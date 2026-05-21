想終結衝動消費？試試財務行為專家的「終極任務」：先證明，再購買

文／艾瑪．愛德華茲（Emma Edwards）

在這個時代，要做出真正有效的金錢決定，其中最難的一件事就是選擇實在太多了。你想得到的每一樣東西幾乎都有無數種版本；而且到處都是店家，每一家賣的東西看起來都差不多，卻又有一點不一樣。

你有多少次是這樣：明明才剛買了某樣東西，結果隔天、隔週甚至隔月，又被另一個差不多的東西吸引？比如說，你出門想買一件黑色西裝外套。聽起來很簡單，對吧？但黑色西裝外套到底有幾種？

答案是，多得很。長度不同、材質不同、剪裁不同、風格不同、版型不同、領口不同、口袋大小也不同。你明明已經買到一件自己喜歡的黑色西裝外套了，過幾天卻還是可能又被另一件差不多的款式打動。

這種永遠轉個不停的消費旋轉門，會讓我們一直卡在一個循環裡：怎麼買都不會真正滿足。外面的世界永遠都會端出更多、更多、更多的選項—而這種選擇多到爆的狀態，其實是我們的大腦還不太習慣應付的。

對抗這件事的方法之一，就是我所謂的「終極任務」。

所謂的終極任務，就是每次要買東西時，都把標準設得更高一點。每一次消費，你都帶著一個任務進場：去找到那個東西的終極版本，不是剛好可以、不是差不多，而是非得完全符合你要的不可。

為什麼這件事很重要？

因為，要買到那個「真正對的東西」，遠比隨手買一個讓你當下有點興奮的東西難多了。你要研究、要思考、要比較，而最重要的是——你必須花時間。你得把速度放慢下來，真正想清楚：你接下來到底要拿你的錢去交換什麼。

當你真的買下那個「終極版本」、那個唯一的選擇時，其實你也同時對它做出了一種承諾。就好像你站上一個小梯子，對全世界大聲宣告：「我要買這件黑色西裝外套，而且因為它就是最適合我的那一件，在可預見的未來，我不會再買任何其他黑色西裝外套！」一旦你對這件東西做出這樣的承諾，你就會被迫比平常更仔細地思考每一筆消費。因為你不只是單純在買東西，而是主動在讓自己不再想要其他東西。

下次當你準備買東西時，不妨試試這個終極任務。

書名：《每個月都窮到底的我，決定開始理財》 作者：艾瑪．愛德華茲 Emma Edwards 出版社：三采文化 出版時間：2026年5月29日

先證明，再購買

我在社群上分享過最受歡迎的理財建議之一，就是這個：先證明，再購買。其實這個概念最早是我從我媽那裡學來的，只是直到長大之後，我才真的把它用在自己的金錢決策上。

大概十三歲的時候，有一個品牌紅到不行，叫做Bench. ——沒錯，句點就是品牌的一部分，Bench. Dot.。那是一個滑板衝浪風的品牌，在千禧年代初期簡直紅翻天。他們家的衣服袖子都有拇指洞，背後還印著超大的logo。

現在回想起來有點浮誇，但青春期就是這樣嘛，喜歡就喜歡。總之，我當時看上一件Bench.的外套，連我媽都很喜歡，還說可以買給我。我簡直不敢相信自己這麼幸運。

結果一拿回家，我腦中已經開始幻想自己穿著它去學校會有多帥，但很快就被我媽潑了一盆冷水—她說，在我可以穿那件Bench.外套之前，必須先把我那件醜到不行的米色羽絨外套穿整整一個星期。她的理由是什麼？她說既然我連現在這件外套都不穿了，我又怎麼會穿新的呢？

我整個超火大，氣到不行。她怎麼會不懂，我不穿那件外套是因為它醜爆了，穿起來像個大媽。我「當然」會穿Bench.那件啊，因為它帥到不行！（老實說，現在看一點也不帥氣，但當時我真的覺得那件超好看。）總之，我還是乖乖把那件醜外套穿了一個星期。隔週，我媽把Bench.外套還給我。但等我長大了、腦袋清醒一點之後，我才真正理解到，這件事的價值在於—在花錢之前，先證明自己真的會用到。

我真的很希望你也把這件事用在自己的生活裡。在你花錢買任何東西之前，先證明給自己看，你會真的去做那些「使用這個東西所需要的行為」。不要被那個東西代表的身分牽著走。當你察覺自己正要做出一個衝動的購買決定時，試著把它轉成更主動的選擇—先證明給自己看，你是真的會用到它，再決定要不要買。

在你買那條瑜伽褲之前，先穿著睡衣，在客廳鋪條毛巾，連續做一個星期的瑜伽看看。

在你買新的筆記本之前，先拿你家裡那些早就堆在一旁的筆記本，寫一個星期再說。如果你只是想要那些寫作提示，就先把題目抄在隨手的紙上用用看，再決定要不要花錢。

在你因為覺得「換一套泳衣就會比較常去海邊」而想買新泳衣之前，先穿你那套沒那麼好看的泳衣去海邊幾次看看。

先證明，再購買，這件事會直接戳中你的自尊，也會把標準拉高，讓你只把錢花在那些你真的會持續做、願意投入的事情上。

●本文摘自三采文化出版《每個月都窮到底的我，決定開始理財：財務行為專家帶你從心理機制探索財務行為，奪回金錢主導權》

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