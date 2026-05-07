別再笑追星沒用！她靠偶像走出憂鬱繭居、練出流利第二外語

文／金志瑗

為了見本命，我不再繭居

2011年，是我人生中最憂鬱的時期。當時我從大學休學，不要說是正常生活，我連附近的便利商店都不敢去。

這時，演員D吸引了我的注意。其實我從很久以前就知道頂流大明星D，只是從單純知道有這位演員，變成我喜歡的演員。迷上他後，我開始搜尋資料，並得知他的短篇電影將在電影節上映，舉辦地點是梨花女子大學（按：簡稱梨大。建校於1886年，是首爾歷史最悠久的大學之一，也是韓國第一所女子大學）的藝術中心。

連家門都不敢出的我，不知道哪來的勇氣，竟然為了那部電影獨自買票前去。我到現在依然清楚記得，從地鐵站走到梨大的情景，陽光明媚、耳邊充斥著梨大女生歡快的聊天聲。那一瞬間，我好像從憂鬱的叢林中走出。想看心儀演員的新作品，這個意念、這樣的愛，將我從地底拉回地面。

後來聽說D演的電影（也就是讓我迷上他的那一部）即將重新上映，我便自己參加全州國際電影節（按：韓國三大影展之一，每年4月底或5月初在全州市舉辦）。本來不適應大學生活的我，卻因為追星而學會一個人做事的方法。托追星的福，在我重返校園後，即使獨自一人也能勇敢撐下去。

現在只要想到D，就會想起大學生活，我對他真的充滿感謝。因為喜歡他，讓原本被禁閉在憂鬱世界的我重新站起來，走向並擁抱這個世界。

我的偶像，是得到大賞肯定的演員

2018年，我因為某部連續劇而喜歡上演員W。他當時已是知名演員，不過我是看完連續劇才徹底迷上他。W的演技精湛，有些只要稍有不慎就會看起來很尷尬的場面，都能憑藉他的演技，讓整個連續劇的檔次飆升。

從他身上，能讓人感受到一股職人精神。尤其是看了連續劇的殺青訪問，因為他認真的演戲態度，讓我對他的好感更是往上攀升。最後，我甚至按照他的電影作品年表，看完所有他演的電影，正式打開入坑大門。

之後他出演的每一部電影，我都必定到電影院支持；即使連續劇內容完全不是我喜歡的類型，我也會至少用心看完第一集。

有些人可能會問：本命演的劇，你竟然只看一集？沒錯，這就是我追演員的邏輯。那怕是本命的連續劇，也不會硬逼自己看到完結，若沒有興趣，就只會找本命的相關報導來看。

當然，W一直持續推出新作品，挑選劇本的眼光也不錯，所以他的連續劇我大都有從頭看完。W的演技也越來越受認可，最終獲得演技大賞。

追演員，不需要像追偶像時一樣努力勞動，也無須拚命證明自己是真正的粉絲。只要看看他過往的作品、訪談影片，並滿心期待的關注著他即將演出的作品，這樣就夠了。尤其Ｗ是受認可的值得信賴演員（按：在韓國，指演技精湛、角色詮釋穩定且具票房或收視保證的實力派演員），我也不用擔心身為粉絲的自己會受傷。這些都是讓我能安心追星的理由。

其實我從沒想過，在W之後我還會喜歡上其他演員，但追星就像自然災害般不可抗拒，後來我也因一部連續劇，喜歡上主角L。

追L這件事對我來說，在各方面都很新奇。之前說過，追演員時我會查看他過往的作品，並照著年表觀看，但L是剛出道的新人，所以幾乎沒有作品，甚至連訪問都很少。

不過，新人演員有著無限的可能性與閃閃發光的眼神。以前喜歡的D和W，在我迷上他們時，都已是戲劇圈占有一席之地的當紅演員，因此能感受到他們老練的演技；L給我的感覺是，雖然還有點不穩定，但透漏著每天都一點一點成長的新鮮氣息。

從他身上，能看見身為演員的自我挑戰；作為粉絲，我也對他的無限潛力充滿期待，而這份期待與悸動，給予我的追星生活與人生灌注無限能量。

佛系追星，才能長久

正如我前面提到，追演員的最大優點就是粉絲無須再另外多做事。

不必像追偶像時拚命投票、刷音源，只要認真欣賞他的作品，並好好喜歡他就行（當然，每個人追星的方式不同，不過對我來說就是這樣），因此能以相對輕鬆的心情自在追星。

因此，只要喜歡的演員不出什麼特別的大事，我就會一直喜歡他。聽到他開始參與拍攝新作品時會感到興奮不已，作品上映後也認真觀看，這就是最令人滿足的追星生活了。

書名：《我的世界因追星而偉大：我原本無聊的日常，因為你，波瀾壯闊。 世上沒有無用的經驗，這是愛自己的有用方式。》 作者：金志瑗 出版社：大是文化 出版時間：2026年4月28日

因為追星，我學會第二外語

不知道從何時開始，身為國中生的我，已經聽著J-POP、看日本綜藝了，即使是低畫質也看得很開心。

當時我喜歡的曲風是日本搖滾樂（J-ROCK），其中最著迷的類型是被稱為視覺系搖滾（VisualRock）。很多視覺系搖滾的歌曲光是前奏就超過3分鐘，但對正值叛逆期的我來說，那種悲壯又哀傷的情緒恰好擊中內心。說實話，我真的滿喜歡這種音樂，直到現在偶爾想起，還是會拿出來聽。

總之，我當時喜歡的搖滾歌手正好活躍於各種綜藝節目，因此我也自然而然踏進了日本綜藝的世界。

順帶一提，那個年代的日本綜藝，基本上都是依靠某些粉絲自製字幕後上傳的非官方影片（當時的著作權意識還很薄弱）。節目在日本播出沒多久，就會有粉絲上好字幕，並上傳到網路上。我特別喜歡像是〈新堂本兄弟〉、〈歌番〉這類有來賓參加的音樂類談話節目，還會跟著節目裡播出的歌曲努力學唱。那時的我幾乎不懂日文，只能把不知道意思的日文歌詞，按照發音硬生生背下來而已。

直到高中、大學時期，我才迷上日本女團。雖然當時並不覺得有到追星的程度，不過現在想來，那的確是追星。我會將日本知名女團M（已經出道很久的團體，光是單曲主打歌就有數十首）的歌放到MP3中，只要有空閒就會聽。因為歌曲是日文，因此我都會拿著已加上韓文發音與解釋的歌詞本（感謝親切的粉絲大神製作）認真背誦。

每當因報告覺得心累、精疲力盡時，我就會打開偶像的演唱會影片。看到笑得燦爛、在舞臺上閃閃發光的偶像，我就感覺自己也充滿能量。美麗的女偶像穿著華麗的服裝，在舞臺上認真表演，光看就令人心情愉悅。

口語好，都是因為追星

上大學後，我依然常聽日文歌。尤其手機的容量變大了，可以把喜歡的演唱會影片下載到手機裡，在空閒時觀賞。此外，終於進城（按：指從首爾郊區到首爾）的我如願報名江南的補習班，繼續學習日語。

日語班的課程從基礎開始，一直到日語檢定（JLPT）14N1班為止。我並不滿足於通過N1，因此我還報名了日語會話班，並讀到最高等級。當時教導日語會話的日籍老師，還稱讚我的聽力與口語都非常好。

老師！這都是我多年來聽日語歌、看日本綜藝的緣故啊！可以說，我是因為追日本文化，而得到日語實力這份大禮。

不過若問我，日文能力是否對我的人生大有助益？很可惜的，並非如此。

當然，在就業時，擁有英語以外的外語能力，的確能增加自信。但因為我並不想進入日商公司上班，因此並沒有多大幫助。開始工作後更覺得日語毫無用武之地，而我的日語實力與英語實力一樣，都在逐漸退化中。

但是，這也不代表一切毫無意義。我現在的日文能力，也維持能在日本自由旅遊、想問什麼就能說出口的程度；進入日本網站也無須依靠翻譯，能直接讀懂（因此，我常笑稱這是花錢的日語。不能拿來賺錢，只在花錢時能用的水準）。

偶爾看到以前喜歡偶像的影片時，能不憑藉字幕就看懂，也能幫姊姊解釋她買來的編織書（日本編織市場蓬勃發展，因此常買來看）。日常生活中，這些事都讓我更加開心，因此這些追星的附加效果也可以算是有益人生了。

總有人質疑，韓國偶像在海外成功，對韓國有什麼正面影響？實際體驗過我才明白，文化輸出的力量，確實能從根本上影響我們對一個國家的認知。

就像我因喜歡日本歌曲與綜藝，因此自然而然對日本文化產生興趣，無須任何人指使就會自動自發學習日文。

我相信現在喜歡韓國偶像、連續劇的無數海外粉絲，也正體驗跟我一樣的過程。因此，當韓國文化在海外深受好評時，作為一個韓國人感到開心，這是再自然不過的反應，因為我小時候就是這樣的。

●本文摘選自大是文化出版之《我的世界因追星而偉大：我原本無聊的日常，因為你，波瀾壯闊。 世上沒有無用的經驗，這是愛自己的有用方式。》。

琅琅悅讀 Google News