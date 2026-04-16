川普最重視的是她？揭密高市獲禮遇5大關鍵，締造美日同盟

高市和川普聯手的五大理由

高市早苗與川普總統能發展出「安倍式友誼外交」嗎？完全可能。這裡同樣有多項強有力的邏輯根源支撐：

第一，是「愛屋及烏」。

高市早苗是公認的安倍傳人，又高票當選首相，哪怕僅是出於「愛屋及烏」，川普也會給高市超過其他日本領導人的禮遇和幫助。2025年高市第一次當上首相才幾天，川普總統就訪問日本，對高市說，日本在任何時候、有任何問題，美國都會提供幫助；並稱美日關係是「超級聯盟」。這種等級的承諾，除了對日本、對高市早苗，川普總統對其他任何國家領袖都沒有過（包括以色列）。

書名：《日本第一女首相高市早苗：啟造「日本強大」的再次維新》 作者：康尼、曹長青 出版社：前衛出版 出版時間：2026年03月31日

在2026年日本大選前夕，川普做出一個極不尋常的舉動，在社交媒體上公開支持高市和自民黨，說高市「不會讓日本國民失望」。在外國大選之際，美國當任總統公開力挺某個政黨，幾乎史無前例。這說明川普總統對高市和她所屬政黨獲勝的熱切期待。

第二，都是保守派。

川普力挺高市，關鍵不只在外交利益，更在於兩人同屬保守主義陣營，是理念上的戰友。都說「天下左派一家親」，其實哪個人群都一樣，共同的理念、價值觀是凝聚人心的最強力量。

這種理念聯結，在川普對匈牙利總理歐爾班的態度上表現得最為明顯。歐爾班早年是反共運動的青年領袖。匈牙利共產政權垮台後，他高舉保守主義旗幟，組建政黨並長期執政，連任總理已逾20年。川普公開稱譽他為歐洲「最優秀的領導人」。在經貿與關稅問題上，美方對匈牙利相對寬鬆；在烏克蘭戰爭議題上，兩人也展現出同樣不同於歐洲主流的立場與共識。

同樣的邏輯，也表現在川普與義大利總理梅洛尼的互動上。梅洛尼作為歐洲保守派代表人物之一，在七大工業國中最共鳴川普總統理念的國家領袖。而英、法、德、加拿大等自由派政府，則時常跟川普總統作對。

川普在美洲的盟友選擇，也遵循相似標準。阿根廷總統米萊是最典型一例。米萊上任後推行大幅度行政改革，把18個政府部門削減至9個，副部級機構從103個減至54個，同時推動財政緊縮與反通膨政策。儘管改革伴隨陣痛，但通膨率大幅下降，並出現初步財政盈餘。對川普而言，這種敢於動刀、以強勢手段重塑國家結構的領袖，本身就具有吸引力──既是理念同道，也是行動派強者。

再一位是薩爾瓦多總統布克爾。他堪稱政治奇蹟：39歲高票當選總統，成為美洲最年輕的國家領導人。布克爾信奉自由經濟，公開支持並推動比特幣合法化，甚至規劃建設「比特幣城」，國家定期購入比特幣作為戰略資產。同時鐵腕整頓治安，強力打擊幫派犯罪，使犯罪率大幅下降。這種治理效果贏得了高度民意支持，讓他在連任選舉中獲得84.65%的高票。布克爾多次被邀請到白宮，跟川普的兒子們也都成為好友。

從歐洲到拉美，再到亞洲，川普的外交風格始終圍繞一條主線：重視價值認同、欣賞高效率的強人政治、偏好直接對話。如今，高市早苗以日本歷史最高票當選首相，並贏得史上最多的眾議院席位，正式躋身於川普所欣賞的那類「強勢、能幹型」政治領袖之列。若高市在政策與姿態上持續展現保守主義的清晰立場與執行力，那麼她勢必和川普形成鞏固的「理念聯盟」。這是跨國保守主義網絡的重要一環。

在上述這些基礎之上，川普和高市還有更深一層的契合──都要反對本黨內的建制派官僚體系。當年雷根和佘契爾夫人推動的，就是體制的改革。今天，川普挑戰「華盛頓深層政府」（Deep State），而高市則直指日本長期存在的「派系老人政治」與官僚主義結構。

憑藉316席的人民授權，高市正在以強勢姿態重塑日本政壇秩序，試圖打破既得利益網絡。這種帶有攻勢色彩的改革風格，與川普式的雷厲風行，有一種執政方式上的精神呼應。

第三，都是漢密爾頓的強國論信奉者。

在國家重塑上，川普喊出「重建偉大美國」「Make America Great Again」，領導一場濃縮為MAGA的愛國變革運動，而高市在2026年大選中反覆強調「讓日本列島變得強大且繁榮」（日本列島を、強く豊かに），宛如唱響日本第二次「明治維新」的序曲。

如前第七章所述，高市是美國建國先賢漢密爾頓的推崇者，高市的「早苗經濟學」本質上就是「漢密爾頓主義」的日本版：強調國家主導，投入政府資金快速發展科技、建設產業鏈的戰略自主。在國家創建初期或國家面臨經濟危機時刻，漢米爾頓的做法可以快速見成效，有時也是唯一可能成事的選擇。

第四，都相信實力，佩服強人。

高市勝選當天，川普總統即發文祝賀，稱她是「真正強大、有實力的領導者」。川普之所以力挺高市，很大程度在於她拿到了他最看重的籌碼──壓倒性的民意授權，以及展示強勢的改革決心。川普邏輯：勝選後必須最大程度地行使權力，有效執政。

高市同樣推崇強者與建國型領袖。她表現出松下幸之助所倡導的韌性精神，曾引用松下的話說：「堅持做自己相信的事情，可以走出自己的路。」這種自強、自立、自尊的態度，與川普「以實力求和平」的語言和行事方式，有相當的共性。

川普一向偏好能在國內掌控局勢、立場鮮明的政治人物。對於搖擺或軟弱的領袖，他往往缺乏耐心；而對態度強硬、底線清晰的人，他反而更禮遇和尊重。高市的風格也是如此──言辭堅定，強調國家主權與安全，意識形態輪廓清楚；同時在待人處事上保持謙和與禮節。這種「強硬中的克制」，使兩人在性格層面具備一定相容性。

在國家利益層面，這種契合更具現實基礎。川普外交的核心邏輯很清楚：盟友要分擔成本、創造就業、承擔責任。他不會因理念相近就忽略經濟與安全利益。川普希望日本提高國防預算，高市同樣主張提升軍費開支，增加對美軍購，並在印太安全上承擔更多角色。若雙方都以實力與利益為導向，合作空間自然大於分歧，容易形成典型的「交易型穩定同盟」。

當然，美日關係的關鍵仍在於對中國的定位。川普的對中政策強調競爭與壓力，但保留交易彈性；高市則更偏向結構性警惕與長期防範。如果兩人在戰略判斷上保持同步，美日協調將高度緊密；若美中出現階段性緩和，而日本被邊緣化，壓力便會浮現。

換言之，兩人是否真正「同頻」，最終取決於美中關係走向。不過從川普過往做法觀察，他並不會以盟友利益作為談判籌碼。以台灣議題為例，外界多次揣測他會妥協，但實際談判中並未出現所謂「交換」。這種不輕易讓步的姿態，也構成盟友對其信任的基礎。

第五，川普內閣有支持高市三員大將

高市早苗不僅得到川普總統的青睞，在具體執行層面，川普內閣中至少三位核心成員被認為是支持高市改革的「親日派」：

一是商務部長盧特尼克。他非常看重日本承諾的5500億美元的對美投資協定。在他眼裡，高市是一個能通過行政手段直接引導資本、實現美日供應鏈與中國「脫鉤」的強勢夥伴。

二是國務卿盧比奧。作為著名鷹派，盧比奧在對華策略上與高市有著「靈魂契合」，他極其看重高市在「第一島鏈」上的前哨價值，非常欣賞高市提出的「台灣有事即日本存亡危機事態」的表述。高市提出的建立「國家情報局」構想以及修憲擴軍計劃，完全符合盧比奧關於「盟友應分擔更多一線風險」、甚至在必要時充當「亞洲副警長」的願景。

三是財政部長貝森特。他在福克斯新聞中公開稱讚高市的316席是「令人印象深刻的勝利」，並直言「日本強大，美國在亞洲就強大」，簡直是鐵桿兄弟。

有川普總統本人的支持，有他手下最有實權的三員大將背書，高市早苗的日本與美國的關係幾乎可以肯定前景非常看好。這是美日兩國的幸運，也是台灣和亞太局勢穩定安全的福音。

●本文摘選自前衛出版之《日本第一女首相高市早苗：啟造「日本強大」的再次維新》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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