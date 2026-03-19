迪士尼「雪寶」誕生！從《黃仁勳傳》瞭解AI時代的發展脈絡

會思考的機器

我最後一次採訪黃仁勳，是在2024年GTC大會結束後的那個週五，在他那間由會議室權充的「辦公室」，就位於輝達總部南棟的中心。我和他隔著木頭長桌，四面八方圍著他親手寫在牆上的精確圖表與時程。房間另一頭有一份行事曆，列出輝達未來推出新GPU與軟體產品的時間表。他身後有個至少長約10公尺的白板，精巧繪出輝達的運算堆疊，從GPU開始，彩色白板筆與大寫字母一路寫到他剛剛推出的微服務架構。但就連那塊巨大的白板也還不夠，文字一路延伸環繞到另一頭的牆壁，再繞回我身後的整片磨砂玻璃。

經過四天不間斷的演講、採訪與技術演示，黃仁勳明顯露出疲態。他的開場主題演說是他講過最大規模的演講，也能看出他投入多少心力。我見過他光是和四百位建築師做些無關緊要的問答，肢體語言就已經充滿焦慮的樣子；這次是他一生最重要的演講，面對的還是坐滿整座球場的狂熱粉絲，實在難以想像他會感受到多少恐懼。

書名：《黃仁勳傳（暢銷增訂版）：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》 作者：史帝芬．維特（Stephen Witt） 出版社：天下文化 出版時間：2026年1月6日

我也注意到，大眾對他的批評開始有些嚴厲。在GTC大會的記者會上，有位記者問他會不會是新的羅伯特．歐本海默（Robert Oppenheimer）。（「歐本海默做的是炸彈，」黃仁勳說：「我們不是。」）新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）的主持人比爾．惠特克（Bill Whitaker）對黃仁勳的評價是「要在他手下工作不簡單」。（「本來就應該這樣。如果要做了不起的事，本來就不該簡單，」黃仁勳表示。）輝達的訂價能力也讓各國政府有所反應；在美國，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）主席麗娜．汗（Lina Khan）一直對輝達心存疑慮；輝達的法國分公司也曾遭當局突擊調查反競爭行為。

不過，當天我們的訪談是從一片和樂開始。我先恭喜黃仁勳主題演說表現精彩，再問了他在臺灣的生活、他的家庭，以及他如何適應這份初來乍到的名氣。他的回答簡短扼要。接著我明確問到，AI可能創造哪些新的就業機會？

「這個嘛，你可以問問自己，如果算數學的邊際成本為零，你接下來會做些什麼？」他說。

「我不知道，」我說。

「嗯，你剛才問的其實就是這個問題。OK的啦，你跟我一樣聰明，一定能想出答案。」

我呆了一下，一頭霧水。這對我來說實在太複雜，黃仁勳對我的聰明程度只是過獎，我遠遠不到他的等級。我一時不知道該怎麼問下去，就決定讓他看看那個曾經讓卡坦察羅反應激動的科幻小說家亞瑟．克拉克受訪影片。隨著影片中克拉克叨叨絮絮講著機械演化可能的未來，我也看著黃仁勳的臉上逐漸失去血色。

「我覺得你訪錯人了，」他冷冷的說。「你似乎是在訪談馬斯克，但我不是他。」我停了一下，不知道該說什麼，但為時已晚，我已然引爆地雷。

「這會……會不會毀掉工作就業？」黃仁勳道，語氣中的怒火愈燒愈旺。「計算機會毀掉數學嗎？這話題搞了這麼久，我真的是受夠了，」他說。「我再也不想談這個話題！每次都是同樣的對話，講了又講、講了又講、講了又講。人類發明農業，讓生產糧食的邊際成本降到零。這對社會是好事！我們大規模生產電力，讓砍樹、生火、搬運火苗與火把的邊際成本也幾乎降到零，然後人類就能去做點別的事。然後，我們也讓計算的邊際成本變成零，現在誰還做什麼長除法！成本都是零了！」他這個時候已經是在大聲怒吼。「我們讓各種事物的邊際成本降到零，就這樣一代、一代、再一代，但每次都還要再談一次這一模一樣的對話！」

我想要轉換話題，卻只是徒然。他的怒火逐漸交雜著厭惡。他開始教訓我，彷彿我是個任性的小屁孩。他說，他本來對我寄予厚望，但我讓他失望，我浪費他的時間、浪費大家的時間；這整本書的整個計畫都遭到質疑。黃仁勳的兩位公關代表也在現場，但沒有任何打算插手的跡象；他們可不想引火上身。

柯克覺得黃仁勳那場怒火是背後有所盤算。但我可以說，當時我並沒有那種感覺。黃仁勳似乎就是無法克制他的憤怒，炮火猛烈四射，而且完全不恰當。我並不是他的員工，他對我發火沒有任何好處。他似乎就是感到厭煩，不想再被問到自己在打造的工具可能帶來什麼負面影響。他覺得這個問題太蠢，他也被問過太多次。

「這就不是什麼荒謬的科幻故事，」他說。他向桌子另一端那兩位動也不動的公關代表示意。「你們懂嗎？我不是看一堆科幻故事長大的，這也不是什麼科幻電影。我們都是一群嚴肅的人，在做嚴肅的工作！」他說。「這才不是什麼玩笑話！不是在重複什麼亞瑟．克拉克的小說情節。我沒讀過他那些該死的書。我才不管那些書！這才不是，我們就不是什麼科幻小說！這間公司不是什麼《星艦迷航》！我們不做那些事！我們是一群嚴肅的人，在做嚴肅的工作。而且，這就是一間嚴肅的公司，我是個嚴肅的人，在做的是嚴肅的工作。」

接下來長達二十分鐘，黃仁勳的語氣時而指責、時而憤怒、時而輕蔑，質疑我的專業、質疑我的採訪方式，也質疑我對這項計畫認真的程度。他指責我是在對他做精神分析，他說他非常不喜歡回答我那些傳記式的問題，特別是那些刺探他精神狀態的問題。「我不喜歡這些挖人隱私的問題，」他說。「我不喜歡談我自己，好嗎？！我不想搞什麼心理治療。」他覺得我問的問題很蠢，說那些問題「缺乏想像力」。雖然一切證據都明擺在眼前，但他就是不承認自己有什麼特殊之處。「你看，我這個人，我就是個超級普通人啊，」他說。

「我從來沒遇過你這樣的人，」我說。

「我就是超普通，」黃仁勳說。

慢慢的，那股怒火散去。黃仁勳幾次改變話題，談到即將推出的產品，關心那兩位公關代表的福利，談到已故的約翰．尼科斯對CUDA專案的重要性，甚至還有一次談到羅馬帝國。他繼續溫和的訓斥，他已經受夠我了，接著我就被帶出門外。我就這樣在困惑中結束訪談。我和許多高階主管有過許多劍拔弩張的對話，但從來不曾有人如此對我大發雷霆。我一方面大感震驚，但說實話，也有點飄飄然。就某種意義而言，能成為黃仁勳發怒的對象也是種榮幸：想進到他的核心圈子，都得經過這樣的儀式。離開會議室的時候，我把頭轉向其中一位公關代表。

「可還真順利，」我說。

他笑了。「哦，那個啊？」他說：「那沒什麼啦。」

●本文摘選自天下文化出版之《黃仁勳傳（暢銷增訂版）：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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