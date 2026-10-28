讓瀕臨破產的AMD起死回生！蘇姿丰的成功哲學：長期投資自己、培養自律，勇敢解決難題

文／丘引、胡芳芳

蘇姿丰 的信念和習慣

1.從拯救AMD的CEO，到半導體 女王

蘇姿丰在接掌AMD的十二年間，將一家瀕臨破產、股價僅約三美元的公司，逆襲成功股價來到二百三十美元、市值突破三千七百億美元的半導體巨頭（二○二六年一月十七日為準）。這項商業史上的偉大奇蹟，使她獲選為二○二四《時代雜誌》年度最佳CEO，二○二五年並與黃仁勳 、馬斯克 等八位科技巨擘共同入選二○二五《時代雜誌》年度風雲人物：他們是塑造AI的建築師。蘇姿丰也被業界推崇為「半導體女王」。

總結蘇姿丰她引領AMD翻轉成功的六大信念如下：

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一、聚焦核心優勢，不盲從趨勢：

上任初期，Lisa果斷拒絕跟風投入當時熱門的行動裝置晶片，轉而集中資源於AMD具備技術優勢的「高效能運算」（HPC）與「資料中心」領域。

二、三大戰略支柱：

蘇姿丰為公司定下明確且長期的三大目標：打造極致的高品質產品、建立深厚的客戶信任關係、並簡化業務運作流程。

三、大膽的技術豪賭「Zen架構與Chiplet」，結盟台積電：

她主導Zen架構的研發，超前部署「小晶片」（Chiplet）技術，讓AMD在運算效能與製造成本上取得突破，成功撼動Intel的壟斷地位。

再加上果斷的供應鏈重組：結盟台積電，她做出關鍵決策，打破與原晶片製造商格羅方德（GlobalFoundries）的長期束縛，改與台積電深度合作，利用其先進製程（如七奈米）大幅提升晶片效能與產能，達成超越競爭對手英特爾的技術領先。

四、推崇「五%法則」的漸進式進步：

她主張不追求一步到位的五○％跳躍，而是透過穩定且持續的五％微幅改善。這種務實的文化讓團隊能在長期壓力下維持進度，最終積沙成塔、實現翻轉。

五、極度透明與扁平的溝通文化：

她建立了平等的工作環境，甚至允許基層員工直接私訊溝通。她力求回覆大多數的內部訊息，確保第一線的真實狀況能直接傳達至決策層。

六、具備技術深度的專業領導：

作為麻省理工學院電機工程博士，蘇姿丰具備深厚的技術根基。她會親自走進實驗室檢查原型晶片，並根據專業判斷做出大膽決策，這讓她贏得了工程師與客戶的高度尊重。

2.二大成功驅動力

信念，是支撐一個人往前走的方向，Lisa堅信「長期策略投資」和「技術創新」，是在半導體產業成功的二大成功驅動力。

半導體是一個高資本行業。Lisa常說當初人家問她在做什麼，當她說是晶片（Chip）時，沒人知道那是什麼；而如今，人人都知道晶片是什麼。從在麻省理工學院的大學部時開始接觸半導體，Lisa一直沈浸在裡頭，幾十個年頭沒有改過。Lisa的理念強調，今天做出明智的決策，就可以在未來幾年產生有影響力的結果，特別是在「高效能運算」和「人工智慧（AI）」的領域。

你可以說Lisa壓對寶，也可以說是她的眼光獨到。

在二○二三年，人工智慧突然發火，題材被世界掃到了，夯到不行。因此，AMD的股價大漲了一二七％。Lisa的身價和收入連續蟬聯五年的全球女CEO的榜首，她的身價一飛沖天到十一億美元。十一億美元，是什麼樣子？折合成台幣約三百五十五億元。

我查了臺北市帝寶的平均房價約一百七十一‧二（萬）一坪，三百五十五億台幣約可買二十萬坪的帝寶，相當於數百戶豪宅的單位，甚至可以涵蓋整個大型社區的多層樓建築。

瑞士銀行統計，在臺灣，身價超過三百億台幣的富豪共計五十一位，人數居全球第十。二○二五年《富比士》全球富豪排行榜，臺灣的首富廣達創辦人林百里一百一十七億美元，約三千八百六十一億台幣，第二的鴻海創辦人郭台銘一百零九億美元，約三千五百九十七億台幣，第三是華利實業創辦人張聰淵，一百零二億美元，約三千三百六十六億台幣。

從Lisa對半導體的看法，我們可以將其延伸到個人上，把Lisa堅信長期策略投資，視為就是對個人的終身學習，即便是被課業壓著或者畢業後出社會了，仍然長期投資在個人成長上，幾十年下來將相當可觀。

這個投資可以是天天讀一點書，就算幾頁也行。每個月買幾本書，就算再忙，搭捷運或公車或等飛機時，瞄幾眼都可行。最近我聽樊登讀書創辦人樊登的演講，他現在每天睡前花五分鐘背一首詩，成效居然比他年幼時背詩的效果還好。

這關鍵點是享受其中。Lisa享受在半導體裡。張忠謀和黃仁勳也都是。樊登享受讀書，背詩的效果就大了。由樊登的背中文詩的記憶力訓練，我也學習他的方法每天花幾分鐘背一首英文詩，幾年後我要來看看自己究竟是否還記得多少我背過的英文詩。

時間是一定有的，就看是否有此「定力」。Lisa為大家闡釋了長期策略投資的可觀投資報酬率。

書名：《蘇姿丰：從臺南女兒到半導體女王》 作者：丘引、胡芳芳 出版社：大好文化企業社 出版時間：2026年2月10日

即便長期投資在個人身上，在財產上沒有成為巨富，但也絕對和貧窮不掛鉤。更厲害的是，在未來失智症成為人人害怕老年的最大隱憂上，已經大大的延緩或降低罹患失智症的機率。到目前為止，雖然藥廠投入相當龐大的資金研究，失智症仍然是單行道，有去無回（黃仁勳在Podcast上受訪時指出，張忠謀到八九十歲時，頭腦還非常犀利靈光。大家可以思考一下為什麼？）。

3.每天早起打拳

再說運動，Lisa每天早上六點半就有個人教練到家裡教她拳擊。她沒有睡到自然醒，而是自律，保持運動，拳擊一般是男性喜愛的，但也有不少女性開始練習拳擊。Lisa長期拳擊，也是一種長期策略的投資，而運動也是預防老年失智的有效方法。

你可以將她在半導體上的長期策略投資分成好幾部分在個人身上，例如去社區的圖書館或醫院或任何你想到的地方去做義工；義工，不只是付出，實際上，義工所累積的人脈和知識量是相當可觀的，也很可以預防失智。

也許，你會認為自己還很年輕，和老年失智症八竿子打不著。但實際上，預防失智症是從小開始的，例如你從小的飲食是否多元，營養是否均衡，都影響到將來罹患老年失智症的可能性。

而你所處的環境亦是。如果你生活在一個空氣污染環境高的地方，將來或許有更大機會罹患失智症，馬虎不得。

教育更是，從小受到良好的教育和小時候的教育品質堪憂相比之下，都被證實與老年失智相關。

與其說基因，不如從生活型態上著手。基因，是你無法掌控的，何況基因影響到失智的機率並不高，反倒是生活型態上的影響最重要；生活型態包括飲食類型、運動及熬夜，熬夜當然對身體不好，熬夜會增加失智症的機率。或者抽菸亦然。

若你從年輕就養成好的生活型態，培養正向思考和積極的態度，你將來步入青壯及老年時將會獲益良多。不說失智症，就說大家更熟悉的癌症好了，癌症並非是在一夜之間罹患的，而是長期累積下來的。

對自己的長期策略投資，也是避免或降低癌症的最佳管道。其他的，就不必想那麼多了。

若以Lisa個人來說，我們看到的是她在媒體上侃侃而談，非常自信的樣子，但如果她不是從小就扎根在數學和科學上，她對半導體的瞭解也不可能那麼自信了。

同樣地，技術創新是半導體產業成功的關鍵驅動力，也可以轉換到個人身上。例如有些人常常抱怨不喜歡自己從事的工作，但卻沒有具體的想法或行動去改變。久了，人生就像只是重複的聽著同樣的曲調，停滯不前。

若要跳出自己不喜歡從事的工作或職位，就可以擬定策略，例如我的一個朋友的爸爸非常喜歡照相，但早期拍照是很昂貴的。他為了要滿足自己對拍照的喜愛，就努力讀書考上醫學院，當了醫生，有了很好的收入後，他就可以盡情地拍攝照片，但同時，他也在社區擔任義務醫師，為社區的人的健康把脈，既利己也利人。

再說我自己好了。我從小在貧窮的家庭長大，我的父母或村莊的人都很傳統和保守，女孩在村莊被歧視。他們在有限的資源裡把資源全給了兒子，就剝奪了女性受教育的機會。

可是，我從小就喜歡學習也喜歡學校。在現實上，我不能整天待在學校裡上課，農忙時節我得請假去稻田裡撿農人割稻時掉下來的稻穗。我和一群孩子爭奪農人不小心掉下來的一根稻穗，我得跑得快，動作還得敏捷。

這樣一天下來，我就可以挑著一擔稻穗回家。累積多了，曬乾稻穗後，我的媽媽就可以把稻穗拿到碾米廠碾成米，這樣我家餐桌上就有飯吃了。

我的犧牲，從現在的眼光去看，是相當巨大的。兒童時期腦力正在發展中，是最好的學習機會，但我得缺課到稻田裡工作，是不值得的。但在貧窮的年代，所有的孩子都不是家裡的負擔，而是家裡的資源，你得為貧窮的家庭找到餐桌上的食物。

所以，我不只是撿稻穗，我也撿蕃薯。稻穗是掉到農地上的，眼睛看得到，只要眼明手快腳快，就可搶得那一穗稻穗。撿蕃薯，完全不同。你看不到哪兒有蕃薯，因此你得用鋤頭去挖，這等於免費幫農田主人挖土。

在挖了很多土後，也許好運才能挖到一條蕃薯。別小看挖蕃薯這件事，在貧窮的年代，那是非常重要的食物來源。有些人可能為了一條蕃薯而在蕃薯田大打出手，例如作家余華的小說《活著》，就描述了在貧窮的時代裡，人們為了一條蕃薯，既可以打架，甚至演變成欺負啞女。

4.擁抱英文及AI，未來大好

再舉一個例子，我剛來美國時，英文還是很洋涇濱，有時很勇敢的說了，美國人還是一頭霧水，不懂我說什麼。因此，我剛來時花了一年半去上英語課。

在我的英語課上，有一個中國福建省福州來的同學讓我印象特別深刻，她家裡是開餐館的，非常用功。

我就問她的用功法，原來她是偷渡來美國的。她說她們整個村莊的人，家家戶戶都有人偷渡到美國。沒有偷渡去美國的，在村里站不住腳，會被瞧不起是沒有用的人。

而她來美國之前連一個英文單字都不會。到了中餐館去當服務生，她的圍裙裡放的是英文單字，一邊服務客人一邊背英文單字。

後來因天天在背單字，她又靈敏的聽客人說話，再加上回學校上英語課，她會說英語了，她擔任服務生收到的小費，就比那些不會說英語的服務生多了很多。

她就靠著這樣存了不少錢，可以還錢支付當時偷渡的費用。那筆偷渡費用很高，二十年前就已經高達八萬美金了，不只這樣，她後來和也是偷渡來的男士結婚了，兩人就湊錢開了自己的餐館。他們都還清了龐大的偷渡費用，也開始有了富裕和高品質的生活。

我認識很多偷渡來美國打工的福州人。他們都很吃苦耐勞，一天工作十二小時，一星期才放一天假。他們做的是體力活，通常還有孩子在中國，得掙扎於賺錢和想念孩子之間。

他們也是和Lisa一樣，有自己的信念，有遠景。

我的這個英語班同學雖然只有小學學歷，但因她懂得在美國要生存得好，得把英語學好，所以她也很努力的在工作時還背英文單字。

若是用我這個福州同學的例子延伸到每個人身上，等公車時背英文單字、搭乘捷運時背英文單字、走路回家時背英文單字，甚至在加油站打工，也是背英文單字的很好機會。每天製作幾張單字卡，及幾個運用這個單字的句子，放在口袋或手機裡。知道了怎麼運用這個單字，一年下來要累積的英文單字量，及懂得如何使用單字在句子裡是很龐大的。

這樣下來，怎麼會再害怕英文呢？害怕，通常是因不會，聽不懂才害怕的。我有一個巴基斯坦的朋友，他是我在老年研究所的碩士班和社會學博士班的學長，由於巴基斯坦大學使用的是全英文教學，他的英文說聽讀寫都非常好，思考也是，那和Lisa從小在數學和科學的努力是一樣的。

如今手機上可以免費學英文的管道很多，會發音就會拼英文單字了，AI正是大家學好英文的通路。

Lisa努力的在AI領域裡，讓我們更簡便的使用AI來改善我們的不足，就像黃仁勳說的，未來AI會承擔更多的工作。而未來能夠在人生當贏家的人，必須要能善用AI做事，與AI合作，而不是害怕AI會搶走你的工作。同樣地，如果我們也把人工智慧AI當成是改變自己的力量，從學英文下手到自己全面的人生發展，人生不會太離譜才是，擁抱英文及AI，未來大好，

AI，正是Lisa的專業。事實上，若要在未來的時代生存，必然需要與AI共存，要向Lisa學習。

5.Dream Big

蘇姿丰不只要把夢想放大，也要立下更大的行動目標，她認為「Dream Big」是很重要的。像蘇姿丰在二○二六年元月的CES（Consumer Electronics Show，消費電子展）演講即指出，AI市場規模與算力需求大爆發，她預估到二○三○年，全球AI資料中心基礎設施的總市場規模，將突破一兆美元。

Lisa相信促進協作並利用人工智慧，來優化AMD的硬體和軟體產品，同時可以滿足客戶需求。她把人工智慧看成是一種變革的力量，從試點計劃轉向全面的企業部署，並使AMD未來能夠佔領不斷增長的人工智慧晶片市場的很大一部份。

蘇姿丰擔任CEO時的領導方法，體現了對授權工程團隊，優先考慮產品開發而不是消減成本，創建自有品牌ROCm（Radeon Open Compute Platform）等開源工具，以與Nvidia的軟體競爭的承諾。

一般來說，接掌一個虧損累累走下波的公司，很多CEO做的是先把成本消減再說，即便在個人的工作收入減少下，我們在家庭或個人領域內也是先削減支出。Lisa的做法是從產品的開發和品質良率上著手。

再說Nvidia現在是佔領八○％到九五％市場的公司，是超過蘋果成為市值五兆美元世界第一的巨人，Lisa卻承諾了要與Nvidia的軟體競爭，這樣的膽識，不得不叫人佩服。

把目標拉大，是Lisa的想法和行動。誰說不行呢？她都可以超車英特爾了，輝達則是下一個目標。

Lisa是一個做事專注的人，選定自己的方向就勇往直前，就像她每天早上六點三十分就開始打拳擊一樣，對手就是她打倒的目標。

而內斂的Lisa在公開場合很少談到她個人的私人生活部分，尤其在臺灣，她的代言人就是她的爸爸蘇春槐。因為爸爸的語言可以國語和台語並用，以及感情上連結臺灣社會。但在美國，她就是自己的代言人，因為這是她成長的地方，英語也幾乎是她的母語。

6.領導風格

蘇姿丰對適應性和創新的信念，繼續影響AMD努力擴大其人工智慧AI業務，並鞏固其作為半導體行業主要參與者的地位。

她的領導風格透過促進創新、協作和策略重點，深刻影響了AMD的工程團隊。她的主要影響包括：

一、致力於創新

Lisa大幅增加了AMD在研發方面的投入，強調高效能運算和適應解決方案等尖端技術。這一個重點促成了Ryzen處理器和EPYC伺服器晶片等變革性產品的開發，使AMD成為半導體行業的領導者。

如果用在個人上，研發可以當成「瞭解自己是什麼樣的人」。知道自己是什麼樣的人非常重要，因為可以找出自己的強項與弱項──當然要把自己的強項拉出來與人家競爭，何必浪費時間和金錢在補強弱勢的部分？

二、確立戰略核心

蘇姿丰把AMD的資源重新分配到其核心競爭力：微處理器和圖形技術上，避免非核心專案的干擾。這種清晰的策略，使工程師能夠專注於提供高品質的產品，從而能夠與英特爾和輝達等行業巨頭進行有效的競爭。

三、賦能工程團隊

Lisa創造了一個協作環境，鼓勵工程師創新並對自己的工作負責。她的實踐方法和技術專長激發了團隊的信心，培養了創造力和團隊合作的文化。

四、分享長期願景

蘇姿丰的領導角色強調長期規劃而非眼前利益，確保AMD在快速發展的半導體領域中保持領先地位，工程師受益於這種優先考慮可持續技術進步的前瞻性方法。

她的長期願景使我想到作家蔣勳。他高中沒考好，從師大附中變成強恕高中的學生，這對於多數人都會以為是永無翻身之地，因為強恕高中是私立高中，而且當時是很有名的流氓高中。

但從蔣勳口中，我卻發現了強恕高中的校長從不在朝會上說話，他給學生的目標居然不是要他們上大學，而是給予各方面的能量，例如影響蔣勳一輩子的英文老師陳映真，就是一個最好的例子。他說強恕高中有很特別的老師，陳映真就是其中之一。而由於陳映真，蔣勳很早就開始閱讀全英文的外國雜誌。陳映真後來創辦了深具影響力的《人間雜誌》，他揭露臺灣社會不公和本土議題，後來也影響了很多臺灣記者以及廣大的新世代讀者。

五、重組以提高效率

在擔任CEO之前，蘇姿丰曾擔任營運長，她將AMD的業務部銷售和營運統一為一個有凝聚力的組織。這種協調簡化了產品開發流程，使工程師能夠更有效地執行策略。

六、產業合作夥伴關係

蘇姿丰與Sony等公司就PlayStation 5遊戲主機進行的合作，為工程師提供了參與高知名度專案機會，進一步提升了AMD的創新聲譽，這是借力使力的最佳例子。

在Lisa的領導下，AMD的工程團隊透過專注於突破性技術，並保持授權和協作的文化而蓬勃發展。她的戰略眼光繼續推動AMD在遊戲、資料中心和人工智慧AI等競爭激烈的市場取得成功。

由此可見，蘇姿丰對自己的能力和領導能力瞭解得非常徹底。她沒有浪費時間在AMD為什麼輸人家，而是AMD能怎樣贏人家。AMD工程師的創新能力和品質，是由領導者Lisa領銜出來的，她的眼界讓她能看到自己和工程師之間，如何發揮最大的潛能。

蘇姿丰的個性低調，她的穿著風格，精確地對應了她「技術出身、實戰導向」的領導力特色。她的風格通常被形容為低調但堅定、有力量而不張揚。

專業與精準：招牌的俐落外套與套裝。她常以剪裁精良的深灰色或黑色西裝外套或結構感強的夾克亮相，這反映了她在決策上的精準度與技術背景。

執行力與專業感：這種簡潔俐落的風格展示了她「專注於核心技術、不追求浮誇虛名」的務實精神。

技術實力的自信：不同於一般商務套裝的死板，她常選擇鮮豔但飽和的顏色（如桃紅、深藍等），展現出作為女性領袖的自信與優雅，同時不失其在半導體叢林中的女王氣場。

蘇姿丰最明顯的是她的手指頭帶了一顆很大的戒指，那是她在麻省理工學院的畢業戒指。美國的大學都有畢業戒指設計，我的一些同學朋友手指也是帶畢業戒指，但我沒買過，我不喜歡在身上配掛東西。

另外，我注意到蘇姿丰習慣穿高跟鞋，有穿一細跟高高的，也有穿平頭式的高跟鞋。在外觀上，蘇姿丰和職業女性沒有太大差別。她會擦口紅。她的演講很犀利，言簡意賅，一副很有效率的樣子。

倒是蘇姿丰著重在自己帶領上的領導風格比較特殊。例如她早晨醒來想到的就是「產品、產品、產品」。她的領導風格以嚴格的時間作息表而聞名，例如她會召開週末會議，也會經常在深夜和員工開會，若是員工和她聯絡，也會在半夜收到她的回覆。由此可見，她是極重效率的的領導者。

（我有幾個教授和蘇姿丰的領導風格相似，在開學時就告訴學生，學生的信件一定在一小時內回覆，除非他在課堂或開會。但我也遇過一位教授，從不回覆學生的信件。因此，我在研究所選課時，就極力迴避修她的課。我把這個當成我在研究所要避開的地雷之一。我的一個相熟的同學不幸的修到那個教授的三堂課，給了學生很多功課，卻因不回學生信件而讓我的同學們十分焦慮。）

為什麼蘇姿丰會以嚴格時刻表著稱？最主要是因為AMD的雄心勃勃目標所驅動，她對自己嚴格，對周圍的人也嚴格；她對自己的期望很高，同樣地，也對周圍的人期望很高。她設的標準是超高標準的，這也就是她能把AMD起死回生的一個原因。

還有，她也是很有名的解決最困難問題的人，這也和一般人不同。一般人遇到困難能逃就逃，逃不過才硬著頭皮面對。

蘇姿丰在很年輕時就學到要解決最困難的問題。解決最困難的問題習慣了，再度碰到難題時就直接面對、思考、行動解決。這樣個人的壓力就小，反而逃避問題的人的壓力是最大的。

因此，把Lisa這個解決難題的哲學，帶到自己的生命裡去，可以為自己的生命開啟一條光明大道。例如老師出了困難的功課，你不能躲避，只能做。怎麼辦？別逃避，別對抗！那是浪費心力，不如就學蘇姿丰吧！

●本文摘選自大好文化 出版之《蘇姿丰：從臺南女兒到半導體女王》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！