放颱風假真能討好小確幸選民嗎？台灣選民為什麼獎勵放對的、卻不懲罰放錯的？

文／王宏恩

放颱風假 真能討好小確幸選民嗎？

颱風天放颱風假待在家，是所有台灣人 共同有的回憶。每年六到十月的颱風季，對於坐鎮在防災中心的縣市長們來說，最擔心的大概就是決定放不放颱風假，以及這個決定是否會影響到自己、或同黨同伴連任了。到底該不該放假呢？台北市長柯文哲曾說：放錯假會對不起國家民族；而大老闆謝金河則大力抨擊台灣民眾只愛放假小確幸。[1]真的是如此嗎？台灣民眾是怎麼回應縣市長們的颱風假決策表現呢？

在政治科學的學術論文中，對於天災、政策與選舉 的研究不算少數，而且都十分有趣。其中最有名的是 Healy 與 Malhotra 於 2009 年對於美國災害支出的研究：他們分析 1985 年至 2004 年全美 3,141 個郡的防災支出與災後重建支出，發現只有災後重建支出可以增加得票，防災支出選民無感；然而，防災支出的成本約等價於災後重建的十五分之一而已。[2]

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回到台灣的例子，我國對於颱風假的規定，是假如十二小時前預測平均或最大陣風到一個標準即可決定宣布放假，雖然礙於科技限制，預測準確率最高只有八成，[3]但這樣已經是世界頂尖水準。[4]然而，很多時候縣市長對於是否放假是舉棋不定的。在颱風假決策時，縣市長可能會遇到三種狀況：第一，準確放假，先宣布放假，然後隔天風雨真的超大。第二，白放一天，宣布放假後隔天大晴天。第三，該放未放，硬要大家去上班，然後才知道風雨過大（為了簡化討論與資料限制，本文在這裡暫不討論放半天假的狀況）。筆者本人不是氣象專家、也不是地質系，但作為一個政治行為研究者，我能探討的就是：到底台灣民眾會不會因為放假而更支持做決策的縣市長連任？台灣選民喜歡哪一種假？

本文感謝聯合報系新媒體部楊棋宇等人耐心整理了 2005 年至 2015 年每一次颱風過境的資料，結合了縣市長宣布放假與否、氣象局預報結果以及當天風雨大小，非常詳細地討論了哪些縣市放了哪幾種假。[5]筆者把這筆難得的資料，結合這段時間內的縣市長以及直轄市長選舉結果，就可以看出 2005 年以及 2009 年當選的縣市長們，在任期內決定放或不放的各種颱風假，是如何影響到接下來的選舉結果。然而，考量到選舉結果可能受到地方治理表現的影響，我再加入中華民國統計網中各縣市的失業率、犯罪率、教育程度、以及人口組成等變數來進行控制，希望可以進一步釐清颱風假對縣市長連任選舉帶來的影響。[6]

透過簡單的迴歸模型統計發現，當縣市長做出「正確」的決策時，台灣民眾會顯著地以選票作為回報。換言之，當縣市長宣布隔天放假，結果隔天真的風雨超大後，選民會記住這樣的正確神算，然後在之後的選舉中回報給該縣市長或同黨候選人：平均而言，每多放對一天，連任時得票率會增加 2％！但在同時，錯誤決策對得票沒有顯著的影響，無論是宣布放假後隔天大晴天、或是沒有放假結果大風大雨，就這筆資料來看，台灣民眾並不會因此以選票懲罰現任者。這樣的結果，即使在納入各縣市的執政表現之後也依然是統計上顯著的。

當然，這樣的研究有個很大的限制，就是樣本數太少。本文的資料一共只有35次選舉，因此很可能會發生如本書第三部第五章〈球員拿獎牌，能幫助縣市長連任成功嗎？〉的問題，就是手上現有的資料發現兩個變數顯著的關係，但當擁有更多資料則會推翻這種關係。這是社會科學進行研究的一大限制。

圖／左岸文化

圖／左岸文化

為什麼台灣選民會獎勵放對的、卻不懲罰放錯的呢？雖然沒有進一步的資料，但本文猜測可能選民也預期到判斷錯誤的機率確實存在。另一方面，雖然就算是放颱風假結果是大晴天，選民額外獲得一個大白天可以出去玩，但部分選民可能寧可工作賺錢、部分產業因多放一天而造成損失，而且對所有選民來說也會記住這個縣市長的判斷失誤，因此不一定有動機因額外多一天假就更支持這縣市長。

書名：《菜市場政治學：選舉專號》 作者： 菜市場政治學共同編輯群 出版社：左岸文化 出版時間：2018年9月5日

颱風假跟其他政策最不一樣的地方，就在於全縣市的選民都可以立即切身體會到縣市長的決策是正確還是錯誤的，就算是不太關心政治的選民，也會關心要不要上班、會不會被淋濕，因此特別可以用來觀察民眾是怎麼對執政者課責。但至少就統計結果來看，沒有證據顯示亂放颱風假就可以討好台灣選民，雖然同時台灣選民也不會因此透過選票懲罰現任者。本文發現，只有當縣市長做出「正確」的決策時，民眾才會顯著地以選票作為回報。相較於文章一開始的美國研究，本文關於台灣颱風假的初步研究顯示，民眾不只在意現任者在災後的投入，也在意決策的品質。有放假當然好，但台灣選民要的放假並不是小確幸，而是風雨肆虐前後，為了安全與為了重建的必要時間及體力支出。

註釋 [1]中央社，2015，〈謝金河：陶醉颱風假小確幸 經濟不會好〉，09月29日。 [2]A. Healy, and N. Malhotra. 2009. “Myopic voters and natural disaster policy.” American Political Science Review 103(3): 387-406. [3]楊佳勳，2012，〈祛除氣象預報的迷思〉，《蘋果日報》，06月27日。 [4]可見《科學人》雜誌2009年10月號。該文結論：「台灣的颱風路徑預報能力已是世界第一，降雨預測能力也與先進國家並駕齊驅，但誤差還是很大。」 [5]楊棋宇、呂紹齊、蔡佩蓉、柯皓翔，2015，〈10年來誤放多少颱風假？數據找答案〉，09月30日，《聯合新聞網》。 [6]有些縣市沒有天氣觀測站只好刪除，例如桃園與彰化。另外也刪去難以判斷誰在連任的地方選舉，例如花蓮縣，最後剩35/44個樣本。

●本文摘選自左岸文化出版之《菜市場政治學：選舉專號》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！