔣經國時代、且未遭受白色恐怖迫害的人而言，蔣經國形象有實質政治影響力，甚至可能轉化成選票。

或許有人認為，應該只有經歷過那個時代的人才會懷念蔣經國，但事實並非如此。根據二○二二年於《觀．台灣》發表的調查，受一○八課綱教育的學生票選「最偉大的台灣人」由蔣經國居首位，理由主要是「推廣十大建設，使台灣經濟起飛」。

無論這是受課綱因素還是家庭影響，都顯示蔣經國在當代台灣社會，跨世代擁有廣泛尊敬。

二、如何製造「蔣經國形象」

其實「懷念」意味著民眾對蔣經國的某些作為有著正向印象，這些作為主要包括：十大建設、政治改革以及節儉親民。前兩者代表政治表現，後者是個人言行，三者共同塑造了「蔣經國形象」，且這些形象多源於他一九七二年擔任行政院長之後。

在民主化已久的台灣，「懷念蔣經國」常被解釋成世代情感、對安定與效率的想像，甚至被包裝為對「客觀政績」的理性回顧。但從各種資料反推，所謂政績、親民與懷念，並非自然生成，而是可以被拆解、被追溯的「形象製造流程」：它的核心不是工程本身，而是把工程、媒體與領袖形象組合成一個能自我複製的敘事機器。

回到一九七二年，正值國民黨威權統治時期，蔣經國形象理應是政權宣傳的產物——亦即是「製造蔣經國」；至於「蔣經國形象」的研究，已有學者對其親民形象進行探討，余杰分析其十大建設的虛實，日本學者若林正丈研究蔣經國下鄉原因。但目前仍缺乏對其形象製造與宣傳的系統性研究。

書名：《製造蔣經國：如何煉成人人愛戴的「偉大領袖」》 作者：潘柏廷 出版社：有理文化 出版時間：2026年10月29日

因此，本書聚焦於當代台灣「懷念蔣經國」現象的歷史淵源，以蔣經國形象的形成與傳播為主軸，回到它誕生的歷史現場，檢視這套形象如何被塑造，又為何能長期留存在台灣的公共記憶之中。

本書主要討論一九七二至一九七八年蔣經國擔任行政院長期間，分析國民黨政權如何運用報紙、電視、紀錄片、教科書、圖書與各類宣傳刊物，逐步建構蔣經國的政治形象。史料以報紙為主，電視與視聽資料則配合當時的新聞報導及相關人士回憶，重建其傳播過程。

我們並不重新評價蔣經國的功過，也不以十大建設的成敗作為討論重心，而是回到這些政治形象形成的歷史現場，追查它們如何被命名、報導、擴散，最後成為今日仍廣泛流通的政治記憶。理解這個過程，不僅有助於解釋當代台灣「懷念蔣經國」現象，也希望為轉型正義相關討論提供一個歷史視角。

●本文摘選自有理文化 出版之《製造蔣經國：如何煉成人人愛戴的「偉大領袖」》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！